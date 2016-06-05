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Amsterdam Paktı ile AB, hava kirliliğine savaş açıyor

AB Kent Gündemi temel alınarak, başta hava kirliliği olmak üzere üye ülke şehirlerinde bulunan birçok soruna çözüm olması için hazırlanan Amsterdan Paktı imzalandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Hava kirliliği, iklim değişikliğine adaptasyon, ulaşım ve enerji dönüşümü konularında Avrupa Birliği şehirlerinin birbirleriyle ortak çalışmasını öngören Amsterdam Paktı yayınlandı.
Paktın açıklamasında şehirlerin ulusal ve AB bazında hedeflenen politikaları gerçeğe dönüştürmede önemli rol oynadığı vurgulanırken, birlik içindeki yerel yönetimlerin koordinasyonu ile ilgili yıllardır süregelen tartışmaların artık somut bir çıktıya dönüşmesi gerektiği ve şehirlerin özellikle iklim değişikliklerinden kaynaklanan sorunlarla, hava kirliliği ve kentsel yoksullukla ilgili sorunlarla baş etmede büyük zorluklar yaşadığı belirtiliyor. Bu sorunlara çözüm olarak ise Avrupa Birliği politikalarını planlarken ve uygularken şehir düzeyinde yapılacak çalışmaların önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.
28 AB üye ülkesi arasında yapılan yeni anlaşmayla birlikte şehirler hava kirliliği, iklim değişikliğine adaptasyon ve enerji dönüşümü gibi sorunlarda AB’nin yasama çalışmalarında daha fazla yer tutacaklar. Şehirlerin AB nezdindeki önemini artıracak olan Amsterdam Paktı, üye ülkelerin şehir politikalarından sorumlu bakanlarının kararıyla imzalandı. Ayrıca bu yeni anlaşmayla birlikte şehirler “AB Kent Gündemi” temel alınarak finansman desteği ve bilgi paylaşımı gibi konularda da daha aktif olacaklar.
AB Komisyonu, üye ülkeler ve Avrupa Şehirleri İletişim Ağı’nın ortak inisiyatifiyle kurulan Kent Gündemi, AB politikalarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunan bir kuruluş. Kent Gündemi’nin ilk aşamada çözülmesini amaçladığı 12 başlık bulunmakta. Bu 12 başlık içinde ise hava kirliliği, barınma, döngüsel ekonomi, iklim değişikliğine adaptasyon, enerji dönüşümü, kentsel devinim, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir arazi kullanımı gibi konular bulunmakta.
İmzalanan paktın bir parçası olarak gelecek üç yıl için hava kalitesi üzerine odaklanacak olan bir ortaklık girişimi imzalanmış durumda. Bu girişim Londra, Helsinki, Utrecht, Milan ve Constanta gibi şehirleri kapsıyor. Hava kirliliği ortaklığı ile şehirlerdeki hava kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca AB gündeminde “sağlıklı şehir” konseptinin de daha üstte yer alması hedefleniyor.
Hava kalitesi ortaklığı içinde üzerine yoğunlaşılacak dört ana alan belirlenmiş durumda: Her bir şehre özel yapılacak modellemeler vasıtasıyla kirlilik hakkındaki veri tabanını genişletmek, düzenleyici araçları ve finansmanı planlamak, önerilen en iyi uygulamaları derlemek ve şehirlerin hava kalitesi eylem planlarının yol haritasını çizmek.
Günümüzde AB vatandaşlarının %70’i şehirlerde yaşamakta. 2050’de ise bu oranın %80’e çıkması bekleniyor. Komisyon’a göre şehirler arasında geliştirilecek dayanışma ve en iyi uygulama paylaşımı bu yüzden büyük önem arz ediyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/04/eu-cities-tackle-air-pollution-pact-amsterdam/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Gosteris hikayeleri hersey oyle gorundugu gibi degil mesela size basit bir soru volkswagen icin ne yapti hollanda hicbirsey evet cevreye cok zarar veriyor ama yaptirimlarin ekonomik geri donusleri cok agir olur dendi ve kapandi sadece belediyelerin paralarinin nasil hortumlanacaginin yollari yapiliyor bizdeki gibi okadar kolay soygun yapilamiyor
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V4LKyR 3 yıl
Güzel, AB'nin bu konuya odaklanması iyi.
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Helalinden 10 3 yıl
win8.1 pro?
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Barni Moloztaş 3 yıl
Amsterdam çöp dolu ama çok pis
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jupiterli61 3 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
Amsterdam çöp dolu ama çok pis

Nerde çöp dolu söyleyebilirmisiniz bence çok temiz eskiden köpek pisliği oluyordu sokaklarda oda yasaklandi şimdi yok
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