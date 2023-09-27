AB, Apple'ın ekosistemini rakiplerine açmasını istiyor

AB'nin Apple'a baskısı sürüyor
Breton, Apple CEO'su ile Brüksel'de bir araya geldiğini ve Apple'ın iPhone kullanıcılarının elektronik cüzdanlar, tarayıcılar ya da uygulama mağazaları gibi rekabetçi hizmetlerden faydalanmasına izin vermesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Cook'un kullandığı karşı argümanlardan biri güvenlik ve mahremiyeti tehlikeye atabileceğiydi ancak DMA, bunlardan herhangi birini tehlikeye atmadan böylesi bir adımın atılabileceğini belirtiyor.
AB, yeni kurallara uyması gereken firmaları da bu ayın başında açıkladı: Alphabet (Google'ın sahibi), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok'un sahibi), Meta (Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi) ve Microsoft. Bu firmaların belirlenen ürün ve hizmetleri Dijital Piyasalar Yasasına 6 Mart 2024 tarihine kadar uymak zorunda.
Avrupa Komisyonu'nun web sitesine göre, Dijital Piyasalar Yasası, bu firmaların üçüncü taraf şirketlerin kendi hizmetleri içinde birlikte çalışmasına izin vermesini, kurumsal kullanıcıların kendileri tarafından üretilen verilere erişmesine izin vermesini ve işletmelerin platform dışında sözleşmeler ve anlaşmalar yapmasına izin vermesini istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.