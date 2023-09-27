Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, büyük şirketlerin pazar güçlerini kötüye kullanmalarını önleyerek daha yüksek düzeyde rekabet sağlamak amacıyla Dijital Piyasalar Yasasını (DMA) yürürlüğe koydu. Hedef alınan şirketlerden biri olan Apple’ın kendi ekosistemini rakip şirketlere açması gerektiği ifade ediliyor. Bu istek doğrudan Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton tarafından Tim Cook'a iletilmiş durumda.

AB'nin Apple'a baskısı sürüyor

Breton, Apple CEO'su ile Brüksel'de bir araya geldiğini ve Apple'ın iPhone kullanıcılarının elektronik cüzdanlar, tarayıcılar ya da uygulama mağazaları gibi rekabetçi hizmetlerden faydalanmasına izin vermesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Cook'un kullandığı karşı argümanlardan biri güvenlik ve mahremiyeti tehlikeye atabileceğiydi ancak DMA, bunlardan herhangi birini tehlikeye atmadan böylesi bir adımın atılabileceğini belirtiyor.

AB, yeni kurallara uyması gereken firmaları da bu ayın başında açıkladı: Alphabet (Google'ın sahibi), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok'un sahibi), Meta (Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi) ve Microsoft. Bu firmaların belirlenen ürün ve hizmetleri Dijital Piyasalar Yasasına 6 Mart 2024 tarihine kadar uymak zorunda.

Avrupa Komisyonu'nun web sitesine göre, Dijital Piyasalar Yasası, bu firmaların üçüncü taraf şirketlerin kendi hizmetleri içinde birlikte çalışmasına izin vermesini, kurumsal kullanıcıların kendileri tarafından üretilen verilere erişmesine izin vermesini ve işletmelerin platform dışında sözleşmeler ve anlaşmalar yapmasına izin vermesini istiyor.

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AB, Apple'ın ekosistemini rakiplerine açmasını istiyor