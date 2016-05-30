Hava kirliliği ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki ortaya kondu

Uzun süreler kirli havaya maruz kalan bireylerin kalp hastalıkları riskinin arttığı günümüzde bilinen gerçeklerden biri. Ancak hava kirliliğinin kalp hastalıkları ile ilintisi kanıtlanmış olsa da bu iki olgu arasındaki ilişkinin arkasında yatan tetikleyici unsurlar tam olarak bilinmiyordu.

Bu iki olgunun arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak adına ABD’de yürütülen bir araştırma başarıyla sonuçlandı. On yıl süren ve 6000’in üzerinde Amerikan vatandaşının bu süreç boyunca sağlıklarının gözlemlendiği araştırmada, daha yüksek hava kirliliğine sahip alanlarda yaşayan bireylerin atardamarlarında, daha düşük hava kirliliğine sahip alanlarda yaşayan bireylerinkilere göre daha fazla tortu bulunduğu ortaya çıktı. Bilindiği üzere atardamarlar kalbe temiz kan pompalayan ve dolayısıyla kalbin çalışmasını sağlayan kanallardır.

Araştırmada bahsi edilen “daha yüksek” hava kirliliğine sahip yerlerse aslında ABD’nin birçok alanını kapsıyor. Hatta bu alanlara dünyada insanların yaşadığı çoğu yer de dahil edilebilir. “Farklı Irklar Üzerinde Yürütülen Hava Kirliliği ve Damar Tıkanıklığı” çalışmasından elde edilen sonuçlara göre ABD standartlarına göre hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde bile damar tıkanıklığından muzdarip olanların sayısının arttığı görülmüş. Deneye katılanların damarlarındaki tortu birikiminin kontrol edilmesi için ise düzenli olarak bilgisayarlı tomografi yöntemiyle taramalar gerçekleştirilmiş.

Gerçekleştirilen çalışma ile dünyadaki çevre kirliliğinin insan sağlığını doğrudan nasıl etkilediği gözler önüne serilmiş oluyor. Ayrıca bu çalışma, dünyada yürütülen benzer çalışmalarla kıyaslandığında ölçek ve derinlik bakımından da en büyük olma özelliğini taşıyor. Yapılan basın açıklamasında araştırmanın ve yöntemin detaylarına değinen ekip, araştırmada çapı 2,5 mikrondan küçük olan ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan partiküllerin insan vücuduna hangi oranda girdiğini ölçtüklerini ifade ediyor. Buna ek olarak azot oksit, azot dioksit ve is seviyeleri de kontrol edilmiş. Deneye katılan bireylerin yaşadıkları alanlarda ve evlerinde maruz kaldıkları çevre kirliliğini ölçebilmek içinse, bu alanların değişken özellikleri bilgisayarlar vasıtasıyla hesaplanmış. Araştırmaya katılan bireylerin 2000 ve 2012 yılları arasında belirli aralıklarla tomografi taramasına gitmeleri sağlanmış. Araştırma sonucunda ince parçacıklı partiküllerin ve trafik bazlı kirli gazlar olan azot oksitlerin, kalp sağlığı üzerinde en fazla etkiyi gösteren etkenler olduğu saptanmış.

http://cleantechnica.com/2016/05/28/air-pollution-leads-heart-disease/