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Paris'te eski arabalara yasak!

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Paris'te, temmuz ayından itibaren uygulanacak düzenlemeyle belli bir yaşın üzerindeki arabaların trafiğe çıkması yasaklanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Temmuz ayından itibaren başlamak üzere, yaşı 19’dan büyük olan arabalar (1997’den önce üretilen modeller) Paris sokaklarında hafta içi günleri sabah saat 8’den akşam 8’e kadar dolaşamayacaklar.
Yapılan bu düzenlemenin amacı, geleneksel fosil yakıt kullanan araçların saldığı gazlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmek. Fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan bu gazların içinde hava kirliliğine yol açan ince parçacıklar bulunmakta. İnce parçacıktan kastedilen şey ise çapları 2,5 mikrometreden küçük olan partiküller. Bu parçacıklar, havadaki kirli sis ve pusun ana sebebi olan şeyler. Buna ek olarak, ince parçacıklar insanların akciğer ve son yapılan araştırmaya göre kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor. 
Yasağı çiğneyenlere ise 35 ila 450 Euro arasında ceza kesilecek.
Kısıtlamaların kapsamı ise ilerleyen yıllarda genişleyecek. 2020 yılında, 1997’den önce üretilmiş bütün arabaların trafikten men edilmesi planlanıyor, ayrıca 2010’dan önce üretilen arabalar için de yeni kısıtlamalar getirilecek. Bu kısıtlamaların arkasındaki ana amaç ise insanların çevre dostu hibrit ve elektrikli araçlara yönelmesini sağlamak.
Bu karar Paris’te alınan ilk kısıtlama kararı değil. Geçtiğimiz sonbaharda alınan kararla birlikte şehrin belirli bir kısmına araç girişleri tamamen yasaklanmıştı. Alınan bu önlem sonrasında ses ve hava kirliliğinde ciddi bir azalma meydana gelmişti. Geçtiğimiz ay ise Şanzelize Caddesi gibi popüler yollara ayda bir kereye mahsus olmak üzere araç girişinin yasaklanması kararı alındı. Bir başka örnek ise 2014 yılına ait. O yıl alınan bir kararda, şehir merkezine arabaların sadece bir günlüğüne girmesi yasaklanmış ve bu kısa süreli yasak bile çevre kirlilik oranının normale dönmesine ve trafik akışının tekrar serbest bırakılmasına olanak sağlamıştı.

http://www.popsci.com/starting-this-july-older-cars-will-be-banned-from-paris Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa
En iyisi. Görüntü kirliliği yapıyorlar.

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Emin misin
3 Yanıt Yanıtla +64
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YokCrysis 3 yıl
reoix

Grkwnxs
mu5tafaEn iyisi. Görüntü kirliliği yapıyorlar.
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Emin misin
Tam bir leş


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Amuda kalkanı al o zaman.
reoixGrkwnxsmu5tafaEn iyisi. Görüntü kirliliği yapıyorlar.Emin mi...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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Das Boot 3 yıl
Doğru bir karar. 20 yıl öncenin modelleriyle günümüz modelleri arasında emisyon değerleri açısından devasa farklar var.
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gezicenga 3 yıl
Birçok Ülkede uygulanan sistem Paris için oldukça gecikmiş.
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Indigo 3 yıl
Ne palavra konu ama. Neymiş emisyonu yüksekmiş. Peki o eski arabalar benzin mi yakıyor? Neredeyse hepsi tüplü. Lpgnin emisyon değerlerinin düşüklüğü ortada. O zaman eski arabaların emisyon sıkıntısı ne?
Amaç eski arabayı attırıp sürekli yenisini almak mı?
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faruk5851 3 yıl
mantıklı ama adam arabasına kıyamıyodur satmıyodur yenisin alamıyodur vs. böyle sorunlar var gerçi orası türkiye degil vergiydi vs olmadgınıdan arabada ucuzdur diye düşünüyorum önüne gelen araba alır...:D :D





ayrıca sırf araba sattırmak içinde yapılıyo olabilir uygulama :D
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A.F.Y.D 3 yıl
Norveç'te de aynı kanun var, 20 yıldan sonra arabalar kullanılamaz, sebebi gazdan dolayı, bence iyi olmuş gelişmiş ülkelerin bu tip politikalara yönelmesi.
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Audi383848 3 yıl
Türkiye önce Tofaş arabalarını bir şutlasın.
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BJK 3 yıl
Arabanın yılına göre trafikten men edilmesi saçma bir karar olmuş. İlk önce ölçüm yaparsın, eğer olması gereken değerlere uymuyorsa, o zaman bu kriterleri sağlamasını istersin, olmuyorsa men edersin.
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faruk5851 3 yıl Audi383848
usta 2001 de bile dogan var diye biliyorm o iş biraz zor gibi :D: :D ama iyide olur hani
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Nerevarine 3 yıl
Yasağı çiğneyenlere ise 35 ila 450 Euro arasında ceza kesilecek.


Akp bunu beğendi.
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A.F.Y.D 3 yıl
Bu dünyayı zehirli gazlardan temizleme projesinin bir parçası
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tostu kaça kıstırin 3 yıl
hiç tofas yasaklansa demeyin 2001 bile doğan var
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Master_Evil 3 yıl
darısı bizim başımıza
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ITTF 3 yıl
Anlamıyorum,fransa da bir fabrikada üretilen değerlerle ,97 model bir arabanın ürettiği değer arasında dağlar kadar fark vardır.Sen gidip fabrikayı sınırlayacağına arabaları kısıtlıyorsun. İlginç.
Ama bizim Tofaşçıları yasaklasınlar ona sözüm yok:D
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ITTF 3 yıl
Anlamıyorum,fransa da bir fabrikada üretilen değerlerle ,97 model bir arabanın ürettiği değer arasında dağlar kadar fark vardır.Sen gidip fabrikayı sınırlayacağına arabaları kısıtlıyorsun. İlginç.
Ama bizim Tofaşçıları yasaklasınlar ona sözüm yok:D
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V4LKyR 3 yıl
Darısı bizim TOFAŞçıların başına... Şunları da bi şutlasalar trafikten ne güzel olur.
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