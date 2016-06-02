Paris'te eski arabalara yasak!

Temmuz ayından itibaren başlamak üzere, yaşı 19’dan büyük olan arabalar (1997’den önce üretilen modeller) Paris sokaklarında hafta içi günleri sabah saat 8’den akşam 8’e kadar dolaşamayacaklar.

Yapılan bu düzenlemenin amacı, geleneksel fosil yakıt kullanan araçların saldığı gazlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmek. Fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan bu gazların içinde hava kirliliğine yol açan ince parçacıklar bulunmakta. İnce parçacıktan kastedilen şey ise çapları 2,5 mikrometreden küçük olan partiküller. Bu parçacıklar, havadaki kirli sis ve pusun ana sebebi olan şeyler. Buna ek olarak, ince parçacıklar insanların akciğer ve son yapılan araştırmaya göre kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Yasağı çiğneyenlere ise 35 ila 450 Euro arasında ceza kesilecek.

Kısıtlamaların kapsamı ise ilerleyen yıllarda genişleyecek. 2020 yılında, 1997’den önce üretilmiş bütün arabaların trafikten men edilmesi planlanıyor, ayrıca 2010’dan önce üretilen arabalar için de yeni kısıtlamalar getirilecek. Bu kısıtlamaların arkasındaki ana amaç ise insanların çevre dostu hibrit ve elektrikli araçlara yönelmesini sağlamak.

Bu karar Paris’te alınan ilk kısıtlama kararı değil. Geçtiğimiz sonbaharda alınan kararla birlikte şehrin belirli bir kısmına araç girişleri tamamen yasaklanmıştı. Alınan bu önlem sonrasında ses ve hava kirliliğinde ciddi bir azalma meydana gelmişti. Geçtiğimiz ay ise Şanzelize Caddesi gibi popüler yollara ayda bir kereye mahsus olmak üzere araç girişinin yasaklanması kararı alındı. Bir başka örnek ise 2014 yılına ait. O yıl alınan bir kararda, şehir merkezine arabaların sadece bir günlüğüne girmesi yasaklanmış ve bu kısa süreli yasak bile çevre kirlilik oranının normale dönmesine ve trafik akışının tekrar serbest bırakılmasına olanak sağlamıştı.

http://www.popsci.com/starting-this-july-older-cars-will-be-banned-from-paris