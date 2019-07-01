AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi

AnTuTu düzenli olarak her ayın en performanslı akıllı telefonlarını yayınlıyor. Android telefonlar için yapılan liste, Haziran ayı için güncellendi. Oyuncu odaklı telefonların listenin tepesini işgal ettiğini söyleyebiliriz. Gelin 2019’un ilk yaz ayı geride kalırken, en performanslı Android telefonları birlikte inceleyelim.

Nubia Red Magic 3 zirvede

Akıllı telefon pazarında son yılların popüler akımlarından biri oyuncu odaklı telefonlar. Neredeyse tüm firmalardan oyuncu telefonu gördük. Haziran ayı listesinin zirvesi de oyuncu odaklı bir telefon olan Nubia Red Magic 3’e ait. AnTuTu testinden ortalama 382,331 puan almayı başaran Nubia Red Magic 3, dahili fanla geliyor. Görünen o ki dahili fan görevini yerine getirerek Red Magic 3’e birinciliği getirdi. Bu noktada listedeki tüm telefonların Snadpragon 855 yonga setinden gücünü aldığını belirtelim. Yani soğutma gibi farklı konularda iddialı firmalar kendilerini öne çıkarmayı başarıyor.

İkincilik yine bir başka oyuncu odaklı telefon Black Shark 2'ye ait. 375,592 puan alan Black Shark 2, Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markası olarak raflarda bulunuyor. Üçüncülük ve dördüncülük ise yine Xiaomi modelleri olan Mi 9 Transparent Edition ile Mi 9’a ait.

OnePlus 7 Pro içinde bulunduğumuz yılın en çok konuşulan bir başka Android telefonu. AnTuTu Haziran listesinde de 368,307 puan ile beşinciliği kendine yer edinmiş. Meizu’nun amiral gemisi 16S altıncı, OnePlus 7 yedinci sırada. Xiaomi, Redmi alt markasıyla sekizinci sırada yeniden karşımıza çıkıyor. Redmi K20 Pro 367,003 puan almayı başarmış. Listenin son ikilisi ise Samsung Galaxy S10+ ve Galaxy S10 modelleri.

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Her AnTuTu haberimizde belirttiğimiz üzere bu skorlar ve listeleme, cihazdan alacağınız deneyimi yansıtmak açısından yeterli değil. Ancak performans noktasında, firmalara birbirleriyle yarışabilecekleri yeni bir alan yaratılıyor. Kullanıcılar da alacakları cihaz için ön izlenim sahibi olabiliyorlar. Son olarak Haziran ayı listesine Snapdragon 855 yonga setinin ve Çinli üreticilerin damgasını vurduğunu söyleyelim.

http://www.antutu.com/doc/118504.htm