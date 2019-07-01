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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi

Uzun zamandır her ayın en performanslı Android telefonlarını listeleyen AnTuTu, Haziran ayı için listesini güncelledi. Oyuncu odaklı telefonlar listenin tepesinde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
7,9b
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19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi
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AnTuTu düzenli olarak her ayın en performanslı akıllı telefonlarını yayınlıyor. Android telefonlar için yapılan liste, Haziran ayı için güncellendi. Oyuncu odaklı telefonların listenin tepesini işgal ettiğini söyleyebiliriz. Gelin 2019’un ilk yaz ayı geride kalırken, en performanslı Android telefonları birlikte inceleyelim.

Nubia Red Magic 3 zirvede

Akıllı telefon pazarında son yılların popüler akımlarından biri oyuncu odaklı telefonlar. Neredeyse tüm firmalardan oyuncu telefonu gördük. Haziran ayı listesinin zirvesi de oyuncu odaklı bir telefon olan Nubia Red Magic 3’e ait. AnTuTu testinden ortalama 382,331 puan almayı başaran Nubia Red Magic 3, dahili fanla geliyor. Görünen o ki dahili fan görevini yerine getirerek Red Magic 3’e birinciliği getirdi. Bu noktada listedeki tüm telefonların Snadpragon 855 yonga setinden gücünü aldığını belirtelim. Yani soğutma gibi farklı konularda iddialı firmalar kendilerini öne çıkarmayı başarıyor.

İkincilik yine bir başka oyuncu odaklı telefon Black Shark 2'ye ait. 375,592 puan alan Black Shark 2, Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markası olarak raflarda bulunuyor. Üçüncülük ve dördüncülük ise yine Xiaomi modelleri olan Mi 9 Transparent Edition ile Mi 9’a ait.

AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi

OnePlus 7 Pro içinde bulunduğumuz yılın en çok konuşulan bir başka Android telefonu. AnTuTu Haziran listesinde de 368,307 puan ile beşinciliği kendine yer edinmiş. Meizu’nun amiral gemisi 16S altıncı, OnePlus 7 yedinci sırada. Xiaomi, Redmi alt markasıyla sekizinci sırada yeniden karşımıza çıkıyor. Redmi K20 Pro 367,003 puan almayı başarmış. Listenin son ikilisi ise Samsung Galaxy S10+ ve Galaxy S10 modelleri.

Ayrıca Bkz. "iFixit kendi iPhone kılıflarını satışa sundu"

Her AnTuTu haberimizde belirttiğimiz üzere bu skorlar ve listeleme, cihazdan alacağınız deneyimi yansıtmak açısından yeterli değil. Ancak performans noktasında, firmalara birbirleriyle yarışabilecekleri yeni bir alan yaratılıyor. Kullanıcılar da alacakları cihaz için ön izlenim sahibi olabiliyorlar. Son olarak Haziran ayı listesine Snapdragon 855 yonga setinin ve Çinli üreticilerin damgasını vurduğunu söyleyelim.


http://www.antutu.com/doc/118504.htm Yorum Yaz
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intel7mix 6 gün en beğenilen
Antutu testi ego tatminidir. Cihazların kastıkları dönemde cihazın donanım gücüne bakılırdı. Şuan baktığımızda, snapdragon 400 seriside 600 seriside günlük kullanımda sorun çıkartmıyor. 2016 çıkan 625 işlemcisi bile halen pubg açıyor. Grafik detayları belki az ama açıyor mu açıyor, oynanıyor mu oynanıyor.
Antutu testi ego tatminidir. Cihazların kastıkları dönemde cihazın donanım gücüne bakılırdı. Şuan baktığımızda, snapdragon 400 seriside 600 seriside günlük kull...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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emrozdmr2 4 gün
Ekran görüntüsünü sitenin ingilizce versiyonundan alsaydınız keşke; antutu.com/...
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scorpion20 1 gün
oyun için tasarlanmışlar bizde yok
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emrozdmr2 4 gün
Ekran görüntüsünü sitenin ingilizce versiyonundan alsaydınız keşke; antutu.com/...
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Kefelon 4 gün emrozdmr2
Merhaba,
AnTuTu, İngilizce sitesindeki blog yazısını 1-2 gün sonra paylaşıyor genelde. İlk olarak Çin'de yayınlanıyor. O yüzden bu tarz aylık liste haberlerinde Çince liste kullanmak durumunda kalıyoruz sizleri bekletmemek için.
İyi günler.
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smart1978 6 gün
Isin puf noktasi dusuk ekran cozunurlugu ile zirveyi yakalamak... Samsung hayret yuksek ekran cozunurlugune ragmen siralamaya girmis.. Harbi sasirdim. Sanirim Snapdragon 855 li olani :)
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Lord Melkor 6 gün smart1978
Antutuya çözünürlük etki etmiyor diye biliyorum. Çünkü çözünürlük etki etse farklar daha dramatik olur.
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ScriptKidie 4 gün smart1978
ilginç bir yorum sentetik testlerde exynos genelde yüksek çıkar bu testte de exynos 9820 ;)
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Askaparta 6 gün
Şomiciyiz, döveriz.
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intel7mix 6 gün en beğenilen
Antutu testi ego tatminidir. Cihazların kastıkları dönemde cihazın donanım gücüne bakılırdı. Şuan baktığımızda, snapdragon 400 seriside 600 seriside günlük kullanımda sorun çıkartmıyor. 2016 çıkan 625 işlemcisi bile halen pubg açıyor. Grafik detayları belki az ama açıyor mu açıyor, oynanıyor mu oynanıyor.
2 Yanıt Yanıtla +20
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~Lion King~ 4 gün intel7mix
Snap 625 sadece oyunu açıyor, oyunu kaliteli açamıyor. Sadece açmaksa 2013 yılında aldığım LG G2 de pubg yi açıyor.
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İlke Kurtlutepe 2 gün yeni yorumcu intel7mix
Önemli olan pubg oynatması değil ki, bak bakalım The Elder Scrolls: Blades oynatabiliyor mu? Pubg telefonları zorlayan bir oyun değil artık.
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