iFixit kendi iPhone kılıflarını satışa sundu

Yıllardır gündemdeki teknolojik ürünlerin kasa içerisini açan ve buna uygun tamir setleri pazarlayan ünlü iFixit platformu şimdi de aksesuar işine giriyor. Firma ilk iPhone kılıflarını satışa sundu.

Farklı tasarım

See Through adını taşıyan yeni kılıflar firmanın manifestosuna uygun bir tasarımla geliyor. Kılıfın arka kısmı bir iPhone modelinin içini yansıtan görselle bezenmiş. Gerçek olmasa da dışarıdan sanki bir iPhone modelinin içine bakıyormuş hissi uyandırıyor.

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iFixit kılıfları iPhone 6 modelinden itibaren iPhone XS serisine kadar uyumlu. Hem Max hem de Plus versiyonları için çeşitler mevcut. Tüm kılıflar 10$ fiyat etiketi ile satılacak.