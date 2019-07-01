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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit kendi iPhone kılıflarını satışa sundu

Cihazları parçalarına ayırması ile ünlenen iFixit platformu aksesuar pazarına giriyor. Firma iPhone modelleri için iç donanım görseli ile süslenmiş kılıflar piyasaya sürdü.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır gündemdeki teknolojik ürünlerin kasa içerisini açan ve buna uygun tamir setleri pazarlayan ünlü iFixit platformu şimdi de aksesuar işine giriyor. Firma ilk iPhone kılıflarını satışa sundu.

Farklı tasarım

See Through adını taşıyan yeni kılıflar firmanın manifestosuna uygun bir tasarımla geliyor. Kılıfın arka kısmı bir iPhone modelinin içini yansıtan görselle bezenmiş. Gerçek olmasa da dışarıdan sanki bir iPhone modelinin içine bakıyormuş hissi uyandırıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Samsung aksesuarlarının tasarımını siz yapın"

iFixit kılıfları iPhone 6 modelinden itibaren iPhone XS serisine kadar uyumlu. Hem Max hem de Plus versiyonları için çeşitler mevcut. Tüm kılıflar 10$ fiyat etiketi ile satılacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/06/ifixit-see-through-iphone-case/ Yorum Yaz
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Burkiling 6 gün en beğenilen The Balance
Telefona 10 bin lira veren adam sana Logo göstermek için vermiyor. Kişinin fikri neyse zikri de o olurmuş. Demek ki sen başkalarına bir şeyler ispatlama eğilimindesin. Aşağılık kompleksini bırakmanız lazım.
Telefona 10 bin lira veren adam sana Logo göstermek için vermiyor. Kişinin fikri neyse zikri de o olurmuş. Demek ki sen başkalarına bir şeyler ispatlama eğilim...
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The Balance 6 gün
Apple logosu gözükmüyor olmamış.
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esmerbuyucu 6 gün
Sanki önü arkaya çevirmişler gibi duruyor. FaceID modülü normalde öne bakar.
Hazırladıkları wallpaper güzeldi, ama kılıf olayı saçma olmuş, daha doğrusu kendileri de saçmalamış.
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csh 6 gün
Tutulacagini sanmiyorum. Apple urunlerini bircok kisi sadeliginden tercih ediyor. Bu kilif ise telefonu sadelikten uzaklastiriyor. Android isletim sistemli bir telefon icin uretilseydi hitab ettigi daha buyuk bir kesim olurdu. Android telefonlar sadelikten uzaktir demek istemiyorum bu arada.
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mck94 6 gün
Cok guzel olmus
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The Balance 6 gün
Apple logosu gözükmüyor olmamış.
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Burkiling 6 gün The Balance
Telefona 10 bin lira veren adam sana Logo göstermek için vermiyor. Kişinin fikri neyse zikri de o olurmuş. Demek ki sen başkalarına bir şeyler ispatlama eğilimindesin. Aşağılık kompleksini bırakmanız lazım.
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