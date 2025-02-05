AnTuTu açıkladı: Ocak ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Ocak 2025 ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu listede hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Ocak ayının en gücülü Android telefonlarına birlikte bakalım.

Ocak ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu'nun 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında topladığı istatistiklere göre amiral gemisi segmentinde zirvede, 2.896.624 puan ile vivo X200 Pro bulunuyor. Onu yakından takip eden modeller ise 2.888.193 puanla OnePlus Ace 5 Pro ve 2.868.701 puanla Red Magic 10 Pro+. Dördüncülük koltuğunda ise 2.853.651 puanla iQOO 13 yer alıyor.

Yonga seti tarafına baktığımızda, amiral gemisi rekabetinde MediaTek Dimensity 9400'ü kullanan telefonlar çoğunlukta. Listede bulunan 10 telefondan 5'i Dimensity 9400, 4'ü Snapdragon 8 Elite ve 1'i Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

Ocak 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:

vivo X200 Pro – 2.896.624 puan OnePlus Ace 5 Pro – 2.888.193 puan Red Magic 10 Pro+ – 2.868.701 puan iQOO 13 – 2.853.651 puan iQOO Neo 10 Pro – 2.836.633 puan vivo X200 – 2.816.213 puan vivo X200 Pro Mini – 2.799.774 puan OnePlus 13 – 2.752.630 puan OPPO Find X8 Pro – 2.706.662 puan Honor Magic 7 Pro – 2.684.156 puan

Tam Boyutta Gör Orta segment telefonlar tarafında ise liderlik 1.738.244 puanla Redmi Turbo 4'e ait. Onu 1.451.171 puanla OnePlus Ace 3V ve 1.401.569 puanla Realme GT Neo 6 SE takip ediyor. Qualcomm ve MediaTek rekabeti burada da devam ederken, Dimensity 8400-Ultra en gücülü orta segment çipi olarak dikkat çekiyor. Ocak 2025'teki en gücülü orta segment Android telefonları ise şu şekilde:

Redmi Turbo 4 – 1.738.244 puan OnePlus Ace 3V – 1.451.171 puan Realme GT Neo 6 SE – 1.401.569 puan OPPO Reno 13 Pro – 1.368.007 puan Redmi K70E – 1.353.520 puan OPPO Reno 13 – 1.351.891 puan Redmi Note 12 Turbo – 1.141.578 puan OPPO Reno 12 – 1.036.321 puan OPPO Reno 11 5G – 1.008.358 puan iQOO Z8 – 982.082 puan

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Bu arada, amiral gemisi ve orta segment modeller arasındaki fark gün geçtikçe açılıyor. Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400, performans konusunda zirvede yer alırken, orta segmentte ise Dimensity 8400-Ultra dikkat çekiyor.

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