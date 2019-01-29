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Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller

Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğiyle hırsızların hedefi haline gelen popüler araçlar hala risk altında. Yapılan yeni araştırma, bu yöntemle en çok çalınan otomobil modellerini ortaya çıkardı.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller
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Hırsızların anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunan pahalı araçları hedeflediği yıllardır biliniyor. Üreticiler bu durumun önüne geçmek için güvenlik özelliklerini çok daha karmaşık hale getirmeye çalışıyor. Fakat yeni araştırmalar bu tür araçların hala risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

En büyük risk altındaki modeller 

Which? dergisi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi bulunan yüzlerce araç çalınma riskiyle karşı karşıya. Dergiye göre en büyük risk altındaki modeller Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus. Hırsızlar özellikle bu araçları hedefliyor ve belli teknolojiler kullanarak sistemi etkisiz hale getirebiliyor.

Araştırmaya göre yalnızca İngiltere’de 2009-2018 yılları arasında 106 bin araç bu yöntemle çalındı. Which? dergisi editörü Harry Rose konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Hırsızlar bu yöntemle yıllardır araba çalıyor, fakat üreticiler bu şekilde çalınabilecek araçlar üretmeye devam ediyor. Bu da hırsızların hedefindeki araç havuzunun gittikçe büyümesi anlamına geliyor

"Sistemi bozan cihazların açıktan satışı yasaklanmalı" 

İngiltere’nin Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği Başkanı Mike Hawes’e göreyse yeni araçlar hiç olmadığı kadar güvenli. Hawes konuyla ilgili “Suçlular araç çalmak için her zaman yeni yollar bulacak. Bu hiç bitmeyen bir savaş. Üreticiler çok daha karmaşık güvenlik özellikleri için yatırıma milyarlar harcıyor. Araçları çalmayı sağlayan cihazların açıktan satışının durdurulması çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) de anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi bulunan 237 aracı test ettiklerini ve üçü hariç diğer tüm araçların risk altında olduğunu belirtti. Yapılan testlerde Discovery ve Range Rover modelleri ile 2018 Jaguar i-Pace modeli güvenli bulundu.


https://www.bbc.com/news/business-47023003 Yorum Yaz
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Tobin Frost 3 ay en beğenilen
Türkiye’de arabayı yazılım ile anahtarsız çalıştıracak kafada adam varsa buyursun alsın arabayı, hakkıdır.
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infom@n 3 ay

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alembizim 3 ay
Araçlara çok fazla elektronik aksam var.Bunlar yaşı ilerleyen araçlarda arıza ve ekstra maliyet ile birlikte bazen böyle güvenlik açıgına sebep oluyor.
Araç eskiyince telefonlarda oldugu gibi artık üretici destegi çekiyor sonra araba ve kullanıcı başbaşa
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CeyKalDa 3 ay
keşke benim cenabeti çalsalar
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armyoflovers 3 ay
Yaa eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmesenize :)
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khytr89 3 ay
Yaslilar "ne varsa eskilerde var" dediginde anlam veremiyordum ama simdi ben yasliyim ve evet "ne varsa eskilerde var" :)
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Jackdaniels™ 3 ay
AirSpy + Birkaç basit yazılım
Yakında crowdsupply.com/... buda güzel cihaz daha gelişmiş
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L.o.T.u.S 3 ay
Adamlar anahtarsız çalışan aracın anahtar nfc kodunu kopyalayıp aracı açıp gidiyorlar.önemli olan kasko sıkıntı cikariyormu
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D.Baran 3 ay
Ben genelde kapı koluna dokunarak kilitliyorum,herhalde bu güvenlidir.
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infom@n 3 ay

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zhangoch 3 ay
Kara düzencandır
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Tlg3 3 ay
Türkiyede güvendeyiz :D
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