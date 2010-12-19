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Anakart fiyatlarında artış yaşanabilir

8 yıl
12,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli donanım üreticileri anakart fiyatlarında artış yapabilir. Gelen bilgilere göre fiyatların %10 civarında artacağı belirtilirken, bazı modellerde bu artışın %15-20 seviyelerinde olabileceği tahmin ediliyor. Üreticilerin fiyatları yükseltmesinin arkasındaki nedenler olaraksa kompanent ve iş gücü maliyetlerindeki artış gösteriliyor.

Asus, Gigabyte ve MSI gibi anakart piyasasına yön veren büyük üreticilerin fiyatları arttırma eğiliminde oldukları bildiriliyor. Özellikle bakır fiyatlarındaki artışa bağlı olarak baskılı devre maliyetlerinin artması ve üretimin gerçekleştiği Çin'de işçi maliyetlerinin artması anakart fiyatlarındaki olası yükselişteki en önemli etkenler olarak öne çıkıyorlar.

Bu gelişmelere ek olarak anakart üreticilerinin yüksek adette satış yaptıkları G31 çipseti için üretimin sonlanması ve daha maliyetli olan G41 çipsetine geçiş yapılacak olması, özellikle giriş seviyesindeki düşük maliyetli anakartlar için fiyatları yükselten unsurlardan bir diğeri olarak gösteriliyor.


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sadak 8 yıl
tayvan ve çin harici anakart üreticisi mi var ki boykot ediyorsunuz anlamadım :)
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PROOF# 8 yıl
saçmalıga bak sanki fiyatlar çok düşükte bir de arttırıyorlar biz düşmesini istiyoruz adamlar tam tersi eylemde hareket ediyorlar.

o kadar hafta Maximus IV çıkmasını fiyatlarında belli düzeyde seyretmesini bekliyorum çıkan olaya bak ürün çıkmadan 310 € yerine 400 den satılır şimdi
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vidoko 8 yıl
tabikide çinlileri adamların işçiliği pahalandı g... kalktı :D:D elimizden geldiğiği kdar çinmalı almamaya gayret etmek lazım zten birçok firma çinden çekiliyor.. hayal değil ismin kadar gerçek :D:d boykottt
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1963bursa 8 yıl
Önce işlemciler bunu yaptı, sonra bellek fiyatları 3 katına fırladı, şimdi de anakart diyorlar, bunlar yeni rakiplerini arıyorlar, başka hiç kimse bunları paklamaz, şu da gerçekki değil anakart fiyatları artması , bellek ve işlemci fiyatlarında ciddi bir düşüş olmazsa bu piyasa deflasyona gider, görürüz o zaman onları. Fiyatlar düşmeden bir de anakart fiyatlarını artırsınlar, görsünler..
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saintroyo 8 yıl
braz farklı bir konu olacak ama yukarıdaki anakarta 2 tane 570 sli ve 2 adet pci slotlu kart takmak mümkün olabilir mi?


edit: imla
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Cremiesto 8 yıl
@vidoko
alice wonderland ? nereye boykot yapıyorsun hayal gücü baya kuvvetli :D
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mrykt 8 yıl
artis mi ne artisi artis ne arar la çinde ?
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ozkan_tpc 8 yıl
İyi bir haber olmasa da anakartta alternatif çok.
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CeFurkan 8 yıl
yakın zamanda bende anakart + işlemci değiştirmeyi düşünüyorum

gerçi muhtemelen garantili 2. el anakart ve işlemci alacağım
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vidoko 8 yıl
vurun nerden çakacaklarını şaşırdılar işçi maliyeti için &2 fark olsa %10 farkı bizden çıkartırlarbu ib...lerr ... boykot yapcaksın aslında bunlara işincırığı çıktı artık yeter beee..
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sdelta 8 yıl
Artarsa bizde almayız, anakart almaya mahkumuz sanki. Baktılar yeni ekran kartları çıktı millet yeni pc ler topluyor hemen zam...
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theyapici 8 yıl
ucuz etin yahnisi yavan olurmuş
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renklem 8 yıl
eee, önce üretimi çektiler işçi ucuz diye. yavaş yavaş işçi de pahalılaşıyor..
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