Anakart fiyatlarında artış yaşanabilir

Tayvan merkezli donanım üreticileri anakart fiyatlarında artış yapabilir. Gelen bilgilere göre fiyatların %10 civarında artacağı belirtilirken, bazı modellerde bu artışın %15-20 seviyelerinde olabileceği tahmin ediliyor. Üreticilerin fiyatları yükseltmesinin arkasındaki nedenler olaraksa kompanent ve iş gücü maliyetlerindeki artış gösteriliyor.

Asus, Gigabyte ve MSI gibi anakart piyasasına yön veren büyük üreticilerin fiyatları arttırma eğiliminde oldukları bildiriliyor. Özellikle bakır fiyatlarındaki artışa bağlı olarak baskılı devre maliyetlerinin artması ve üretimin gerçekleştiği Çin'de işçi maliyetlerinin artması anakart fiyatlarındaki olası yükselişteki en önemli etkenler olarak öne çıkıyorlar.

Bu gelişmelere ek olarak anakart üreticilerinin yüksek adette satış yaptıkları G31 çipseti için üretimin sonlanması ve daha maliyetli olan G41 çipsetine geçiş yapılacak olması, özellikle giriş seviyesindeki düşük maliyetli anakartlar için fiyatları yükselten unsurlardan bir diğeri olarak gösteriliyor.