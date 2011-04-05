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Analist: Motorola Xoom ve Atrix 4G'nin satışları hayal kırıklığı

8 yıl
29,5b
1
42
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 2 platformundan güç alan akıllı telefonu Atrix 4G ve Android 3.0 işletim sisteminin kullanıldığı ilk tablet olarak büyük ses getiren Xoom ile yıla hızlı bir başlangıç yapan Motorola'da satış rakamlarının "hayal kırıklığı" yarattığı düşünülüyor. Forbes'ın haberine göre, bu düşünceyi dile getiren Pacific Crest analisti James Faucette Atrix 4G'nin, iPhone 4'ün yanı sıra 49$'dan sunulan (Amerika'da, sözleşme ile) iPhone 3GS ve benzer fiyattan alınabilen HTC Inspire 4G'den olumsuz etkilendiğini dile getiriyor.

Motorola Xoom'da ise durum biraz daha farklı. Tasarım ve malzeme kalitesi olarak sınıfının en başarılı modellerinden birisi olan Xoom, donanım tarafında da Tegra 2 ile güçlü bir paket sunuyor. Ancak yazılım ve fiyatlandırma konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Google'ın tablet bilgisayarlara özel ilk işletim sistemi olan Android 3.0'ın henüz tam anlamıyla rekabetçi bir platform olduğunu söylemek zor üstelik işletim sistemi üzerinde çalıştırılacak tabletlere özel uygulama sayısı da şu an için son derece az.

Tüm bunların ötesinde Xoom'un pazar performansına etki eden asıl neden olarak fiyatlandırmadan bahsediliyor zira 3G versiyonu Amerika'da 800$ seviyesinden sunulan Xoom, fiyat anlamında rekabetçi olamazken, sadece WiFi destekli versiyonu ise yeni yeni yaygınlaşıyor. Tabi ürünlerin dünya pazarlarına yaygın anlamda ulaşmış olmaması da bir diğer olumsuz nokta. Xoom'dan daha sonra lanse edilen iPad 2 şu anda dünya genelinde 25 farklı ülkede bulunabilirken, Xoom için aynı şeyden bahsetmek zor. Ayrıca Android içerisinde de rekabet alevlenmiş durumda. Motorola Xoom, Android 3.0'lı ilk cihaz olarak lanse edilirken, Samsung, LG ve Asus'un Android 3.0'lı ürünleri de geliyor.

Motorola'nın tablet bilgisayarlara yönelik stratejisi Samsung ile büyük benzerlikler taşıyor. 10.1-inç büyüklüğünde Xoom ile başlayan firma, yılın ikinci yarısında 7-inç boyutunda model de olmak üzere farklı boyut seçeneklerini ürün gamına eklemeyi planlıyor. Hayal kırıklığı olarak nitelendirilen satış rakamlarına rağmen firmanın sükunetini korumasında ise güçlü liderliği ile tepe yöneticisi Sanjay Jha (adı AMD'nin CEO koltuğu için de öne sürülmüştü) ile birlikte şirketin nakit pozisyonunun etkili olduğu belirtiliyor.

Editörün Notu: Motorola Atrix 4G incelememiz için; https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/videolari/Motorola-Atrix-4G-video-inceleme.htm


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Erasmus78 8 yıl en beğenilen

sadtneverdie

Gereksiz bir haber olduğunu düşüüyorum. Telefon haberlerinden midemiz bulanmışken birde az satan çok satan telefon haberleri sinir bozuyor.


E neden mobil cihazlar bölümüne takılıyorsunuz? Burası mobil bölüm. Ne haberi bekliyorsunuz ki?
sadtneverdieGereksiz bir haber olduğunu düşüüyorum. Telefon haberlerinden midemiz bulanmışken birde az satan çok satan telefon habe...
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TheOnu 7 yıl
ya o değilde tegra 2 kullanan akıllı telefonların neden hiçbiri türkiyeye uğramıyor onu anlayamıyorum
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JessieJ 7 yıl
Cem Uzandan sonra Türkiye piyasasına önem vermeyi bıraktılar..
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Bl00dyHell 7 yıl TheOnu
nights

ya o değilde tegra 2 kullanan akıllı telefonların neden hiçbiri türkiyeye uğramıyor onu anlayamıyorum


Aynen, Xoom dışında Türkiye'de Tegra 2 kullanan cihaz görmedim ben.
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damn2u 8 yıl
Motorolanın pastadan hemen büyük bir pay alması zaten söz konusu değildi fakat satış grafiklerinin bu denli düşük olmasıda hayal kırıklığı oldu sanırım. Her halükarda Atrix 4G bence çok hoş bir cihaz, donanımı yanında sadece pil'i bile benim için başlıca tercih sebebi olurdu Türkiyede satılsaydı.
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entropiyhl 8 yıl
şu aplle cıların uygulama olaylarına bitiyorum doğrusu. yok şu kadar bin uygulama var mış. yok bu kadar milyon şey varmış falan filan. yahu ipadınıze iphonunuza kaç tane uygulama kuruyorsunuz o binlerce uygulamadan. ve kaç tanesini adam akıllı kullanıyorsunuz.

honeycomb laf atan arkadaşlar gelsinler bi internet deneyimini görsünler bakalım cihazın,ağızları açık kalır resmen de ipad 2 lerini yere fırlatırlar.

apple cı kardeşlerim herhangi bir yerde herhangi bir makinadan veri transferi yapabiliyor musunuz.
arkadaşınıza bluetooth ile nöbet listenizi gönderebiliyor musunuz.

donanımınızın her zaman için diğer cihazlardan geri olduğununun ve bu haliyle istediğiniz yazılıma sahip olun geride kaldığınızın farkında mısınız.

hayatta en nefret ettiğim şey dayatmadır ki apple kendi işletim sisteminde insanları kısıtlamaktadır,hapsetmektedir.

bugün apple ın yaptığını android androidin yaptığını apple yapıyor olsa aynı şeyleri android için de söyler apple fan olurdum

bu arada apple ın yazılım politikasını öven arkadaşım herkes yapar belli bir platforma standardize uygulamalar geliştirme işini. esas zor olan birçok donanıma hitap eden yazılım geliştirmektir maharet budur.

mesela ben exper easy pad kullanıyorum,şimdi androidin muhteşem yazılımcıları toshiba ve asus platformundan derlemiş oldukları yazılımı gelmişler benim tabletime entegre etmişler ve şu anda honey comb kullanıyorum.
apple bunun hayalini bile kuramaz kendi kısır dünyasının içinde kalır durur.

tabletten gerçekten anlayan birisi bilir ki ipad 2 motorola xoomun tozunu yutar ancak.

ben de ilk fırsatta ipad 2 den ne kadar pahalı olursa olsun bu cihazı alacam.

göbeğim apple kesilmedi benim...
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DH Misafiri 8 yıl
iPad varken ne çıkarsa çıksın gölgede kalır. Bir de Motorola'nın marka imajı çok ama çok eskidi. İsim de etkiliyor olabilir satışları.
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El Fuego 8 yıl

DH Misafiri
iPad varken ne çıkarsa çıksın gölgede kalır. Bir de Motorola'nın marka imajı çok ama çok eskidi. İsim de etkiliyor olabilir satışları.

dodge da eski, coca cola da...

yanlis teshis!

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DH Misafiri 8 yıl
amerikada yasiyorum hem ipad 2 hem de motorola xoom u kullandim.
motorola her acidan daha iyi ancak apple in adi var. bir de Ipad 2 daha ince ve hafif.
ayrica bu 3 cesit xoom var. bunlardan mz600 ve mz604 cikti. ama gsm destekli mz601 daha cikmadi.
ABD`de hicbir marka apple urunlerinin basarisana ulasamaz ama bu demek degil ki motorola nin ki kotu. hala inanmiyorsaniz ikisini de cok cuzi bir karla gonderirim denersiniz incelemenizi yazarsiniz!
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positroN 8 yıl

DH Misafiri

amerikada yasiyorum hem ipad 2 hem de motorola xoom u kullandim.
motorola her acidan daha iyi ancak apple in adi var. bir de Ipad 2 daha ince ve hafif.
ayrica bu 3 cesit xoom var. bunlardan mz600 ve mz604 cikti. ama gsm destekli mz601 daha cikmadi.
ABD`de hicbir marka apple urunlerinin basarisana ulasamaz ama bu demek degil ki motorola nin ki kotu. hala inanmiyorsaniz ikisini de cok cuzi bir karla gonderirim denersiniz incelemenizi yazarsiniz!



turist olarak amerikadan unlocked artix'i nasil alabilirim?
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badcrow 8 yıl

DH Misafiri

amerikada yasiyorum hem ipad 2 hem de motorola xoom u kullandim.
motorola her acidan daha iyi ancak apple in adi var. bir de Ipad 2 daha ince ve hafif.
ayrica bu 3 cesit xoom var. bunlardan mz600 ve mz604 cikti. ama gsm destekli mz601 daha cikmadi.
ABD`de hicbir marka apple urunlerinin basarisana ulasamaz ama bu demek degil ki motorola nin ki kotu. hala inanmiyorsaniz ikisini de cok cuzi bir karla gonderirim denersiniz incelemenizi yazarsiniz!


hocam nasıl gönderim yapabiliyorsunuz bir de fiyat için bilgi verebilirmisiniz
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dogangoxel 8 yıl
Su baslik altindan bile fanatikler cikiyorya ne istir arkadas.Anten sorunu belki ilk partide vardi belki ilk seride vardi vs. Sonuçta vardi (senin cihazinda olmayabilir) ve bunu apple bile kabul etmisken neyin ispatini yapmaya calisiyorsunuz anlamiyorum.Baska hangi mobil firmasinin tarihinde böyle bir ayip vardir? Neyse konumuz o değil basliktan söz edersek, Motorola aciklamadikca kimseye inanmam.Ayrica xoom cozunurlugu 1280*800 ipad ve ipad 2 cozunurlugu 1024*768 dir.
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1OOOOOO 8 yıl
Ben bu motoyu anlamıyorum arkadaş.Dünyanın en hızlı telefonunu yapıyorum diye çıkıyosun.Millet şikayetçi.Benim defy de bile ufak tefek yazılım hataları var.Türkiye yi zaten moto unuttu.Garip.
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akmac 8 yıl
dogangoxel

Su baslik altindan bile fanatikler cikiyorya ne istir arkadas.Anten sorunu belki ilk partide vardi belki ilk seride vardi vs. Sonuçta vardi (senin cihazinda olmayabilir) ve bunu apple bile kabul etmisken neyin ispatini yapmaya calisiyorsunuz anlamiyorum.Baska hangi mobil firmasinin tarihinde böyle bir ayip vardir? Neyse konumuz o değil basliktan söz edersek, Motorola aciklamadikca kimseye inanmam.Ayrica xoom cozunurlugu 1280*800 ipad ve ipad 2 cozunurlugu 1024*768 dir.


Ne fanatikliği ya
Ben bu cümleye cevap yazdım.

El Fuego

apple muridleri deyimine katiliyorum. arizali iphone4 u bile bile satin aldilar. baska kimse yapmazdi bunu:)



Nokia ya da motorola farketmez daha iyisini yapsın gidip alalım.Samsung i8910 ilk satışa çıktığı zamanlarda aldım.Web tarayıcısında durdura basınca telefon tarayıcıdan atıyordu.Neredeyse 3 ay sonra resmi güncelleme geldi! İyi olanı seçiyorsam bu marka fanatikliği değil...
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a008mania 8 yıl
dogangoxel

Su baslik altindan bile fanatikler cikiyorya ne istir arkadas.Anten sorunu belki ilk partide vardi belki ilk seride vardi vs. Sonuçta vardi (senin cihazinda olmayabilir) ve bunu apple bile kabul etmisken neyin ispatini yapmaya calisiyorsunuz anlamiyorum.Baska hangi mobil firmasinin tarihinde böyle bir ayip vardir? Neyse konumuz o değil basliktan söz edersek, Motorola aciklamadikca kimseye inanmam.Ayrica xoom cozunurlugu 1280*800 ipad ve ipad 2 cozunurlugu 1024*768 dir.


loopinsight.com/...

esecurityplanet.com/...

seerpress.com/...

firstain.com/...


yeterli mi? devam edeyim mi? ( yaklaşık 45sn de bulduğum sonuçlar)
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DJlogic 8 yıl
Motorola Apple gibi pazarlama ve satış zekasına sahip olamadığından bu haberler her gün döner durur... Bizde farklı firmalardan aynı hikayeleri okumaktan bıkarız Vesselam...
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suslu76 8 yıl
nexus one nexus s 520usd civarinda satilirken neden yeni cikanlar 620usd civarinda anlamadim. optimux 2x olsun arc olsun atrix olsun yeni htc ler olsun 600un ustundeler nedense
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Rouvax 8 yıl
IPAD için belliki gizliden gizliye yıllardır çalışıyorlardı. Android tabletler harekete geçme uğruna yanlış adım attılar ve acele ettiler. Fazla android tablet inceleme fırsatım olmadı ama Galaxy Tab in ne kadar yavaş olduğunu görmek yetti bence.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
samsung galaxy tab
diyorum
başka bir şey demiyorum :D
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El Fuego 8 yıl
apple muridleri deyimine katiliyorum. arizali iphone4 u bile bile satin aldilar. baska kimse yapmazdi bunu:)
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akmac 8 yıl

El Fuego

apple muridleri deyimine katiliyorum. arizali iphone4 u bile bile satin aldilar. baska kimse yapmazdi bunu:)


Bkz: ''Kendini Kandırmak'' deyimi

4 aydır kullanıyorum.
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