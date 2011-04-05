Analist: Motorola Xoom ve Atrix 4G'nin satışları hayal kırıklığı

Nvidia Tegra 2 platformundan güç alan akıllı telefonu Atrix 4G ve Android 3.0 işletim sisteminin kullanıldığı ilk tablet olarak büyük ses getiren Xoom ile yıla hızlı bir başlangıç yapan Motorola'da satış rakamlarının "hayal kırıklığı" yarattığı düşünülüyor. Forbes'ın haberine göre, bu düşünceyi dile getiren Pacific Crest analisti James Faucette Atrix 4G'nin, iPhone 4'ün yanı sıra 49$'dan sunulan (Amerika'da, sözleşme ile) iPhone 3GS ve benzer fiyattan alınabilen HTC Inspire 4G'den olumsuz etkilendiğini dile getiriyor.

Motorola Xoom'da ise durum biraz daha farklı. Tasarım ve malzeme kalitesi olarak sınıfının en başarılı modellerinden birisi olan Xoom, donanım tarafında da Tegra 2 ile güçlü bir paket sunuyor. Ancak yazılım ve fiyatlandırma konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Google'ın tablet bilgisayarlara özel ilk işletim sistemi olan Android 3.0'ın henüz tam anlamıyla rekabetçi bir platform olduğunu söylemek zor üstelik işletim sistemi üzerinde çalıştırılacak tabletlere özel uygulama sayısı da şu an için son derece az.

Tüm bunların ötesinde Xoom'un pazar performansına etki eden asıl neden olarak fiyatlandırmadan bahsediliyor zira 3G versiyonu Amerika'da 800$ seviyesinden sunulan Xoom, fiyat anlamında rekabetçi olamazken, sadece WiFi destekli versiyonu ise yeni yeni yaygınlaşıyor. Tabi ürünlerin dünya pazarlarına yaygın anlamda ulaşmış olmaması da bir diğer olumsuz nokta. Xoom'dan daha sonra lanse edilen iPad 2 şu anda dünya genelinde 25 farklı ülkede bulunabilirken, Xoom için aynı şeyden bahsetmek zor. Ayrıca Android içerisinde de rekabet alevlenmiş durumda. Motorola Xoom, Android 3.0'lı ilk cihaz olarak lanse edilirken, Samsung, LG ve Asus'un Android 3.0'lı ürünleri de geliyor.

Motorola'nın tablet bilgisayarlara yönelik stratejisi Samsung ile büyük benzerlikler taşıyor. 10.1-inç büyüklüğünde Xoom ile başlayan firma, yılın ikinci yarısında 7-inç boyutunda model de olmak üzere farklı boyut seçeneklerini ürün gamına eklemeyi planlıyor. Hayal kırıklığı olarak nitelendirilen satış rakamlarına rağmen firmanın sükunetini korumasında ise güçlü liderliği ile tepe yöneticisi Sanjay Jha (adı AMD'nin CEO koltuğu için de öne sürülmüştü) ile birlikte şirketin nakit pozisyonunun etkili olduğu belirtiliyor.

Editörün Notu: Motorola Atrix 4G incelememiz için; https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/videolari/Motorola-Atrix-4G-video-inceleme.htm