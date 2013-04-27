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Analiz : Akıllı gözlükler 2016 yılında 9.4 milyon satış gerçekleştirecek

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Akıllı gözlükler 2016 yılında 9.4 milyon satış gerçekleştirecek

Üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapılsa da giyilebilir bilgisayar konseptleri özellikle Google Glass lansmanı sonrasında son kullanıcı tarafında ilgi görmeye başladı.

Genelde kask veya büyük gözlükler şeklinde olan giyilebilir cihazlar, Google Glass ile birlikte standart bir gözlük boyutlarına gelmiş oldu. Buna paralel olarak artan tüketici ilgisi, üreticilerin de yatırımını artırmasına neden oldu.

IHS tarafından yapılan bir analize göre, 2012 yılında akıllı gözlük kategorisinde 50 000 satış yapıldı. 2013 yılında ise tahminler 124 000'e yükselerek yüzde 150 artış göstereceği yönünde.

2014 yılı ile birlikte akıllı gözlük segmentinde asıl büyümenin başlayacağı öngörülüyor. 2014 yılında yüzde 250 artışla akıllı gözlük satışının 6.6 milyona çıkması beklenirken, 2016 yılında ise 9.4 milyona ulaşacağı düşünülüyor.

Ancak analiz uzmanları, akıllı gözlüklerde sadece donanıma bağlı kalmanın avantaj kaybettireceğini ve bir akıllı telefonda sunulan yazılım özelliklerine yakın özellikler sunmasının şart olduğunu dile getiriyor. Aksi takdirde çöküşün kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. 


 

http://www.phonearena.com/news/IHS-9-million-Google-Glass-like-devices-could-ship-by-2016_id42320 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
itachi237 6 yıl
seri üretimde 700$ gibi faiş bir fiyattan çıkar diye tahmin ediyorum.
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Faunus 6 yıl
DH Misafiri
1500 dolar fiyatıyla çok geniş bir kitle bulamaz google

Gelistiricilere prototip satmakla seri uretime gecmek arasinda buyuk fark var.
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DH Misafiri 6 yıl
1500 dolar fiyatıyla çok geniş bir kitle bulamaz google
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K.can.tas 6 yıl
Sapıkların yeni gözdesi olmaz umarım
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oray 6 yıl
Fiyatina bagli fakat bence bu rakama ulasmalari cok zor.
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digimon52 6 yıl
Sanane CINSIMDEN Bulaşık
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