Analiz : Akıllı gözlükler 2016 yılında 9.4 milyon satış gerçekleştirecek





Üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapılsa da giyilebilir bilgisayar konseptleri özellikle Google Glass lansmanı sonrasında son kullanıcı tarafında ilgi görmeye başladı.





Genelde kask veya büyük gözlükler şeklinde olan giyilebilir cihazlar, Google Glass ile birlikte standart bir gözlük boyutlarına gelmiş oldu. Buna paralel olarak artan tüketici ilgisi, üreticilerin de yatırımını artırmasına neden oldu.





IHS tarafından yapılan bir analize göre, 2012 yılında akıllı gözlük kategorisinde 50 000 satış yapıldı. 2013 yılında ise tahminler 124 000'e yükselerek yüzde 150 artış göstereceği yönünde.





2014 yılı ile birlikte akıllı gözlük segmentinde asıl büyümenin başlayacağı öngörülüyor. 2014 yılında yüzde 250 artışla akıllı gözlük satışının 6.6 milyona çıkması beklenirken, 2016 yılında ise 9.4 milyona ulaşacağı düşünülüyor.





Ancak analiz uzmanları, akıllı gözlüklerde sadece donanıma bağlı kalmanın avantaj kaybettireceğini ve bir akıllı telefonda sunulan yazılım özelliklerine yakın özellikler sunmasının şart olduğunu dile getiriyor. Aksi takdirde çöküşün kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.









http://www.phonearena.com/news/IHS-9-million-Google-Glass-like-devices-could-ship-by-2016_id42320