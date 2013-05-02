Analiz : Android, ilk çeyrek global akıllı telefon satışlarının yüzde 64'üne hakim





Akıllı telefon pazarında uzun süredir hakimiyetini sürdüren Android işletim sistemi, yılın ilk çeyrek analizlerinde hızını kaybetmeden yükselmeye devam ediyor.





Kantar tarafından yapılan analizde, Android işletim sistemi önemli ülkelerde yükselişini sürdürürken, iPhone ise bu çeyreği düşüşle kapattı. Kantar analizlerini Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Brezilya, ABD, Çin, Avustralya ve Japonya'da topladığı verilerle hazırlıyor.





Analize göre Android işletim sisteminin son çeyrekte elde ettiği pazar payı yüzde 64.2 olarak gerçekleşti. iPhone sadece Japonya'da yüzde 49.2 pazar payı elde ederek, yüzde 45.8 pazar payına sahip Android'i geride bıraktı. ABD'de ise Android yüzde 49.3, iOS yüzde 43.7 pazar paylarını paylaştı. Bunun haricindeki ülkelerde Android işletim sistemi hem yükselişini hem de pazar payı hakimiyetini sürdürdü.





Android en büyük farkı İspanya'da yüzde 93.8'e karşı yüzde 3.2 ile elde etti. Windows Phone, Almanya ve İspanya hariç yüzde 6 civarında pazar payı elde etti ve yükselişini sürdürdü. Bunun haricinde kalan BlackBerry ve Symbian işletim sistemleri düşüşünü sürdürdü.

http://www.phonearena.com/news/Android-was-64-of-global-smartphone-sales-in-Q1_id42462#2-