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Analiz : Android, ilk çeyrek global akıllı telefon satışlarının yüzde 64'üne hakim

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Android, ilk çeyrek global akıllı telefon satışlarının yüzde 64'üne hakim

Akıllı telefon pazarında uzun süredir hakimiyetini sürdüren Android işletim sistemi, yılın ilk çeyrek analizlerinde hızını kaybetmeden yükselmeye devam ediyor. 

Kantar tarafından yapılan analizde, Android işletim sistemi önemli ülkelerde yükselişini sürdürürken, iPhone ise bu çeyreği düşüşle kapattı. Kantar analizlerini Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Brezilya, ABD, Çin, Avustralya ve Japonya'da topladığı verilerle hazırlıyor.

Analize göre Android işletim sisteminin son çeyrekte elde ettiği pazar payı yüzde 64.2 olarak gerçekleşti. iPhone sadece Japonya'da yüzde 49.2 pazar payı elde ederek, yüzde 45.8 pazar payına sahip Android'i geride bıraktı. ABD'de ise Android yüzde 49.3, iOS yüzde 43.7 pazar paylarını paylaştı. Bunun haricindeki ülkelerde Android işletim sistemi hem yükselişini hem de pazar payı hakimiyetini sürdürdü.

Android en büyük farkı İspanya'da yüzde 93.8'e karşı yüzde 3.2 ile elde etti. Windows Phone, Almanya ve İspanya hariç yüzde 6 civarında pazar payı elde etti ve yükselişini sürdürdü. Bunun haricinde kalan BlackBerry ve Symbian işletim sistemleri düşüşünü sürdürdü.

http://www.phonearena.com/news/Android-was-64-of-global-smartphone-sales-in-Q1_id42462#2- Yorum Yaz
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Metabolism 6 yıl
Ucuz androidlerde var pahalılarda iphone lar genelde pahalı oluyor.iphone ile ust segment android telefonları karşılaştırmak, ios ile tüm android'i karşılaştırmaktan daha doğru olur
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yagami201 6 yıl
digimon52

Andriod -Bir Isletim sistemi IOS......-Kendi Isletim Sistemli Cihazlari olan Apple Her sonradan cikma dandik firma cihaz üreticem diye android´i seciyor. ( Sony,Samsug,LG,HTC bunlar en iyi firmalar ve bu firmalari diyerleri ile kiyaslamiyorum.)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
android ( Google) kendi cihazini üretip piyasaya sürmek istese piyasanin tokatini yer sonucda. sadece donanimi iyi telefonlar ragbet görüyor. androide takilan kimse görmedim bu yüzden. Yeni Htc one M7´yi alicam Allahin izni ile fakat android icin degil.



Google'ın kendi cihazları var zaten .Nexus serisi tamamen google tarafından tasarlanmıştır.Şimdi bana ''ama Samsung üretmiş, ama Lg üretmiş'' falan demeyin.Lg veya Samsung değil Google tasarlar Nexus serisini. Bütün çıkan Nexus 'lar Google'ın standartlarına göre tasarlanır, sadece ürettirdiği firmalar başına kendi adlarını eklerler o kadar.

''Nexus'lar Google işi değil Samsung,Lg işi '' demek ''Iphone Apple işi değil Foxconn işi'' demek ile aynıdır.

O sonradan çıkma dandik firmalar diye varsaydıklarının telefonlarının bazıları dünyaca ünlendi, büyük satış rakamlarına ulaştı, Samsung mu alsam yoksa Meizu mu, Zopo mu ? diye düşünenler ortaya çıktı. Marka küçümsemesinden kaçıp android'e geldik, ama görüyorum ki orada da marka küçümsemesi yapanlar çıkıyor.Güldürmeyin beni, önemli olan telefonun iyi olup olmadığıdır.Markasına bakıp alacak olsaydık zaten android platformu yıllar önce yok olurdu, hepimiz de tek tip iphone'ları kullanıyor olurduk.

Htc one alıyorsun , ama android için değil.O burun kıvırdığın android değil de (e ios olamayacağına göre) Htc'nin kendi ürettiği Htc Os tadında bir işletim sistemi olsaydı belki adını dahi duymazdın, belki de sadece kendine göre küçük bir hayran kitlesi oluşturudu, ve siz de ''Uygulama marketinizdeki iki tane uygulamanızla iyi eğlenceler size ehe he :D'' diye dalga geçerdiniz sevenleriyle.
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Avienova 6 yıl
Apple alt segmentede bir cihaz cikarirsa androidin pazar payi falan kalmaz.
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digimon52 6 yıl
WoXeD
şu alt seviye cihazlarıdamı dahil etmişler iosun alt seviye ürünümü varki diyen tikican arkadaşlara soruyorum.Ucuz aypon üretilse kaçınız alırsınız?Bida alanı fakir ayponumu kullanıyon hıııı diye laflar edersiniz.sizi gidi menüde kay kay yapmaktan başka telefonda bişi yapmayan,telefonunda kontor olmayan açlıktan ölürken aypon kullanacam diye ölen zavallılar.yazık size.

ben alarim valla Ipod niyetine Appstore gibi zengin uygulama magazasi yok sonucda.
hem kimin ne aldigi seni ilgilendirmez.o yorumlari yapanlar utansin biride sensin su anki gibi.
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Recharged 6 yıl
En dandik telefonu geçtim tablette bile Android varken bu normal bir sonuç bence.
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Y-ZiyA 6 yıl
Androidden doğrudan para kazanan tek firma Windows zaten haberlerde çıkıyor sürekli adamlar Android kullanan modellerin %60'ından fazlasından lisans parası alıyormuş.
Bu durumda Microsoft'un verileri o kadar da kötü gözükmüyor.
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WoXeD 6 yıl
şu alt seviye cihazlarıdamı dahil etmişler iosun alt seviye ürünümü varki diyen tikican arkadaşlara soruyorum.Ucuz aypon üretilse kaçınız alırsınız?Bida alanı fakir ayponumu kullanıyon hıııı diye laflar edersiniz.sizi gidi menüde kay kay yapmaktan başka telefonda bişi yapmayan,telefonunda kontor olmayan açlıktan ölürken aypon kullanacam diye ölen zavallılar.yazık size.
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yc#1 6 yıl
goenitz117
Bu hesaba 400liralik galaxy young ve türevi cihazlar da dahil mi? Yoksa sadece üst sınıf cihazlara göre mi pazar payı hesaplanmış ??

Alt-orta-üst tüm akıllı telefonlar istatistiklere dahil edilmiş.
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armanatilgan 6 yıl
Türkiyede durum ne acaba bilgisi olan var mi? Bu arada pazar payı %3 olan İspanyada bile apple store var fakat Türkiye de yok. Olmadığı gibi birde cihaz Türkiyeye aylar sonra geliyor. Tebrikler apple
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goenitz117 6 yıl
Bu hesaba 400liralik galaxy young ve türevi cihazlar da dahil mi? Yoksa sadece üst sınıf cihazlara göre mi pazar payı hesaplanmış ??
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digimon52 6 yıl
Andriod -Bir Isletim sistemi

IOS......-Kendi Isletim Sistemli Cihazlari olan Apple

Her sonradan cikma dandik firma cihaz üreticem diye android´i seciyor.
( Sony,Samsug,LG,HTC bunlar en iyi firmalar ve bu firmalari diyerleri ile kiyaslamiyorum.)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



android ( Google) kendi cihazini üretip piyasaya sürmek istese piyasanin tokatini yer sonucda.

sadece donanimi iyi telefonlar ragbet görüyor.
androide takilan kimse görmedim bu yüzden.
Yeni Htc one M7´yi alicam Allahin izni ile fakat android icin degil.
3 Yanıt Yanıtla
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ErdemZen 6 yıl
Dünyanın en büyük Android telefon üreticileri Japon ve Koreli. Kore'de piyasanın tamamına yakınını Android kontrol ediyorken, Japonya'da iOS Android'in önünde yani Apple'ın anavatanı ABD'den bile yüksek. İki komşu ülkedeki zihniyet farkı çok enteresan.
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felixamor 6 yıl
Alt-Orta-Üst çoğu telefon Android işletim sistemini kullandığı için gayet normal bir süreç, bu oran gelecekte daha da yükselecektir Android tarafına doğru..Her ne kadar iOS daha az donanımla daha yüksek performans verse de kullanıcı kitlesi belli sonuçta.
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a1g0rithm 6 yıl
Japonlarin bi bildigi vardır muhakkak.
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muhamnet 6 yıl a1g0rithm
a1g0rithm

Japonlarin bi bildigi vardır muhakkak.


Amerikan duskunlukleri ile meshurlar.
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