Analiz : Android, ilk çeyrek global akıllı telefon satışlarının yüzde 64'üne hakim

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında uzun süredir hakimiyetini sürdüren Android işletim sistemi, yılın ilk çeyrek analizlerinde hızını kaybetmeden yükselmeye devam ediyor.
Kantar tarafından yapılan analizde, Android işletim sistemi önemli ülkelerde yükselişini sürdürürken, iPhone ise bu çeyreği düşüşle kapattı. Kantar analizlerini Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Brezilya, ABD, Çin, Avustralya ve Japonya'da topladığı verilerle hazırlıyor.
Analize göre Android işletim sisteminin son çeyrekte elde ettiği pazar payı yüzde 64.2 olarak gerçekleşti. iPhone sadece Japonya'da yüzde 49.2 pazar payı elde ederek, yüzde 45.8 pazar payına sahip Android'i geride bıraktı. ABD'de ise Android yüzde 49.3, iOS yüzde 43.7 pazar paylarını paylaştı. Bunun haricindeki ülkelerde Android işletim sistemi hem yükselişini hem de pazar payı hakimiyetini sürdürdü.
Android en büyük farkı İspanya'da yüzde 93.8'e karşı yüzde 3.2 ile elde etti. Windows Phone, Almanya ve İspanya hariç yüzde 6 civarında pazar payı elde etti ve yükselişini sürdürdü. Bunun haricinde kalan BlackBerry ve Symbian işletim sistemleri düşüşünü sürdürdü.
http://www.phonearena.com/news/Android-was-64-of-global-smartphone-sales-in-Q1_id42462#2- Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google'ın kendi cihazları var zaten .Nexus serisi tamamen google tarafından tasarlanmıştır.Şimdi bana ''ama Samsung üretmiş, ama Lg üretmiş'' falan demeyin.Lg veya Samsung değil Google tasarlar Nexus serisini. Bütün çıkan Nexus 'lar Google'ın standartlarına göre tasarlanır, sadece ürettirdiği firmalar başına kendi adlarını eklerler o kadar.
''Nexus'lar Google işi değil Samsung,Lg işi '' demek ''Iphone Apple işi değil Foxconn işi'' demek ile aynıdır.
O sonradan çıkma dandik firmalar diye varsaydıklarının telefonlarının bazıları dünyaca ünlendi, büyük satış rakamlarına ulaştı, Samsung mu alsam yoksa Meizu mu, Zopo mu ? diye düşünenler ortaya çıktı. Marka küçümsemesinden kaçıp android'e geldik, ama görüyorum ki orada da marka küçümsemesi yapanlar çıkıyor.Güldürmeyin beni, önemli olan telefonun iyi olup olmadığıdır.Markasına bakıp alacak olsaydık zaten android platformu yıllar önce yok olurdu, hepimiz de tek tip iphone'ları kullanıyor olurduk.
Htc one alıyorsun , ama android için değil.O burun kıvırdığın android değil de (e ios olamayacağına göre) Htc'nin kendi ürettiği Htc Os tadında bir işletim sistemi olsaydı belki adını dahi duymazdın, belki de sadece kendine göre küçük bir hayran kitlesi oluşturudu, ve siz de ''Uygulama marketinizdeki iki tane uygulamanızla iyi eğlenceler size ehe he :D'' diye dalga geçerdiniz sevenleriyle.
ben alarim valla Ipod niyetine Appstore gibi zengin uygulama magazasi yok sonucda.
hem kimin ne aldigi seni ilgilendirmez.o yorumlari yapanlar utansin biride sensin su anki gibi.
Bu durumda Microsoft'un verileri o kadar da kötü gözükmüyor.
Alt-orta-üst tüm akıllı telefonlar istatistiklere dahil edilmiş.
IOS......-Kendi Isletim Sistemli Cihazlari olan Apple
Her sonradan cikma dandik firma cihaz üreticem diye android´i seciyor.
( Sony,Samsug,LG,HTC bunlar en iyi firmalar ve bu firmalari diyerleri ile kiyaslamiyorum.)
android ( Google) kendi cihazini üretip piyasaya sürmek istese piyasanin tokatini yer sonucda.
sadece donanimi iyi telefonlar ragbet görüyor.
androide takilan kimse görmedim bu yüzden.
Yeni Htc one M7´yi alicam Allahin izni ile fakat android icin degil.
Amerikan duskunlukleri ile meshurlar.