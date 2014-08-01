Analiz : Android işletim sistemi ikinci çeyrekte büyümesini sürdürdü, iOS düşüşte





Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarında ilk beşe üç oyuncu, ilk ona ise beş oyuncu sokma başarısını göstermesi sektörün gidişinde de hayati bir rol oynuyor. Samsung, HTC, Sony gibi devler büyümesi yavaşlayan pazarda düşüş yaşarken, Çinli üreticilerin sektörde lokomotif haline geleceği tahmin ediliyor.





İşletim sistemi bazında yapılan akıllı telefon pazar analizi de Android işletim sisteminin rekor seviyelere doğru büyümesini devam ettirdiğini gösteriyor. Yılın ikinci çeyreği itibariyle Android işletim sistemi 4 puanlık artış yaşayarak yüzde 84.6 pazar payına ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Platformun imza attığı akıllı telefon sevkiyatı ise 250 milyon oldu.





Apple ise iPhone satışlarını artırmasına karşın pazarın büyümesine yetişemeyince 1.5 puanlık düşüşle yüzde 11.9 paya geriledi. Firma 35.2 milyon iPhone satışına imza atmıştı.





Analizde en büyük sürprizi ise Windows Phone platformu yaptı. Sürekli pazar payını artırma konusunda yatırım yapan ve bölge lideri onlarca firmayla ortaklık kuran Microsoft, yine de platformun bir puanlık düşüşle yüzde 2.7 paya gerilemesine engel olamadı. Nokia'nın katkısıyla çeyrek dönemlerde 10 milyon üzerinde satış yapan Windows Phone son iki çeyrektir 8 milyon sınırında geziyor ve bu da pazar payına olumsuz katkı yapıyor.





Diğer bir pazar oyuncusu BlackBerry ise geçen yılın yüzde 2.4 pazar payından neredeyse sıfıra inmiş durumda ve yüzde 0.2 pay elde edebilmiş. Yeni dönemde BlackBerry Z3 ve Passport modelleri ile çıkış yakalamak isteyen firmanın ne kadar başarılı olabileceğini zamanla göreceğiz.





Akıllı telefon pazarının geneline baktığımıza ise toplamda 295 milyonluk sevkiyat rakamı mevcut ve yıl bazında yüzde 25 civarında bir artış yaşandığı belirtiliyor.

http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=9921