Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Android işletim sistemi ikinci çeyrekte büyümesini sürdürdü, iOS düşüşte

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
454
1
79
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Android işletim sistemi ikinci çeyrekte büyümesini sürdürdü, iOS düşüşte

Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarında ilk beşe üç oyuncu, ilk ona ise beş oyuncu sokma başarısını göstermesi sektörün gidişinde de hayati bir rol oynuyor. Samsung, HTC, Sony gibi devler büyümesi yavaşlayan pazarda düşüş yaşarken, Çinli üreticilerin sektörde lokomotif haline geleceği tahmin ediliyor. 

İşletim sistemi bazında yapılan akıllı telefon pazar analizi de Android işletim sisteminin rekor seviyelere doğru büyümesini devam ettirdiğini gösteriyor. Yılın ikinci çeyreği itibariyle Android işletim sistemi 4 puanlık artış yaşayarak yüzde 84.6 pazar payına ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Platformun imza attığı akıllı telefon sevkiyatı ise 250 milyon oldu.

Apple ise iPhone satışlarını artırmasına karşın pazarın büyümesine yetişemeyince 1.5 puanlık düşüşle yüzde 11.9 paya geriledi. Firma 35.2 milyon iPhone satışına imza atmıştı.

Analizde en büyük sürprizi ise Windows Phone platformu yaptı. Sürekli pazar payını artırma konusunda yatırım yapan ve bölge lideri onlarca firmayla ortaklık kuran Microsoft, yine de platformun bir puanlık düşüşle yüzde 2.7 paya gerilemesine engel olamadı. Nokia'nın katkısıyla çeyrek dönemlerde 10 milyon üzerinde satış yapan Windows Phone son iki çeyrektir 8 milyon sınırında geziyor ve bu da pazar payına olumsuz katkı yapıyor. 

Diğer bir pazar oyuncusu BlackBerry ise geçen yılın yüzde 2.4 pazar payından neredeyse sıfıra inmiş durumda ve yüzde 0.2 pay elde edebilmiş. Yeni dönemde BlackBerry Z3 ve Passport modelleri ile çıkış yakalamak isteyen firmanın ne kadar başarılı olabileceğini zamanla göreceğiz. 

Akıllı telefon pazarının geneline baktığımıza ise toplamda 295 milyonluk sevkiyat rakamı mevcut ve yıl bazında yüzde 25 civarında bir artış yaşandığı belirtiliyor.  

http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=9921 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
saruman_me 5 yıl en beğenilen
Kolay kolay durmaz durdurulamaz Android herkes tarafından kullanılıyor ne kadar ağır densede ne kadar çok ram yiyor densede yine en çok göze gonle hitap eden sistem Android
Kolay kolay durmaz durdurulamaz Android herkes tarafından kullanılıyor ne kadar ağır densede ne kadar çok ram yiyor densede yine en çok göze gonle hitap eden si...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 5 yıl byunable
byunable

ne kadar çer çöp telefon markası var android kullanıyor ne bekliyodunuz

Zaten o yüzden 250 milyon satmış. Oysa bak elit ayfona. 2,5 milyara kol gibi alıyorsun günde 8 kere şarja takıyorsun sonra başedemeyince birde 200-300e powerbank alıyorsun sonrada itunese mahkum kalıyorsun bt ile bir mp3 atmaktan aciz oluyorsun.

300-400 liralık android telefon alırsan beğenmemen normaldir. O paraya ayfon alabiliyormusun? O paraya ayfona anca 1 kılıf birde şarj adaptörü falan alabilirsin. 3 liraya gelen kılıfı 180 liraya almaya devam hadi bakalım. Git bir g2 al nexus 5 al bak bakayım hırsından ayfonu duvarda patlatırsın.
byunablene kadar çer çöp telefon markası var android kullanıyor ne bekliyodunuzZaten o yüzden 250 milyon satmış. Oysa b...
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
2 senedir ios ne gelisme gösterdi ki ?
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 5 yıl
100 liraya bilene android var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ink 5 yıl
bune abi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Microsoft ve Nokia bu kafayla başından beri batmaya mahkum. 2 yılda bir sistemde ilerleme olmaz mı bu sahtekarlar varsa olmaz. Neymiş bildirim merkezi sundular yenilikmiş 4 kısa yoldan ibaret başka bi'şey yok. Klasör yapmışlar içine attığın uygulamaya bildirim gelince klasörde görünmüyor. Pil sorunu bile giderilmedi hala. Nokia zaten sabıkalı güncellemeler konusunda Microsoft ta satın aldığı şirketleri batırmak konusunda sabıkası var iki sabıkalı bir araya gelince bu kadar oluyor. Madem destek veremicektin alt yapın yetersizdide neden beta surum sistem yayınladın ve söz verdin eksikleri gidereceğiz diye bizim 920 lerin destek suresi bitti ama hala işe yarar bir güncelleme yok. Daha 8.1 veremediler 5 ay oldu 8.1 e güncelleme yayınlanacak. Bir önceki güncelleme yayınlanmadan yenisini yapma bu iki aptal firmadan başkasında olmaz. Ülkelere göre güncelleme saçmalığına birde modele göre güncelleme eklenince aylar sürüyor tamamlanması ve her gün yeni model çıkınca eskilere güncelleme dahada gecikiyor bunu yapmalarındaki tek amaç yeni telefonlardan almaya yönlendirmek insanları. Bu sistemden bu gidişle adam olmaz kimse kimseyi kandırmasın. Uygulama mağazasına gelince gelişiyormuş 300 bin olmuş tamam olmuşta işe yarar kaçtane uygulama var 300 û geçmez Facebook instagram berbat wahtsapp yarım yamalak viber ona keza gamelof haricinde ki oyunlardan başka kaliteli oyun yok ayrıca mağazada para ile satılan bir uygulamanın mağazdan kaldırılmasıda sadece bu salak sistemde gorulen olay. Para veriyorsun alıyorsun telefonu sıfırladığında bi bakıyosun uygulama yayından kaldırılmış. Benim 3 tane uygulamam gitti çöpe 30 tl ye yakın param boşuna gitti. İe den başka tarayıcı yok oda aynı pc versiyonu gibi sürekli hata veriyor ve şarjı içiyor resmen. Mağazaya konan uygulama öyle kalıyor gelişmiyor geliştirici mağazaya atıp bırakıyor. 100 milyonlarca uygulama olsa ne yazar işe yaramadıktan sonra. Nokia fanlatına sorsan stabil der başka bişey demez stabil olur elbet özellik olmayan sistem stabildir çünkü işlemciyi yoracak özellik ve görsel olarak hiç bişey yok. Arka plan resmi yapmışlar mal gibi birşey resim koyunca ekrandaki uygulama kısayollarının ne olduğu belli olmuyor. Microsoft bişeyi yapıyor ama sadece yaptım demek için yok demesinler diye. Bildirim merkezine kısayol koymuşlar wifiyi kapatmak için ayarlara yönlendiriyor zaten bunu yapan uygulama mağazada var yapmasan daha iyi dalga geçer gibi. Bluetooth ile bağlantı kuracaksan karşı tarafın seni görmesi için ayarlara girip beklemen lazım yoksa görmüyor yada bişey göndermek için açman lazım paylaş seçeneklerinde Bluetooth görünmüyor. 3g de internete giriyorum şarj resmen 2şer 3 er düşüyor ve şarj aleti bile doldurmaya yetiştiremiyor. Bana kalırsa almasın wp kimse ya geliştirsin doğru düzgün yada uretmesin. Çünkü bu kadar eksiğe rağmen hala gelişmesi için bu kadar ağırdan alan firma ilerde destek bile vermez demedi demeyin. Microsoft ve Nokia var işin ucunda akıllı telefon diye işe yaramaz telefonları tüketiciye sunan 2 firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 5 yıl
Apple artik iOS'su başka üreticilere de vermeli. Bu sayede daha hızlı bir büyüme yakalar.

Mesela Galaxy S5 yada HTC One M8'in iOS versiyonları da olsa onlara da talep olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d35u 5 yıl
Bence olay ureticide bitiyor. Androidin bu kadar popüler olması neredeyse tüm ureticilerin android uretmesinden kaynaklanıyor. Çok değil 3 tane uretici (samsung, lg, htc) mesela sadece wp yada iosla devam etse acaba tablo nasıl olurdu? Sonuçta telefoncuya gittiğinde 100 tane sıfır telefondan 80 tanesi androidli ve daha çok tercih edilmesi normal.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akgozoktay 5 yıl
Sıkı bir wp kullanıcısı olarak android L başarılı bir sürüm olursa androidi daha kolay kolay kimse tahtımdan edemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutlukocman 5 yıl
arkadaşlar uzun süre android kullanıp (s2 htc ) daha sonra iphone aldım(5s)
1. iphone hakikaten malzeme kalitesi çok iyi
2. markette virüslü uygulama yok
3.stabilite olarak mükemmel
benim şahsi görüşüm eğer iphone 4.7 ve 5.5 inc telefon çıkarırsa çinli markalar hariç diğer markaların çoğu sıkıntı yaşayacaklardır ben artık iphoneden başka telefon kullanmam gibi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl
Apple abartılı bir firma. Özgün olmak isterken her şeyden yabancılaşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dumprep 5 yıl
İlk 5'de 3 çinli üretici mi ? Birinin huawei olduğunu tahmin edebiliyorum ama diğer ikisi kim ola ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Sektör bambaşka bir hal aldı, açık kaynak kodlu Linux tabanlı Android bu boyutlara yükseldi ancak kapalı sistem Apple düşüş yaşıyor. Tek başına tek yumruk, tek güç, tek çözüm olmak istiyor ama teknolojinin doğası buna izin vermez.
PC pazarı içinde bu böyle oldu, ileriye yönelik planlamalar 3-5 yılı geçmemeli yoksa aniden değişen sistemde sudan çıkmış balık gibi olursun, ve yol yakınken hemen adapte olmaya bak yoksa çukura batmış Microsoft gibi olursun.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, ios ve
2 etiket daha uygulama haber android os
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl EVOBT RS6 Slim video inceleme "Uygun fiyatlı akıllı telefon alternatifleri çoğalıyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim