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Analiz : Firefox en güvensiz web tarayıcı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
1
23
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Firefox en güvensiz web tarayıcı

Bir dönem Internet Explorer'ın tahtını elinden alacağına kesin gözüyle bakılan ve alternatifsiz açık kaynak web tarayıcısı olan Firefox, özellikle Chrome'un piyasaya girmesi sonrasında kan kaybetmeye başlamıştı. Analizler tarayıcının riskli hale geldiğini gösteriyor.

ABD'de yapılan CanSecWest güvenlik konferansında Pwn2Own adında ödüllü tarayıcı hackleme yarışması düzenlendi. Yarışmada Internet Explorer, Chrome ve Safari tarayıcılarında sadece bir açık yakalanırken, Firefox'da ise 4 adet açık bulundu.

Firefox yetkilileri bunun uzun süredir uğraştıkları bir problem olduğunu ve sözkonusu hataları kısa süre içerisinde tespit etmeyi ve yamalamayı planladıklarını dile getirdi. 

Firefox genelde hackleme yarışmalarında en çok açık bulunan tarayıcı konumunda. Bunun en büyük sebebi olarak ise sandbox denilen izole edilmiş bir sanal makine taşımıyor olması gösteriliyor. 

Firefox sürekli açıklar verdiği için yarışmada ödülü de daha az. En güvenli tarayıcı kabul edilen Chrome hackleme ödülleri ise en yüksek. 

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LORDTEK 4 yıl
Ekrem71 bu haberi başarılı bulmadım. fx57'nin önünde bu metin olsa "yayınla" düğmesine basmazdı. Bu da aradaki farkı gösteriyor tabi. Chrome'dan daha güvenli olduğunu düşünüyorum.
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LilTunechi 5 yıl
Kasiyor+guvensiz
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BekirTemel 5 yıl
Chrome
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carter 5 yıl
Chrome geldi geleli kullanmıyorum diyebilirim.
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Cihat_, 5 yıl
ctrl-shift-N getirmeleri lazım
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darkest earth 5 yıl
Hafife alıyorsunuz fakat o açıklara sızarak tüm bilgileriniz patlatılabilir. Virüse gerek bile yok. :)
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ZEUS__ 5 yıl
comodo dragon
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cübbeli gandalf 5 yıl
Opera iyidir
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OneMoreChance 5 yıl
Ekrem71'in favori tarayıcısı Safari, anlayana
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Schmerzhaft 5 yıl
Firefox akar !
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kreat 5 yıl
4 tane açık bulundu diye "en güvensiz web tarayıcı ". He gülüm ondan 2 Kilo.
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1OOOOOO 5 yıl
firefox hala yasıyomu yau
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