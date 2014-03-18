Analiz : Firefox en güvensiz web tarayıcı





Bir dönem Internet Explorer'ın tahtını elinden alacağına kesin gözüyle bakılan ve alternatifsiz açık kaynak web tarayıcısı olan Firefox, özellikle Chrome'un piyasaya girmesi sonrasında kan kaybetmeye başlamıştı. Analizler tarayıcının riskli hale geldiğini gösteriyor.





ABD'de yapılan CanSecWest güvenlik konferansında Pwn2Own adında ödüllü tarayıcı hackleme yarışması düzenlendi. Yarışmada Internet Explorer, Chrome ve Safari tarayıcılarında sadece bir açık yakalanırken, Firefox'da ise 4 adet açık bulundu.





Firefox yetkilileri bunun uzun süredir uğraştıkları bir problem olduğunu ve sözkonusu hataları kısa süre içerisinde tespit etmeyi ve yamalamayı planladıklarını dile getirdi.





Firefox genelde hackleme yarışmalarında en çok açık bulunan tarayıcı konumunda. Bunun en büyük sebebi olarak ise sandbox denilen izole edilmiş bir sanal makine taşımıyor olması gösteriliyor.





Firefox sürekli açıklar verdiği için yarışmada ödülü de daha az. En güvenli tarayıcı kabul edilen Chrome hackleme ödülleri ise en yüksek.