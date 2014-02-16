Analiz : Geçen yıl ilk kez akıllı telefonlar cep telefonlarını satış bazında geride bıraktı





Akıllı telefonların son dönemde yakaladığı hızlı yükseliş ivmesi devam ederken, bu ivmenin etkileri kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bunun en büyüğü ise mobil telefon pazarında yaşandı.





Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarının da etkisiyle düşük maliyetli cep telefonları mobil telefon pazarında her zaman en büyük satış rakamına erişmekteydi. Ancak Android işletim sisteminin etkisiyle ucuz akıllı telefonların da önü açıldı ve istatistikler tersine dönmeye başladı.





Gartner tarafından yapılan analize göre geçen yıl ilk kez akıllı telefonlar cep telefonlarını satış bazında geride bıraktı. Geçen yıl mobil telefon pazarında toplam 1.8 milyar adet satış yapıldı ve yıl bazında yüzde 3.5 artış kaydedildi.





Akıllı telefonlar bu rakam içerisinde 968 milyona erişerek cep telefonlarına karşı yüzde 53.6 civarında bir oran elde etti. Böylece tarihte ilk kez cep telefonları akıllı telefonların gerisinde kaldı.





Akıllı telefonlar son çeyrekte yüzde 36 satış büyümesi gerçekleştirdi. Ancak buna en büyük katkıHindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarından geldi. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durgunluk satışları da etkiledi.





Android işletim sisteminin geçen yıl ki pazar payı yüzde 78.4 oldu. iOS ise düşüşüe devam ederek yüzde 15.6 sınırına geriledi. Windows Phone ise yüzde 3.2 oranında kaldı.





Son çeyrekte akıllı telefon pazarında Samsung yüzde 29.5 pazar payı elde ederken, Apple yüzde 17.8, Huawei yüzde 5.7 ile ilk üç arasında yerini aldı.





Bu yıl itibariyle akıllı telefon pazarının bir milyar rakamını geride bırakacağı tahmin ediliyor. Ancak Samsung ve Apple gibi devlere rağmen Lenovo ve Huawei gibi Çinli üreticilerin hızlı büyüme yaşayacakları belirtiliyor.

http://techcrunch.com/2014/02/13/smartphones-outsell-dumb-phones-globally/