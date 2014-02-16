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Analiz : Geçen yıl ilk kez akıllı telefonlar cep telefonlarını satış bazında geride bıraktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl ilk kez akıllı telefonlar cep telefonlarını satış bazında geride bıraktı

Akıllı telefonların son dönemde yakaladığı hızlı yükseliş ivmesi devam ederken, bu ivmenin etkileri kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bunun en büyüğü ise mobil telefon pazarında yaşandı.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarının da etkisiyle düşük maliyetli cep telefonları mobil telefon pazarında her zaman en büyük satış rakamına erişmekteydi. Ancak Android işletim sisteminin etkisiyle ucuz akıllı telefonların da önü açıldı ve istatistikler tersine dönmeye başladı.

Gartner tarafından yapılan analize göre geçen yıl ilk kez akıllı telefonlar cep telefonlarını satış bazında geride bıraktı. Geçen yıl mobil telefon pazarında toplam 1.8 milyar adet satış yapıldı ve yıl bazında yüzde 3.5 artış kaydedildi. 

Akıllı telefonlar bu rakam içerisinde 968 milyona erişerek cep telefonlarına karşı yüzde 53.6 civarında bir oran elde etti. Böylece tarihte ilk kez cep telefonları akıllı telefonların gerisinde kaldı.

Akıllı telefonlar son çeyrekte yüzde 36 satış büyümesi gerçekleştirdi. Ancak buna en büyük katkıHindistan ve Çin gibi  gelişmekte olan ülke pazarlarından geldi. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durgunluk satışları da etkiledi. 

Android işletim sisteminin geçen yıl ki pazar payı yüzde 78.4 oldu. iOS ise düşüşüe devam ederek yüzde 15.6 sınırına geriledi. Windows Phone ise yüzde 3.2 oranında kaldı. 

Son çeyrekte akıllı telefon pazarında Samsung yüzde 29.5 pazar payı elde ederken, Apple yüzde 17.8, Huawei yüzde 5.7 ile ilk üç arasında yerini aldı.

Bu yıl itibariyle akıllı telefon pazarının bir milyar rakamını geride bırakacağı tahmin ediliyor. Ancak Samsung ve Apple gibi devlere rağmen Lenovo ve Huawei gibi Çinli üreticilerin hızlı büyüme yaşayacakları belirtiliyor.  

http://techcrunch.com/2014/02/13/smartphones-outsell-dumb-phones-globally/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniko1 5 yıl en beğenilen
Keşke herkes telefonunu 4 yılda bir değiştirse de bu kadar tüketim çılgınlığı yaşanmasa.Ayrıca cep telefonlarını çok uzun süre kullanabiliyorken akıllı telefonlar neredeyse 6 ayda bir değiştiriliyor.Gerçekten çok saçma.Bu firmalar bizler sayesinde deli gibi para kazanıyorlar.
Keşke herkes telefonunu 4 yılda bir değiştirse de bu kadar tüketim çılgınlığı yaşanmasa.Ayrıca cep telefonlarını çok uzun süre kullanabiliyorken akıllı telefonl...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu sene cinliler büyük sıçrama yapar inşallah
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RaiKo 5 yıl
Bu haber gercek akilli telefon caginin ayak seslerini hissettiriyor. Her ne kadar zaten icindeyiz desenizde durum oyle degil, hala buyuk kesimin elinde normal telefon bulunmakta. Bu habere gore hesaplarsak 5 sene icinde smartphone ekosistemi yerlesecek demektir... Zengin olmak isteyip oyun uygulama fikri olanlarin, durumu gercege dokmesi icin kalan sure azaldi. Unutmayin bugun siz yapmazsaniz yarin mutlaka baskasi ayni fikirle zengin olacaktir.
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sniko1 5 yıl en beğenilen
Keşke herkes telefonunu 4 yılda bir değiştirse de bu kadar tüketim çılgınlığı yaşanmasa.Ayrıca cep telefonlarını çok uzun süre kullanabiliyorken akıllı telefonlar neredeyse 6 ayda bir değiştiriliyor.Gerçekten çok saçma.Bu firmalar bizler sayesinde deli gibi para kazanıyorlar.
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silver0021 5 yıl sniko1
sniko1
Keşke herkes telefonunu 4 yılda bir değiştirse de bu kadar tüketim çılgınlığı yaşanmasa.Ayrıca cep telefonlarını çok uzun süre kullanabiliyorken akıllı telefonlar neredeyse 6 ayda bir değiştiriliyor.Gerçekten çok saçma.Bu firmalar bizler sayesinde deli gibi para kazanıyorlar.

Bir telefon 4 yil demeyelim ama 3. Yildan sonra sorun çıkarmaya başlıyor. Sorun batarya. Gidip yeni bir batarya takinca +3 yil daha. Ancak ne yazikki apple gibi bataryaya erişimi önleyen firmalara kizginim en büyük kirliliği ve suçu isleyen onlar. Samsungu bu konuda takdir ediyorum her ne kadar plastik kullansada telefonlarini 6 7 yıl kullanmis biri olarak bu yorumu yapabiliyorum.
Ayrıca bazi arkadaslara bakıyorum onlar gercekten sapkın düşüncelere kaymis durumda. Telefonlarinin yeni olmasiyla böbürlenen en son teknolojiyi kullandığı için kendini kral ilan eden bir nesil yetistiriyoruz. Doymayan herseye daha hızlı erismek isteyen bir nesil. Gelecek içinde hic umutlu değilim. Çünkü küçük kardeşim iphone 5inden sıkılmaya basladi bize baskı yapmaya başladı bile :)

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crysisis 5 yıl
işte bunlar hep Discovery:)
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mehmedaltair 5 yıl crysisis
crysisis

işte bunlar hep Discovery:)

Bi bitmediniz lan 1 milyon satan telefon sayesinde akıllı telefon satışı yükseldi sanki

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foreveriphone 5 yıl
Bundan doğal ne var klasik telefon olayını bilinçli olarak bitirdi üreticiler kim cıkartıyor tuşlu telefon artık bir nokia yapıyordu o da lumiaya döndü yüzünü kalmadı sony nın htc nın bir tane tuslu cıhazı yok samsung bile üretmiyor dogru duzgun multi touch kapasitif ekranda javayı kımse kullanmaz 2 seneye kadar tuslu ve java telefonlar tarihe karışır.
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CertificatedStaff 5 yıl foreveriphone
foreveriphone

Bundan doğal ne var klasik telefon olayını bilinçli olarak bitirdi üreticiler kim cıkartıyor tuşlu telefon artık bir nokia yapıyordu o da lumiaya döndü yüzünü kalmadı sony nın htc nın bir tane tuslu cıhazı yok samsung bile üretmiyor dogru duzgun multi touch kapasitif ekranda javayı kımse kullanmaz 2 seneye kadar tuslu ve java telefonlar tarihe karışır.

+1
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servetxy 5 yıl
öyle düşünememek lazım misal 3310 babadan oğula sonrada kardeşe geçti en sonundada cocuklara oyuncak akıllı telefonu elletmiyor kimse
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