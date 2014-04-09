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Analiz : Geçen yıl şantaj virüsleri yüzde 500 artış gösterdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl şantaj virüsleri yüzde 500 artış gösterdi

Kişisel ve hayati bilgilerimizi her geçen gün daha fazla bilgisayar veya mobil cihazlarda saklamaya başlıyoruz. Bu konu hacker'ların da dikkatinden kaçmıyor ve şantaj virüslerinde büyük bir artış yaşanıyor.

Kullanıcının cihazındaki belirli bir depolama alanını veya cihazın tamamını kilitleyerek belirli bir ücret karşılığı açma şantajı yapan ve Ransomware olarak bilinen zararlı yazılımlar geçen yıl yüzde 500 oranında artış kaydetti. Bu yazılımlar bazen yetkili kurumlardan gelmiş gibi kendisini gösteriyor ve kullanıcıyı aldatıyor. 

Symantec tarafından açıklanan rapora göre 2013 yılında 861 000 cihaz şantaj yazılımlarından etkilendi ve 2012 yılına göre yüzde 500 artış yaşandı. Ransomware yazılımlarının en popüleri Cryptolocker oldu. Cryptolocker yüzde 0.2 gibi bir orana sahip olsa da RSA 2048-bit şifreleme kullanarak kullanıcıları oldukça zor duruma düşürdü.

Avrupalı güvenlik uzmanları Cryptolocker, Powerlocker gibi yazılımların peşine düşmüş durumda. Bu yazılımlar artık son kullanıcıya cüzi bir miktarda satılıyor ve yeni hacker grupları ortaya çıkıyor. Bu yüzden mücadele etmek de zorlaşıyor.

Raporda ayrıca 2013 yılı tarihteki en büyük sızıntılaın yaşandığı yıl olarak kaydediliyor. 2012 yılına göre yüzde 62 artış gösteren bilgi sızdırma olayları 253'e ulaştı. 

Bunlardan 87 tanesi hackerlar tarafından gerçekleştirilirken, 72 tanesi ise şirket hatalarından kaynaklandı. Adobe, Target gibi sızdırma olaylarında 20 milyondan fazla kimlik bilgisi kötü niyetli kişilerin eline geçti. 

Sızıntı başına ortaya çıkan kimlik bilgisi ortalaması 4.7 milyon olarak gerçekleşti. Tüm sızdırılan kimliklerin yüzde 77'si perakende, bilgisayar ve finans sektörlerinden çıktı. 

http://www.techweekeurope.co.uk/news/symantec-500-percent-ransomware-143334 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
elmek6 5 yıl
bu virüslerden birisi 2013 te normal gezinirken bulasti (hep bildigim sitelerde gezinen biriyim sisteme nasil girdi anlayamadim).
Sonra acilis ekranina mesaj geldi ya 70€ para ödersiniz 2 gün icinde ya da tüm dosyalarin gider diye. Santaj cok igrenc bir seymis bunu anladim bir de yedek cok önemli bir sey :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kulak Misafiri 5 yıl elmek6
elmek6
bu virüslerden birisi 2013 te normal gezinirken bulasti (hep bildigim sitelerde gezinen biriyim sisteme nasil girdi anlayamadim).
Sonra acilis ekranina mesaj geldi ya 70€ para ödersiniz 2 gün icinde ya da tüm dosyalarin gider diye. Santaj cok igrenc bir seymis bunu anladim bir de yedek cok önemli bir sey :)

Bilgisayara, hesabımıza yedeklediğimiz bilgiler de siliniyor mu, bir bilgin var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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GylR? 5 yıl
Kopya kullanımı bu kadar yoğun iken virüslerin yayılmasına şaşırmamak lazım.
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