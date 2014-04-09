Analiz : Geçen yıl şantaj virüsleri yüzde 500 artış gösterdi





Kişisel ve hayati bilgilerimizi her geçen gün daha fazla bilgisayar veya mobil cihazlarda saklamaya başlıyoruz. Bu konu hacker'ların da dikkatinden kaçmıyor ve şantaj virüslerinde büyük bir artış yaşanıyor.





Kullanıcının cihazındaki belirli bir depolama alanını veya cihazın tamamını kilitleyerek belirli bir ücret karşılığı açma şantajı yapan ve Ransomware olarak bilinen zararlı yazılımlar geçen yıl yüzde 500 oranında artış kaydetti. Bu yazılımlar bazen yetkili kurumlardan gelmiş gibi kendisini gösteriyor ve kullanıcıyı aldatıyor.





Symantec tarafından açıklanan rapora göre 2013 yılında 861 000 cihaz şantaj yazılımlarından etkilendi ve 2012 yılına göre yüzde 500 artış yaşandı. Ransomware yazılımlarının en popüleri Cryptolocker oldu. Cryptolocker yüzde 0.2 gibi bir orana sahip olsa da RSA 2048-bit şifreleme kullanarak kullanıcıları oldukça zor duruma düşürdü.





Avrupalı güvenlik uzmanları Cryptolocker, Powerlocker gibi yazılımların peşine düşmüş durumda. Bu yazılımlar artık son kullanıcıya cüzi bir miktarda satılıyor ve yeni hacker grupları ortaya çıkıyor. Bu yüzden mücadele etmek de zorlaşıyor.





Raporda ayrıca 2013 yılı tarihteki en büyük sızıntılaın yaşandığı yıl olarak kaydediliyor. 2012 yılına göre yüzde 62 artış gösteren bilgi sızdırma olayları 253'e ulaştı.





Bunlardan 87 tanesi hackerlar tarafından gerçekleştirilirken, 72 tanesi ise şirket hatalarından kaynaklandı. Adobe, Target gibi sızdırma olaylarında 20 milyondan fazla kimlik bilgisi kötü niyetli kişilerin eline geçti.





Sızıntı başına ortaya çıkan kimlik bilgisi ortalaması 4.7 milyon olarak gerçekleşti. Tüm sızdırılan kimliklerin yüzde 77'si perakende, bilgisayar ve finans sektörlerinden çıktı.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/symantec-500-percent-ransomware-143334