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Analiz : Geçen yıl yapılan DDoS saldırıları 3 kat artış gösterdi, Türkiye üçüncü en büyük saldırı kaynağı oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl yapılan DDoS saldırıları 3 kat artış gösterdi, Türkiye üçüncü en büyük saldırı kaynağı oldu

Günlük hayatımızın önemli bir bölümünü içerisinde geçirdiğimiz internet alemi, ne yazık ki güvenli bir liman değil. Hackerların kol gezdiği sanal dünyada; dolandırıcılık, spam mesajlar, botnet ağları, kurum sunucularına yapılan saldırılar gibi çok çeşitli tehlikeli durumlarla kaşılaşılabiliyor.

Akamai tarafında hazırlanan geçen yıla ait saldırı analizine göre, toplamda 177 ülkeye ait IP adreslerinden 768 adet DDoS saldırısı tespit edildi. Hizmetin reddi olarak da adlandırılan bu saldırılar, kurumların hizmet verdiği sunucuları ve web sitelerini çökertme amacını taşıyor.

Akamai, analizini kendi ağı üzerinde gerçekleştirdiği için sayılar küçük de olsa oran bakımından genelleme arz ediyor. Geçen yıl yapılan hizmetin reddi saldırılarının yıl bazında 3 kat arttığı belirtiliyor.

Saldırıların en büyük kaynağı ise yüzde 41 ile Çin. Ardından yüzde 10 ile ABD, sonrasında yüzde 4.7 ile Türkiye geliyor. Saldırıların yüzde 75'i on ülkeden geliyor. Türkiye bir ara beşinci sırada iken şimdi üçüncülüğe yükselmiş durumda.

Geçen yılın en önemli siber saldırısı ise Müslümanların Masumiyeti adlı sinema filmini protesto etmek için Ebabil Operasyonu adı verilen ve bankacılık işlemlerini devre dışı bırakmak için toplamda 65Gbps trafiğin yönlendirildiği saldırı oldu. Bu saldırılar toplam sayının üçte birini oluşturdu. Aralık ayında duraklayan saldırılar Ocak ayında yeniden başladı.

Sektör bazında en çok saldırı ticari kuruluşlara oldu. Onu medya sektörü ve işletmeler takip etti. 

http://www.akamai.com/html/about/press/releases/2013/press_042313.html Yorum Yaz
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V911 6 yıl en beğenilen
DaOzy
Türkiyenin siber saldırılarda 3.sıraya yükselmesini sağlayan Red Hack,Anonymous Türkiye,Team Ayyıldız ve diğer tüm hackerlara teşekkürler.

kafan çok güzelmiş kardeş güle güle kullan
DaOzyTürkiyenin siber saldırılarda 3.sıraya yükselmesini sağlayan Red Hack,Anonymous Türkiye,Team Ayyıldız ve diğer tüm hackerlara teşekkürler....
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teramit 6 yıl
ddos saldırısında güç birliktelikten geliyor.bağımsız farklı noktaların gücü bir noktaya odaklanıyor.En iyi korunma hedef olmamaktır dolayısıyla yönetimini merkezi bir sunucuya odaklamak yerine farklı noktalara dağıtacak bir sistem geliştirmek gerekir.Saldıranın taktiği gibi saldırıya uğrayan da gelen bağlantıyı yönlendirmesi gerekir.karmaşık bir yapı kurulup taleplerin dağıtılması lazım.Devlet kurumları ise ortak bir ağ üzerinden siteleri yayınlamalı bütün siteleri bir yerde toplamalı.Çok hit almayan kurumlara anlık yüksek talep geldiğinde paralel kurum sunucusundan destek alıp oraya yönlendirebilir, yandaki kurumda aynı şekilde kendi yedeğini yan kurum sunucusunda bulundurur.Bütün devlet sitelerinin toplam bant genişliğini bu şekilde kullanarak belli bir çapa kadar saldırılar karşılanabilir.
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V911 6 yıl en beğenilen
DaOzy
Türkiyenin siber saldırılarda 3.sıraya yükselmesini sağlayan Red Hack,Anonymous Türkiye,Team Ayyıldız ve diğer tüm hackerlara teşekkürler.

kafan çok güzelmiş kardeş güle güle kullan
Yanıtla +7
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Virinom 6 yıl
DH Misafiri

Window Pismanlikdir.Adamlar koca sirketlerin sunucularina saldiriyor biz burda dandik antivirüslere para ödeyip güvende hissediyoruz güya pehhh.

DDOS saldırısının sunucunun işletim sistemi ile alakası yoktur.Kullanılan firewall ve en önemlisi sunucuların bağlantısının bant genişliğidir.Yeteri kadar fazla zombi bilgisayardan saldırı yapılarak devre dışı bırakılamayacak sunucu yoktur.
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Nefret-i Alâ 6 yıl
DOS saldırılarından korunmanın sihirbazvari bir yolu yoktur. Korunmanın en sağlam yöntemi korumaya çalıştığınız network yapısının iyi tasarlanması, iyi bilinmesi ve bu konuda TCP/IP bilgisinizin çok iyi derecede olmasıdır. Çoğu DOS saldırısı yukarıda sayılan bu maddelerin eksikliği sebebiyle başarılı olur.....
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Virinom 6 yıl
DH Misafiri
Window Pismanlikdir.Adamlar koca sirketlerin sunucularina saldiriyor biz burda dandik antivirüslere para ödeyip güvende hissediyoruz güya pehhh.

DDOS saldırısının sunucunun işletim sistemi ile alakası yoktur.Kullanılan firewall ve en önemlisi sunucuların bağlantısının bant genişliğidir.Yeteri kadar fazla zombi bilgisayardan saldırı yapılarak devre dışı bırakılamayacak sunucu yoktur.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Window Pismanlikdir.
Adamlar koca sirketlerin sunucularina saldiriyor biz burda
dandik antivirüslere para ödeyip güvende hissediyoruz güya pehhh.
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DaOzy 6 yıl
Türkiye'nin siber saldırılarda 3.sıraya yükselmesini sağlayan Red Hack,Anonymous Türkiye,Team Ayyıldız ve diğer tüm hackerlara teşekkürler.
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memoseler 6 yıl
İnsanlık ne kadar çirkinleşti... Sanalda bile savaşıyoruz. Utanıyorum.
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