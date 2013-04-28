Analiz : Geçen yıl yapılan DDoS saldırıları 3 kat artış gösterdi, Türkiye üçüncü en büyük saldırı kaynağı oldu

Günlük hayatımızın önemli bir bölümünü içerisinde geçirdiğimiz internet alemi, ne yazık ki güvenli bir liman değil. Hackerların kol gezdiği sanal dünyada; dolandırıcılık, spam mesajlar, botnet ağları, kurum sunucularına yapılan saldırılar gibi çok çeşitli tehlikeli durumlarla kaşılaşılabiliyor.





Akamai tarafında hazırlanan geçen yıla ait saldırı analizine göre, toplamda 177 ülkeye ait IP adreslerinden 768 adet DDoS saldırısı tespit edildi. Hizmetin reddi olarak da adlandırılan bu saldırılar, kurumların hizmet verdiği sunucuları ve web sitelerini çökertme amacını taşıyor.





Akamai, analizini kendi ağı üzerinde gerçekleştirdiği için sayılar küçük de olsa oran bakımından genelleme arz ediyor. Geçen yıl yapılan hizmetin reddi saldırılarının yıl bazında 3 kat arttığı belirtiliyor.





Saldırıların en büyük kaynağı ise yüzde 41 ile Çin. Ardından yüzde 10 ile ABD, sonrasında yüzde 4.7 ile Türkiye geliyor. Saldırıların yüzde 75'i on ülkeden geliyor. Türkiye bir ara beşinci sırada iken şimdi üçüncülüğe yükselmiş durumda.





Geçen yılın en önemli siber saldırısı ise Müslümanların Masumiyeti adlı sinema filmini protesto etmek için Ebabil Operasyonu adı verilen ve bankacılık işlemlerini devre dışı bırakmak için toplamda 65Gbps trafiğin yönlendirildiği saldırı oldu. Bu saldırılar toplam sayının üçte birini oluşturdu. Aralık ayında duraklayan saldırılar Ocak ayında yeniden başladı.





Sektör bazında en çok saldırı ticari kuruluşlara oldu. Onu medya sektörü ve işletmeler takip etti.