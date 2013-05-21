Analiz: Giyilebilir teknolojiler önümüzdeki üç yılda 50 milyar dolarlık bir piyasaya ulaşabilir

Google Glass, akıllı saatler ya da spor amaçlı giyilebilir birçok teknoloji, son yılların gözde ürünleri arasında yer alıyor. İsviçre merkezli Credit Suisse'in yaptığı araştırma ise, giyilebilir teknolojilerin geleceğine ışık tutuyor.

Hazırladığı raporda giyilebilir teknolojilerin 3-5 milyar dolarlık pazara şimdiden ulaştığını açıklayan Credit Suisse, önümüzdeki üç sene içerisinde 50 milyar dolarlık bir piyasanın oluşabileceğini belirtiyor. Giyilebilir teknolojilerde batarya konusunun önemli bir nokta olacağını düşünen şirket, 2020 yılına kadar batarya güçlerinin en az 2 kat artış göstereceğini ifade ediyor.

Mobil cihazların giyilebilir teknolojilerin gelişiminde kilit noktayı oluşturacağını savunan araştırma, kısa zamanda 250 milyondan fazla akıllı telefonun giyilebilir teknolojileri kullanmak için aracı görevi üstleneceğini öngörüyor. Nike ve Adidas gibi üreticilerin etkinliklerini arttırması beklenen pazar içerisinde, sadece iWatch isimli akıllı saat modelinin yılda 10 milyar dolar gelir oluşturabileceği belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/wearable-technology-market-2013-5