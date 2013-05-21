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Analiz: Giyilebilir teknolojiler önümüzdeki üç yılda 50 milyar dolarlık bir piyasaya ulaşabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Analiz: Giyilebilir teknolojiler önümüzdeki üç yılda 50 milyar dolarlık bir piyasaya ulaşabilir
Google Glass, akıllı saatler ya da spor amaçlı giyilebilir birçok teknoloji, son yılların gözde ürünleri arasında yer alıyor. İsviçre merkezli Credit Suisse'in yaptığı araştırma ise, giyilebilir teknolojilerin geleceğine ışık tutuyor.
Hazırladığı raporda giyilebilir teknolojilerin 3-5 milyar dolarlık pazara şimdiden ulaştığını açıklayan Credit Suisse, önümüzdeki üç sene içerisinde 50 milyar dolarlık bir piyasanın oluşabileceğini belirtiyor. Giyilebilir teknolojilerde batarya konusunun önemli bir nokta olacağını düşünen şirket, 2020 yılına kadar batarya güçlerinin en az 2 kat artış göstereceğini ifade ediyor.
Mobil cihazların giyilebilir teknolojilerin gelişiminde kilit noktayı oluşturacağını savunan araştırma, kısa zamanda 250 milyondan fazla akıllı telefonun giyilebilir teknolojileri kullanmak için aracı görevi üstleneceğini öngörüyor. Nike ve Adidas gibi üreticilerin etkinliklerini arttırması beklenen pazar içerisinde, sadece iWatch isimli akıllı saat modelinin yılda 10 milyar dolar gelir oluşturabileceği belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/wearable-technology-market-2013-5 Yorum Yaz
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IRyujin 6 yıl en beğenilen
Şahsen güzel bir ürün ve bende merak uyandırıyor.
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Guest-F8D260ED3 6 yıl
Benim merak ettiğim benim gibi dereceli gözlük kullananlar için ayrı birşey yapılacakmı
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carter 6 yıl
Fringe izleyenler bilir, yakında enseye çip de takabiliriz.
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MxFxOx 6 yıl
Bu işler saat gözlükle başlar, deri altına chip takmaya kadar gider.En sonunda Güvenlik ayağına insanları teknolojinin kölesi yapacaklar
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DH Misafiri 6 yıl
IRyujin
Şahsen güzel bir ürün ve bende merak uyandırıyor.

Bu nasıl manasız bir cümledir
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YusfRdem 6 yıl
Şu gözlük olayı en çok ilgimi çeken şey. Saat falan daha basit duruyor nazarımda.
Kolay bi şekilde anı kaydedebilen bir şey olursa Alzheimer(alzaymır) hastaları için velinimet olacaktır.
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Carfreak 6 yıl YusfRdem
AllEyesQnMe
Şu gözlük olayı en çok ilgimi çeken şey. Saat falan daha basit duruyor nazarımda.
Kolay bi şekilde anı kaydedebilen bir şey olursa Alzheimer(alzaymır) hastaları için velinimet olacaktır.

Arkadaşımın babannesinde gözlemlediğim kadarıyla alzheimer olan kişi olayları hatırlıyor ama sinirler soruyu farklı algılıyor. Çünkü ben teyzeye parmağımla bu kaç yaptım benim 3 çocuğum var dedi.

Reklamlarda gözlükle afişe bakıp bilet falan alıyordu, bu tarz şeyler bence çok güzel, insanı heyecanlandırıyor
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El_domingo 6 yıl
saat olayı ise coktan cıkmıs durumda sony satıyor mesela..asıl iş bu gozlukte...tum kullanım alıskanlıklarını değiştirecek ve telefon kavarmını tamamen değiştirecek..google yerinde olsam urunu bir an once satısa cıkartırdım..
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Backy 6 yıl
Gözlük insanı cyborg a çevirirde saat kullanılabilir gibi duruyor
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IRyujin 6 yıl en beğenilen
Şahsen güzel bir ürün ve bende merak uyandırıyor.
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