Analiz : Google sonraki Nexus 7 modelinde LG ile çalışabilir





Google'ın LG ile yaptığı Nexus 4 ortaklığı sonrasında bu yılın Nexus tableti için LG ile el sıkışacağı bir süre gündemi meşgul etmişti. Ancak Google beklentileri boşa çıkararak Asus ile yoluna devam etmişti. Gerçekçi analizleri ile tanınan Min-Chi-Kuo ise gelecek yıl itibariyle bu ortaklığın el değiştireceğini iddia ediyor.





Kuo, Google'ın gelecek nesil Nexus 7'nin ekran kalitesi ile ilgili daha ciddi planlar yapmaya başladığı ve bu bakımdan bu alanda ün yapmış LG ile bir ortaklığa gidebileceğini belirtiyor.





LG, özellikle ekran konusunda oldukça ileri teknolojilere sahip ve hem mobil hem de büyük boyutlu esnek OLED ekranlar konusunda hemşehrisi Samsung'un bir adım önünde ilerliyor. IPS ekran konusunda da iddialı olan LG, şu anki Nexus 7 modelindekinden daha ince ve daha hafif ekranlar üretebiliyor.





Google'ın özellikle Apple ürünleri ile aradaki farkı kapatmak ancak bunu yaparken yine düşük fiyat çizgisini bozmamak istiyor. LG'nin Apple'a ekran sağlaması da diğer bir faktör. Bazı analizler de gelecek sene Google'ın yeni bir ortak ile yola devam etmek istediğini dile getirmekteydi. Bu bakımdan gelecek yıl ki Nexus tabletleri farklı bir üreticinin elinden çıkabilir.

http://www.androidheadlines.com/2013/07/google-to-drop-asus-in-favor-of-lg-for-next-years-nexus-7-according-to-analyst.html