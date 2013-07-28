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Analiz : Google sonraki Nexus 7 modelinde LG ile çalışabilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Google sonraki Nexus 7 modelinde LG ile çalışabilir

 Google'ın LG ile yaptığı Nexus 4 ortaklığı sonrasında bu yılın Nexus tableti için LG ile el sıkışacağı bir süre gündemi meşgul etmişti. Ancak Google beklentileri boşa çıkararak Asus ile yoluna devam etmişti. Gerçekçi analizleri ile tanınan Min-Chi-Kuo ise gelecek yıl itibariyle bu ortaklığın el değiştireceğini iddia ediyor. 

Kuo, Google'ın gelecek nesil Nexus 7'nin ekran kalitesi ile ilgili daha ciddi planlar yapmaya başladığı ve bu bakımdan bu alanda ün yapmış LG ile bir ortaklığa gidebileceğini belirtiyor.

LG, özellikle ekran konusunda oldukça ileri teknolojilere sahip ve hem mobil hem de büyük boyutlu esnek OLED ekranlar konusunda hemşehrisi Samsung'un bir adım önünde ilerliyor. IPS ekran konusunda da iddialı olan LG, şu anki Nexus 7 modelindekinden daha ince ve daha hafif ekranlar üretebiliyor.

Google'ın özellikle Apple ürünleri ile aradaki farkı kapatmak ancak bunu yaparken yine düşük fiyat çizgisini bozmamak istiyor. LG'nin Apple'a ekran sağlaması da diğer bir faktör. Bazı analizler de gelecek sene Google'ın yeni bir ortak ile yola devam etmek istediğini dile getirmekteydi. Bu bakımdan gelecek yıl ki Nexus tabletleri farklı bir üreticinin elinden çıkabilir.

http://www.androidheadlines.com/2013/07/google-to-drop-asus-in-favor-of-lg-for-next-years-nexus-7-according-to-analyst.html Yorum Yaz
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cnr_kfks 5 yıl en beğenilen
Arkadaş bu Google da LG'yi mi aldı Motorola'yı mı belli değil, elinde Motorola gibi mobil cihazların en büyük sorunu bataryaya çözüm getiren bir firma var yapsana mükemmel telefonları tabletleri...
Arkadaş bu Google da LG'yi mi aldı Motorola'yı mı belli değil, elinde Motorola gibi mobil cihazların en büyük sorunu bataryaya çözüm getiren bir firma var yapsa...
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Pulstar 5 yıl
Biri şu Google'a tablet konusunda arayı kapatması için donanım ve tasarımı değil yazılımı doğrultması gerektiğini söylesin.

Zira Apple'da uygulamalar iPhone ve iPad'te cihaza göre ayrı ayrı dururken Android tabletlerde telefondakinin aynısı duruyor. Stabilite konusuna ise hiç girmiyorum bile.

Android telefonda gayet iyi ancak tablette hala bir değişiklik yok.

Biri şu Google'a tablet konusunda arayı kapatması için donanım ve tasarımı değil yazılımı doğrultması gerektiğini söylesin.Zira Apple'da uygulamala...
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balomer 5 yıl
Nolur Sony yapsın.
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cedayroy 5 yıl
1 senedir lg p880 kullanıyorum s3 ile ne yapılıorsa aynısını yapıyoruz lg konusunda sorun nedir anlamadım. LG gibi bi firma batarsa hangi firma ayakta kalacak oda bi mumamma. Mobili ben kapatıyorum desin kapatır hiçbirşeyde olmaz. Arkadaşlar bukadar samsung samsung derseniz adamlar lastiği plastiği silikonu bize 2000 liradan satmaya devam ederler.
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regaibyigit. 5 yıl
daha bi dur bu yeni nexus 7yi elimize alalım da öyle haber yap
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-BraveHeart- 5 yıl
Google b*kunu yiyeyim lg ye uretme mis gibi samsung dururken
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| OMG! | 5 yıl
alibakirhan
akıl akıl gelde googleye takıl başkada bişey demiyorum mübarek sahur vakti

Güldürdün :D
Arkadaşa bir bardak su verin soluklansın.
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mr_gny 5 yıl
google amca, 10 sene yazılım güncellemesi garantisi versen de , lg yi gene almam... ilk etabı asus ile tamamladı, sıvama kısmını lg ile yapmayı planlıyor google demek ki!!
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wolf silver 5 yıl
Bazıları sırf lg üretti diye almayacak yazılım güncellemesi yüzünden..
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darkaura 5 yıl wolf silver
wolf silver
Bazıları sırf lg üretti diye almayacak yazılım güncellemesi yüzünden..

Nexus tableti? Lg guncelleme yapmayacak diye? Nexusun guncellemesini google yapiyor
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shadowtr 5 yıl wolf silver
Nexus cihazı kim üretirse üretsin, yazılım güncellemesi Google'dan geliyor. Sorun yok...
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
onsos1100
bu lg ile google arasında ne var? lg batmasın diye elinden geleni yapıyor google.

tr.wikipedia.org/... LG mi batacak !! rüyanda görebilirsin .
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onsos1100 5 yıl
bu lg ile google arasında ne var? lg batmasın diye elinden geleni yapıyor google.
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darkaura 5 yıl onsos1100
onsos1100
bu lg ile google arasında ne var? lg batmasın diye elinden geleni yapıyor google.

Oncelikle lg cok buyuk firma tum mobil pazari kaybetse bile batmaz. Google muhtemelen androidin samsung tekeline girmesinden rahatsiz. Bu yuzden lg yi destekliyor keza lg samsunga denk donanim uretim ve arge kapasitesine sahip sayili firmalardan. Bugun mobilde samsungla fark bu kadar acildiysa tamamen yanlis politikalarindan ve verilmeyen desteklerden. Yoksa cesurca yenilikci modeller cikarmalarini cok begeniyorum.
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alibakirhan 5 yıl
akıl akıl gelde googleye takıl başkada bişey demiyorum mübarek sahur vakti
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Elder Wand 5 yıl alibakirhan
alibakirhan

akıl akıl gelde googleye takıl başkada bişey demiyorum mübarek sahur vakti


Sahur vakti bana da komik geldi hocam ondan güldüm
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