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Analiz : Hard disklere önyüklü olarak zararlı yazılım entegre etmek mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Hard disklere önyüklü olarak zararlı yazılım entegre etmek mümkün

Güvenlik dünyasının en önemli aktörlerinden birisi olan Kaspersky, daha kutusundan çıkmadan hard disklere bazı zararlı yazılımların önyüklü olarak entegre edilebileceğini ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini duyurdu. 

Zararlı yazılımlar internette gezinen herkes için büyük tehlike arzediyor. Artık sadece bilgisayar değil tablet ve akıllı telefonları da hedeflediği için kimsenin güvende olmadığı söylenebilir. Ancak bazı yöntemler insanın ağzını açık bıracak derecede gelişmiş durumda. 

Kaspersky'nin GReAT adındaki araştırma laboratuvarı tarafından tespit edilen Fanny adındaki zararlı yazılım Equation Group adındaki bir hacker grubu tarafından kontrol ediliyor. Son derece profesyonel olarak geliştirilmiş Fanny yazılımını bulmak veya silmek neredeyse mümkün değil. 

Kaspersky üstü kapalı olarak bazı hükümet yanlısı kişilerin bu grupların içerisinde olacağına işaret ediyor. Yani son dönemde adını sıkça duyduğumuz ABD'nin NSA kurumu muhtemel adaylar arasına giriyor. 

Fanny yazılımının özellikle son kullanıcıya sunulan ürünlere dahi entegre edilebildiği tespit edilmiş. Houston'daki bir konferansta katılımcılara verilen bilgilendirme CD'leri içerisinde Fanny yazılımına rastlanmış. Ancak ne konferans yetkililerinin ne de bilgi işlem görevlilerinin yazılımın CD içerisine nasıl girdiğine dair en ufak bir bilgileri yok. Potansiyel olarak hard disklerin fabrika çıkışında bile bu yazılıma sahip olma ihtimalinin olduğundan bahsediliyor. 

Fanny yazılımı sistemlerdeki verileri topluyor ve ağların haritasını çıkarıyor. Kullanıcının erişebildiği depolama alanının dışında kaldığı için de bulunması ve yok edilmesi çok zor. Kullanıcı Fanny bulaşmış bir CD veya USB diski bilgisayara soktuğunda ise uzak sunuculara veri aktarımı başlıyor. 

Bu seviyede bir sızma yöntemi Kaspersky ekibini de oldukça şaşırtmış ve yaklaşık yirmi yıldır bu tarz bir yöntemin aktif olduğu vurgulanıyor. Ekip aslında yıllardır bu yöntemi araştırıyordu ve pek çok aktif zararlı yazılım ağından veriler elde ettikten sonra yöntemi onayladı. Fanny açıklarını Stuxnet ve Flame gibi virüslerde de tespit eden ekip Equation grubunun ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Panama, Kosta Rika, Malezya gibi 30'dan fazla ülkeyi hedef aldığı belirtiliyor. Şimdilik Fanny ile ilgili kesin korunma yöntemleri açıklanmış değil.  

http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Equation-Group-The-Crown-Creator-of-Cyber-Espionage Yorum Yaz
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CVenturas 4 yıl
Arkadaşlar günümüzde bu tarz haberlere komplo teorisi diyen kitle var ve beni oldukça üzüyor. Zira ortada komplo teorisi değil komplo var. Her şeyi gören gözleri gün geçtikçe güçleniyor. Xbox one afişini geçenlerde gördünüz. Xbox one kamera yeteneklerini de. Elinizin sıcaklığına kadar görebiliyorlar. Arkadaşlar şeytanın çocukları tabiri kesinlikle tam olarak mevzuyu anlatıyor.
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doctor_bey 4 yıl
Heryerde virüs olduğu belli değilmi ki zaten? Ben bir aralar saptırıp duvarların yapılmış olduğu malzemelerde nanoteknolojik dinleme aletlerinin var olduğunu düşünmüştüm, duvar ya; bildiğimiz duvar
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jrblue 4 yıl
Çok eskilerden yine buna benzer bir haber okumuştum diye hatırlıyorum.Emin değilim ama.
Low lewel format işi çözmez.
Çünkü bu virüs diske dahil edilirken büyük ihtimal disk üzerine değil kontrolcü üzerine yazılıyor. Ve bizlerinde bunu formatlama gibi bir şansımız maalesef yok.
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MegaWolt38 4 yıl
Biri b.kun yeşili, biri de laciverti işte..
Kaspersky imiş. ulan sizin antivirüs programınız virüsten daha çok kasıyor lanet olası firma.
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Lana-Del-Rey 4 yıl
2006 model harddiskim var kafam rahat


HDD moksa , SSD yiyin bunu da ben mi söyleyeyim ?


Onu bırakında adamlar benim 3 kuruşluk steam hesabımı mı çalacaklar
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Gece772 4 yıl
Kaspersky candır
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ebukas 4 yıl
Yeni bi HDD alacaktım şimdi nolacak.
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myalperen 4 yıl ebukas
ebukas
Yeni bi HDD alacaktım şimdi nolacak.

HDD alınca windows dışında başka bir işletim sistemi kurun
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mesutismail 4 yıl
Ruslar sütten çıkmış ak kaşık
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umut_baris 4 yıl mesutismail
mesutismail

Ruslar sütten çıkmış ak kaşık

Amerikanlardan daha etik davranıyorlar.

Ruslar olmasa ne oyun bulurdun ne yazılım. 4000 lira bir lisansa verebilecek gücü kaç kişinin var?

Daha pahalı yazılımlar da var.

Emperyalist adam daha tehlikeli.

Senden çaldığı verilere göre ortam hazırlıyor. Ya ekonomini manipule ediyor ya da toplumunu.
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muhammet.cskn 4 yıl
Benim ve Sizin bulmanızı kast etmiş olabilirlermi hocam :)
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safüzyon 4 yıl
Fanny yazılımını bulmak veya silmek neredeyse mümkün değil. Sonraki konuşmalarda bu virüsten haberdarlar ve bulmuşlar :D bulmak imkansız ise nasıl haberdar olabiliyorsun bu virüsten mantık hatası:D
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