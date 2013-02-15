Analiz : Microsoft, iOS için Office uygulamasından gelecek yıl 2.5 milyar dolar gelir elde edebilir





Microsoft'un mobil platformlara getirmek için büyük çaba sarfettiği Office yazılımı, Windows Phone işletim sistemi içerisinde varsayılan olarak gelirken, Android ve iOS platformları için de bu yıl uygulamaların yayınlanması bekleniyor.





Morgan Stanley analiz uzmanı Adam Holt, Microsoft'un gelecek yıl iOS için Office uygulamasından 2.5 milyar dolar gelir elde edebileceğiniz tahmin ediyor. Konu ile ilgili bir rapor hazırlayan Holt, Windows kullanıcılarının Office için yüzde 10-15 benimseme oranına karşın yapılan araştırmalarda iPad kullanıcılarının yüzde 30-40 benimseme oranına sahip olacağını öngörüyor.





2014 yılında tahminen 200 milyon iPad satışı öngörüldüğü için hesaplamalarda yaklaşık olarak 2.5 milyar dolarlık bir gelir ortaya çıkıyor. Office uygulamasının iOS için 60$ fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.





Ancak iPad'in klavyeden çok dokunmatik girişlere uygun olması ve dosya sisteminin kısıtlı olması, Office uygulamalarının kullanımının masaüstü sistemlerdeki kadar fonksiyonel olmayacağı ve fiyatın da biraz daha aşağı düşebileceği belirtiliyor. Bu bakımdan Holt'un tahminleri biraz abartı olabilir. Ancak yine de ortalama uygulama fiyatlarına çekilen bir Office paketinin satış rekorları kırması da muhtemel.

http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2013/02/15/microsoft-office-on-ios-could-offer-2-5b-in-revenue/