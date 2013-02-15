Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Microsoft, iOS için Office uygulamasından gelecek yıl 2.5 milyar dolar gelir elde edebilir

6 yıl
716
1
22
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Microsoft, iOS için Office uygulamasından gelecek yıl 2.5 milyar dolar gelir elde edebilir

Microsoft'un mobil platformlara getirmek için büyük çaba sarfettiği Office yazılımı, Windows Phone işletim sistemi içerisinde varsayılan olarak gelirken, Android ve iOS platformları için de bu yıl uygulamaların yayınlanması bekleniyor.

Morgan Stanley analiz uzmanı Adam Holt, Microsoft'un gelecek yıl iOS için Office uygulamasından 2.5 milyar dolar gelir elde edebileceğiniz tahmin ediyor. Konu ile ilgili bir rapor hazırlayan Holt, Windows kullanıcılarının Office için yüzde 10-15 benimseme oranına karşın yapılan araştırmalarda iPad kullanıcılarının yüzde 30-40 benimseme oranına sahip olacağını öngörüyor.

2014 yılında tahminen 200 milyon iPad satışı öngörüldüğü için hesaplamalarda yaklaşık olarak 2.5 milyar dolarlık bir gelir ortaya çıkıyor. Office uygulamasının iOS için 60$ fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. 

Ancak iPad'in klavyeden çok dokunmatik girişlere uygun olması ve dosya sisteminin kısıtlı olması, Office uygulamalarının kullanımının masaüstü sistemlerdeki kadar fonksiyonel olmayacağı ve fiyatın da biraz daha aşağı düşebileceği belirtiliyor. Bu bakımdan Holt'un tahminleri biraz abartı olabilir. Ancak yine de ortalama uygulama fiyatlarına çekilen bir Office paketinin satış rekorları kırması da muhtemel. 

http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2013/02/15/microsoft-office-on-ios-could-offer-2-5b-in-revenue/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DraGonS 6 yıl
Bakıyorumda hep öğrenciler eleştirmiş yok o fiyat olur mu yok hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyorum felan.
Microsoft Office uygulaması Türkiye'deki firmaların ilk tercihidir bunu unutmayın. Kamu dairelerinden tutun Özel sektöre kadar çoğu şey bu yazılım üzerinden yürüyor. İşi gücü olan için gerekli ve fiyatıda uygun açıkçası. Microsoft Office'ın normal fiyatı çok mu ucuz sanki.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 6 yıl DraGonS
DraGonS

Bakıyorumda hep öğrenciler eleştirmiş yok o fiyat olur mu yok hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyorum felan.
Microsoft Office uygulaması Türkiye'deki firmaların ilk tercihidir bunu unutmayın. Kamu dairelerinden tutun Özel sektöre kadar çoğu şey bu yazılım üzerinden yürüyor. İşi gücü olan için gerekli ve fiyatıda uygun açıkçası. Microsoft Office'ın normal fiyatı çok mu ucuz sanki.



PC'de yapabildiklerini mobilde yapamıyor Microsoft Office.
En azından Windows Phone'da böyle.
Bu haliyle sizin kastetdiğiniz şekilde şirketlerinde işine yaramıyor yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl DraGonS
DraGonS
Bakıyorumda hep öğrenciler eleştirmiş yok o fiyat olur mu yok hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyorum felan.
Microsoft Office uygulaması Türkiye'deki firmaların ilk tercihidir bunu unutmayın. Kamu dairelerinden tutun Özel sektöre kadar çoğu şey bu yazılım üzerinden yürüyor. İşi gücü olan için gerekli ve fiyatıda uygun açıkçası. Microsoft Office'ın normal fiyatı çok mu ucuz sanki.

Ne fark eder ki, Pages da aynı .doc formatında kaydedebiliyor. Aryıca masaüstü sürümü ile iOS sürümünün zerre kadar ilgisi olmayacağını düşünüyorum. 30$ olsa 5 kat daha fazla satar MS, mobil platform bu. Şahsen 30$a tüm iWork alınabiliyor iken 60$ a MS Office almam.

Not: MS Office, MS'in en başarılı yazılımıdır gözümde. Windows sürekli şişen, hata veren bir sistem ama Office ile iyi iş çıkarıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaZooM 6 yıl
60 mı

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
noblelion 6 yıl
İos kullanıyorum ve kesinlikle eksikliğini hissetmiyorum ms officein. Bedava bir sürü program var applestoreda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 6 yıl
eklentileri kullanabilecek miyiz sanki 60$ etmez kesinlikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ru1ns 6 yıl
60$ mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 6 yıl
30 dolara iworks varken niye 60 dolar buna verelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MüyendisAdayı 6 yıl dark dragon
dark dragon
30 dolara iworks varken niye 60 dolar buna verelim

Microsoft office dunyasinda yasiyoruz.Kim iworku kullaniyo onu merak ediyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 6 yıl
60 dolara tutmaz. Okulda sunum yapmak için 10$'a keynote aldım,çok profesyonel olmadıkça ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte. Şahsen gereksiz buluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AktifProje 6 yıl
Apple da Keynote Numbers Pages gibi uygulamalar olduktan sonra hiç bir halt yiyemez. ben bu saydıklarım kadar kullanımı kolay keyifli ve gelişmiş uygulama görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark-knight 6 yıl
allthingsd nin haberiydi bu sanırım gündüz okumuştum.
60 dolar değil ama 30 dolardan dokunmatik arayüze uygun düzgün bir office appi çıkarsa microsoft iyi satar bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
l3ittersweet 6 yıl
exel powerpoint word notes 20 dolarlık bir paket ile satılsa microsoft ciddi para kazanır bu işten ancak yapmayacaklarını söylemişlerdi.

bu rapor sonrası yatırımcılar yapılması konusunda baskıda bulunabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 6 yıl
psikolojik 7 dolar sınırını aşarsa tutmaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legend. 6 yıl
Windows Phone 8 i adam akıllı hale getirsinler sonra bunlarla uğraşsınlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
716 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Haftalık Teknoloji ve Oyun Dozunuz!" Apple Türkiye'de, Last of Us'ı denedik ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim