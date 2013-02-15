Analiz : Microsoft, iOS için Office uygulamasından gelecek yıl 2.5 milyar dolar gelir elde edebilir

Haber Editörü
Microsoft'un mobil platformlara getirmek için büyük çaba sarfettiği Office yazılımı, Windows Phone işletim sistemi içerisinde varsayılan olarak gelirken, Android ve iOS platformları için de bu yıl uygulamaların yayınlanması bekleniyor.
Morgan Stanley analiz uzmanı Adam Holt, Microsoft'un gelecek yıl iOS için Office uygulamasından 2.5 milyar dolar gelir elde edebileceğiniz tahmin ediyor. Konu ile ilgili bir rapor hazırlayan Holt, Windows kullanıcılarının Office için yüzde 10-15 benimseme oranına karşın yapılan araştırmalarda iPad kullanıcılarının yüzde 30-40 benimseme oranına sahip olacağını öngörüyor.
2014 yılında tahminen 200 milyon iPad satışı öngörüldüğü için hesaplamalarda yaklaşık olarak 2.5 milyar dolarlık bir gelir ortaya çıkıyor. Office uygulamasının iOS için 60$ fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Ancak iPad'in klavyeden çok dokunmatik girişlere uygun olması ve dosya sisteminin kısıtlı olması, Office uygulamalarının kullanımının masaüstü sistemlerdeki kadar fonksiyonel olmayacağı ve fiyatın da biraz daha aşağı düşebileceği belirtiliyor. Bu bakımdan Holt'un tahminleri biraz abartı olabilir. Ancak yine de ortalama uygulama fiyatlarına çekilen bir Office paketinin satış rekorları kırması da muhtemel.
http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2013/02/15/microsoft-office-on-ios-could-offer-2-5b-in-revenue/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft Office uygulaması Türkiye'deki firmaların ilk tercihidir bunu unutmayın. Kamu dairelerinden tutun Özel sektöre kadar çoğu şey bu yazılım üzerinden yürüyor. İşi gücü olan için gerekli ve fiyatıda uygun açıkçası. Microsoft Office'ın normal fiyatı çok mu ucuz sanki.
PC'de yapabildiklerini mobilde yapamıyor Microsoft Office.
En azından Windows Phone'da böyle.
Bu haliyle sizin kastetdiğiniz şekilde şirketlerinde işine yaramıyor yani.
Ne fark eder ki, Pages da aynı .doc formatında kaydedebiliyor. Aryıca masaüstü sürümü ile iOS sürümünün zerre kadar ilgisi olmayacağını düşünüyorum. 30$ olsa 5 kat daha fazla satar MS, mobil platform bu. Şahsen 30$a tüm iWork alınabiliyor iken 60$ a MS Office almam.
Not: MS Office, MS'in en başarılı yazılımıdır gözümde. Windows sürekli şişen, hata veren bir sistem ama Office ile iyi iş çıkarıyorlar.
Microsoft office dunyasinda yasiyoruz.Kim iworku kullaniyo onu merak ediyorum
60 dolar değil ama 30 dolardan dokunmatik arayüze uygun düzgün bir office appi çıkarsa microsoft iyi satar bence
bu rapor sonrası yatırımcılar yapılması konusunda baskıda bulunabilir.