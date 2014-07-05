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Analiz : Müzik indirme düşüşte, çevrimiçi müzik hizmetleri artışta

4 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Müzik indirme düşüşte, çevrimiçi müzik hizmetleri artışta

Apple'ın iTunes üzerinden dijital müzik satışına başlaması ile hızlı bir yükselişe giren dijital müzik sektörü, son dönemde en kötü günlerini yaşamaya başladı. Bunda en büyük etken şüphesiz çevrimiçi müzik hizmetleri.

Spotify, Deezer gibi hizmetler belli bir aylık ücret karşılığında milyonlarca parçadan oluşan kataloglara erişim imkanı verdiği için kullanıcılar artık tek tek parça satın alma zahmetine girmiyor. Analizerde de bu tüm açıklığıyla görülebiliyor.

Dijital müzik sektörünün nabzını tutan 2014 yılı ilk 6 aylık rapora göre kullanıcıların müzik satın alma alışkanlığı artık çevrimiçi müzik hizmeti satın alma alışkanlığına yöneliyor. Bu da sektörü ciddi anlamda etkiliyor.

ABD'de tek şarkı satışları yıl bazında yüzde 13, albüm satışları ise yıl bazında yüzde 11.6 oranında gerilemiş durumda. Ancak Spotify gibi hizmetler yıl bazında yüzde 50 civarında bir artış yakaladı. Yılın ilk altı ayında 70 milyon şarkının çevrimiçi müzik hizmetleri ile dinlendiği belirtiliyor. 

iTunes gibi en büyük dijital müzik satış platformu kabul edilen platformun sahibi Apple bile çevrimiçi müzik hizmetine ağırlık vermiş durumda ve Beats firmasını kısa süre önce satın almıştı. Google da Songza'yı satın alarak bu hamleye karşılık vermişti. Gelecekte en büyük rekabetin çevrimiçi müzik alanında yaşanacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Music-downloads-decline-while-on-demand-audio-streaming-surges-50-in-first-half-of-2014_id57843 Yorum Yaz
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HeavyClocker 4 yıl en beğenilen
Sevdiğim müziği LP-CD/DVD olarak alıp kayıpsız dinlemeyi seven bir insanım.Açıkcası çevrimiçi müzik hizmetlerinin gelişmesi beni bazen korkutuyor.Şarkılar sadece dijital ortamda çıkarsa kayıpsız versiyonları elde etme şansımız olmayacacak.
Sevdiğim müziği LP-CD/DVD olarak alıp kayıpsız dinlemeyi seven bir insanım.Açıkcası çevrimiçi müzik hizmetlerinin gelişmesi beni bazen korkutuyor.Şarkılar sadec...
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HeavyClocker 4 yıl en beğenilen
Sevdiğim müziği LP-CD/DVD olarak alıp kayıpsız dinlemeyi seven bir insanım.Açıkcası çevrimiçi müzik hizmetlerinin gelişmesi beni bazen korkutuyor.Şarkılar sadece dijital ortamda çıkarsa kayıpsız versiyonları elde etme şansımız olmayacacak.
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BARIŞ55 4 yıl
Ben de sevdiğim parçaları şu an cd alarak kayıpsız dinliyorum.

İleride Long Play ' e geçeceğim.

Kayıpsız ses candır, platformlar heyecandır.



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beadlock2247 4 yıl HeavyClocker
HeavyClocker
Sevdiğim müziği LP-CD/DVD olarak alıp kayıpsız dinlemeyi seven bir insanım.Açıkcası çevrimiçi müzik hizmetlerinin gelişmesi beni bazen korkutuyor.Şarkılar sadece dijital ortamda çıkarsa kayıpsız versiyonları elde etme şansımız olmayacacak.

Hocam attığım pm ye bi baksanız
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xmasx 4 yıl HeavyClocker
HeavyClocker
Sevdiğim müziği LP-CD/DVD olarak alıp kayıpsız dinlemeyi seven bir insanım.Açıkcası çevrimiçi müzik hizmetlerinin gelişmesi beni bazen korkutuyor.Şarkılar sadece dijital ortamda çıkarsa kayıpsız versiyonları elde etme şansımız olmayacacak.

En iyisi flac hocam dediginiz gibi.
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