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Analiz : Organizasyonların büyük kısmı halen Windows XP kullanıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Organizasyonların büyük kısmı halen Windows XP kullanıyor

Microsoft'un geçtiğimiz Nisan ayından itibaren Windows XP için resmi desteğini kesmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi ve bazı hükümetler Microsoft'a yaptırım uygulamaya kadar işi vardırdı. 

Ancak son analizler aslında kurum ve organizasyonların resmi destek olmadığı için ne kadar çok risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce ATM'lerin yüzde 95'inin Windows XP kullandığı ve risk altında olduğu açıklanmıştı. Kurumsal yapılarda da yüksek oranlar mevcut.

Microsoft'un ABD'de bizzat kendisinin yaptığı anketlere göre organizasyonların yüzde 53'ü halen Windows XP kullanmaya devam ediyor. Bunların yüzde 25'i güvenlik konusunda endişe duyarken, yüzde 15'i ise Microsoft'tan genişletilmiş destek sipariş etmiş. 

Kurumların en son Windows sürümlerine geçmek istememesinin nedenleri ise yüzde 29 oranında uygulama uyumsuzluğu, yüzde 15 oranında zaman, yüzde 4 oranında maliyet ve yüzde 2 oranında kullanıcı eğitimi şeklinde sıralanıyor. 

Ancak bununla birlikte katılımcıların Windows 8 sürümlerine geçiş isteği oldukça güçlü ve kısa süre içerisinde yüzde 17'si Windows 8 veya Windows 7/8 karışımı bir çözüm benimseyebileceğini belirtmiş.  

Bulut altyapısına da önem veren Microsoft'un bu konu hakkındaki anketleri oldukça şaşırtıcı sonuçlar vermiş. Ankete katılanların yüzde 81'i işletim sistemlerini taşırken veya uygulamaları yükseltirken bulut altyapısının herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünüyor. Yüzde 7'si ise bulut altyapısının temel sistem yönetimi görevlerinde zorluklar yaşatabileceğine inanıyor. 

Araştırma sadece ABD çapında yapılmış olsa da dünya çapında benzer sonuçların olacağı tahmin ediliyor. Zira Windows XP'nin halen kullanılıyor olmasının en büyük sebebi kurum ve organizasyonların halen en son sürümlere geçiş yapmaması. Bu da Microsoft'u oldukça zorluyor.  

http://microsoft-news.com/survey-reveals-over-half-of-organizations-are-still-running-windows-xp/ Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Koskoca microsoft analiz yapmadan desteği keserse olacağı bu.

Kurumsal firmalarda oyun oynanmadığına göre haliyle xp kullanacaklar.

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DownClock01 4 yıl
Eğer ki DX11 desteği olsa yada sonradan eklenebilse emininki oyuncuların birçoğu halen XP kullanıyordu.
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DH Misafiri 3 yıl
Bunların hepsi %50 doğru %50 kandırmaca; işletim sistemi sadece donanımı bir arada tutar ve işlemlerin doğruluğunu kontrol eder. MS dahil herkes, Win 95'e de optimum donanım sürücüsünü bir yerlerini yayarak bile yazarlar. DX12 sanki XP'de, 95'de, Vista'da, 7'de, 8'de, 10'da çalışmayacak mı? Bal gibi de çalışır. İşletim sisteminde en çok dikkat edilmesi gereken tek şey dengeli çalışmasıdır. Sanıyor musunuz ki, 10'da da güvenlik açıkları çıkmayacak ya da öyle uygulamalar çıkacak ki W10 yerlerde sürünecek. Deli gibi çıkacak hem de, ayrıca servis mantığı bu kadar büyük bir firmayı kurtarmayacaktır. MS işi reklamlardan götürmek istiyor, bunu anlamanız lazım. Daha ilk hafta içinde sözleşmenin ortaya çıkması ile herşey belli oldu zaten. Neyin tartışmasını yapıyor sunuz ki? Reklam olayı olmasaydı, Windows 1000 bile görebilirdik.
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drfree1 4 yıl
KULLANMALARININ SEBEBİ ÇOK UCUZA KÖTÜ PC ALABİLİYORSUNUZ VE GENELDE O PCLERDE SADECE XP RAHAT ÇALIŞIYOR.
Çok ucuza sıfır düzgün çalışan windows 8.1 li bilgisayar varda alan yok sanki.ben 3 ay çalışmıştım bilgisayarcıda yeni açılan yerler bile halen bu uyduruk eski bilgisayarları kullanıyorlar.sadece çalışması yetiyor.zaten amaçları çalışanlarının oyun oynayamamasını istediklerinden gerek olmadıkçada iyi bilgisayar almıyorlar.2 ay da web tasarımcıda çalışmıştım onlarda bile dreamweawer kullanıyoz biz yaaaa mantığındalar herkes laptoplarını getiriyordu laptopları iş yeri değil biz getiriyorduk zaten laptopsuz kalınca bi ara uyduruk xp li bir bilgisayarda iş yapmaya çalıştım dreamweaver aşırı yavaş çalışması tek ekran ile çok fazla site yetiştirmem gerektiğinden istifa etmiştim.KISACA BÜTÜN XP KULLANAN FİRMALAR NE KADAR GİDERSE İŞTE O KADAR İYİ OLUR MANTIĞINDALAR HALBUKİ HIZLI BİLGİSAYARLAR KULLANSALAR İŞLERİ DAHA ÇABUK BİTECEK HA SABAH AKŞAM EXCEL BAKSALAR BİLE UYDURUK CRT EKRANLARA BAKIP DURUYOR İNSANLAR
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BekirTemel 4 yıl
Efsane xp.
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CooLoCo 4 yıl
Kurumsal firmalar için performans testlerin anlamı yok, Pentium4 ve Celeron işlemci, 1gb ram ile XP rahat çalışıyorsa firma ve şirketler için yeterli...
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oduranli 4 yıl CooLoCo
Yaniliyorsunuz. Kurumsal firmalar icin guvenlik onemlidir performans icin xp kullanmazlar. Sizin bahsettiginiz ancak ve ancak kurumsal olmayan sirketlerdir. Kurumsal firmalar performansa ihtiyaci olmasa bile dusuk kapasitede makine almazlar. Windows XP nin destegine odeyecegi bedel yeni tip bilgisayara odeyecegi paranin misli ile fazlasi olacaktir. Ozellikle de sirket sirlarinin disari kacmasi, virusler ile bogusmasi sizin bahsettiginiz maliyetlerden cok daha pahalidir.
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DH Misafiri 4 yıl
MS her yeni işletim sistemi çıktığında, sektör canlanacak bahanesini duyacaksak yandık. İS'de hala Dos Terminali var ya...
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FightForBeer 4 yıl
öyle de.., fotoğraftaki adamın elinde macbook var
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Ryzen 4 yıl
zeahah
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khytr89 4 yıl
Adamlar binlerce dolara yazilim yaptiridilar xp uyumlu.. karsila zararlarini gecsinler onlarda.. hem is windows 7 lisansi almakla da bitmiyor.. bilgisayarlari yenilemekte lazim.. onemli bilgilerin yedeklenmesi vs derken hem zaman hemde para kaybi.. microsoftun sirketler icin ozel bir windows yapmasi lazim.. hem hafif bir surum olmali hemde uygun fiyatli.. aero,media center,movie maker ve daha bir ton gereksiz ozellik cikarilmali ki hem enerji tasarrufu olur hemde teknoloji atiginda dusus olur..
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oduranli 4 yıl khytr89
Bahsettiginiz sistemler var zaten. microsoft.com/...
Hali hazirda aktif olarak da kullaniliyorlar.
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DownClock01 4 yıl
Eğer ki DX11 desteği olsa yada sonradan eklenebilse emininki oyuncuların birçoğu halen XP kullanıyordu.
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Yusufigit 4 yıl DownClock01
DownClock01
Eğer ki DX11 desteği olsa yada sonradan eklenebilse emininki oyuncuların birçoğu halen XP kullanıyordu.

Dx11 geçtim oyunun kendisi direk minumum vista istiyor

Ayrıca oyuncu adamın donanımı iyi olur hıza görünüme özen gösterir

Kısaca xp oyuncular için tarih oldu. En fazla restorantlatdaki dokunmatik pc lerde kullanılmaya devam eder
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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Koskoca microsoft analiz yapmadan desteği keserse olacağı bu.

Kurumsal firmalarda oyun oynanmadığına göre haliyle xp kullanacaklar.

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St Batuhan 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Koskoca microsoft analiz yapmadan desteği keserse olacağı bu.

Kurumsal firmalarda oyun oynanmadığına göre haliyle xp kullanacaklar.



Analiz yapmadıklarını neye dayandırdığınızı merak ettim.

Muhakkak analiz yapılmıştır ve analizin en net sonuçlarından biri kurumsal firmalar keyiflerine bakıyor ve win8 beklenen satışı yapamadı. Eh artık desteği kesersek öyle ya da böyle onlar da adım atmak zorunda kalacak ve kalmalı.

Düşünürsek M$ doğru bir şey yaptı. 14 senelik işletim sisteminin külfetini bırakmalı. Firmalar da bu haber verildiği zaman planlamalarını yapıp ileri adım atmalıydı. En azından orta ölçekli kurumlar için bu ağır bir şey değil. Alacaklar paşa paşa yeni bilgisayarı, sektör canlanacak. Yazılım firmalarına diyecekler biz bunu artık kullanamıyoruz, alın şu parayı bize yenisini hazırlayın. Yazılım sektörü de canlanacak. M$ doğrusunu yaptı yani. Pat diye fişi çekmedi adamlar.

Bu arada amacım Microsoft'u savunmak değil, firma benim için öncelikli olarak, kısaltmada kullandığım dolar işaretiyle tanımlanıyor zira paragöz. Bunu Xbox tarafında da bu tarafta da görüyoruz. Yine de yiğidi öldür hakkını ver demişler :)
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