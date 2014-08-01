Analiz : Organizasyonların büyük kısmı halen Windows XP kullanıyor





Microsoft'un geçtiğimiz Nisan ayından itibaren Windows XP için resmi desteğini kesmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi ve bazı hükümetler Microsoft'a yaptırım uygulamaya kadar işi vardırdı.





Ancak son analizler aslında kurum ve organizasyonların resmi destek olmadığı için ne kadar çok risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce ATM'lerin yüzde 95'inin Windows XP kullandığı ve risk altında olduğu açıklanmıştı. Kurumsal yapılarda da yüksek oranlar mevcut.





Microsoft'un ABD'de bizzat kendisinin yaptığı anketlere göre organizasyonların yüzde 53'ü halen Windows XP kullanmaya devam ediyor. Bunların yüzde 25'i güvenlik konusunda endişe duyarken, yüzde 15'i ise Microsoft'tan genişletilmiş destek sipariş etmiş.





Kurumların en son Windows sürümlerine geçmek istememesinin nedenleri ise yüzde 29 oranında uygulama uyumsuzluğu, yüzde 15 oranında zaman, yüzde 4 oranında maliyet ve yüzde 2 oranında kullanıcı eğitimi şeklinde sıralanıyor.





Ancak bununla birlikte katılımcıların Windows 8 sürümlerine geçiş isteği oldukça güçlü ve kısa süre içerisinde yüzde 17'si Windows 8 veya Windows 7/8 karışımı bir çözüm benimseyebileceğini belirtmiş.





Bulut altyapısına da önem veren Microsoft'un bu konu hakkındaki anketleri oldukça şaşırtıcı sonuçlar vermiş. Ankete katılanların yüzde 81'i işletim sistemlerini taşırken veya uygulamaları yükseltirken bulut altyapısının herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünüyor. Yüzde 7'si ise bulut altyapısının temel sistem yönetimi görevlerinde zorluklar yaşatabileceğine inanıyor.





Araştırma sadece ABD çapında yapılmış olsa da dünya çapında benzer sonuçların olacağı tahmin ediliyor. Zira Windows XP'nin halen kullanılıyor olmasının en büyük sebebi kurum ve organizasyonların halen en son sürümlere geçiş yapmaması. Bu da Microsoft'u oldukça zorluyor.

http://microsoft-news.com/survey-reveals-over-half-of-organizations-are-still-running-windows-xp/