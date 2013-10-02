Analiz: "Samsung Galaxy Note 3 testlerde hile yapıyor"

Galaxy S4 ve GPU hızındaki dalgalanmalar

Galaxy S4 lanse edildikten kısa bir süre sonra önce Beyon3D forumlarında bir üye ardından da Anandtech tarafından yapılan testler, cihazın grafik performansında bir tuhaflık olduğunu ortaya çıkardı. 3G ve 4G destekli ülkeler için iki farklı donanımsal altyapı ile lanse edilen Galaxy S4'ün ülkemize de satılan I9500 kodlu Exynos 5 Octa işlemcili versiyonu, Apple'ın da müşterisi olduğu Imagination firmasına ait PowerVR SGX544MP3 GPU'sunu kullanıyor. Mobil cihazların birinci önceliği her daim iletişim olduğundan, performans ve pil tüketimi arasında denge sağlanabilmesi adına bu cihazlardaki CPU ve GPU'larda dinamik güç yönetim teknolojisinden faydalanılır yani sistem yük altındayken, temel işlem birimleri en yüksek saat hızında çalıştırılır, sistem bekleme durumuna geçtiğinde ise saat hızları düşürülür hatta bazı çekirdekler kapatılır ki pil ömrü gereksiz yere tüketilmesin. Buraya kadar her şey normal, bahsettiğimiz senaryo modern tüm akıllı telefonlar için geçerli olan bir durum. Ayrı parantez açılması gereken özel durum ise, Qualcomm'un Snapdragon işlemci ailesi. Asenkron tasarıma sahip olan bu işlemcilerde, tüm çekirdekler farklı frekans ve voltaj (vCore) değerlerinde görev yapabilecek yeteneğe sahip. Bu özellik, mikroişlemci seviyesinde Qualcomm'un kendisini ayrıştırdığı farklılık olarak uzun süredir var.

Galaxy S4 için tuhaf olan nokta ise GPU yani grafik işlem birimindeki tuhaf hız dalgalanmaları. Daha fazla detay vermek gerekirse, Galaxy S4'teki PowerVR SGX 544MP3 GPU'su, Android işletim sistemi altındaki pek çok uygulamada 266MHz hızında görev yapmaktadır. Söz konusu olan oyunlar yani yoğun GPU gücü gerektiren içerikler olduğunda ise hız 480MHz'e çıkmaktadır. Buraya kadar her şey yine normal zira bahsettiğimiz bu senaryo modern GPU'lar için geçerli olan bir durumdur. Kaldı ki oyunlar en yüksek grafik performansı gerektiren uygulamalar olduğundan, teoride 480MHz'in bu GPU için en yüksek saat hızı olacağı tahmin edilir. Ama Galaxy S4 için özel bir durum daha var. Söz konusu benchmarklar yani akıllı telefonları test eden yazılımlar olduğunda, Galaxy S4 için bir üst GPU hız seviyesinin kilidi açılıyor ve kullanıcıların satın alma kararında önemli rol oynayan test yazılımlarda, GPU hızı 533MHz'e çıkartılıyor. 480MHz'den 533MHz'e artış yani aradaki 53MHz'lik sıçrama, masüstü ya da dizüstü bilgisayarımızdaki GPU'lar için geçerli olsa idi belki bu kadar önemsenmeyebilirdi ancak sınırlı sayıdaki silikon üreticisinden ötürü piyasadaki pek çok cihaz benzer donanım özellikleri ile lanse edildiğinde, mobil arenada CPU > CPU l > GPU > GPU arasındaki 10MHz'lik artış bile yeterli performans farkının oluşmasına zemin hazırlayabilir.

Bu durum patlak verdikten hemen sonra Samsung'dan şu açıklama gelmişti;

"Olağan koşullar altında, Galaxy S4 maksimum GPU hızı olan 533MHz'e izin verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte tam ekran modunda uzun süre kullanılan çeşitli oyun uygulamalarında aşırı yük durumunun oluşmaması için maksimum GPU hızı 480MHz'e düşürülmektedir. Ayrıca 533MHz olan en yüksek GPU frekansı, genel olarak tam ekran modunda kullanılan S Browser, Galleri, Kamera, Video ve bazı testler gibi hatırı sayılır oranda performans talebindeki uygulamalarda da uygulanabilir."

Samsung tarafından yapılan açıklama iki farklı yönden değerlendirilebilir. Biricinsi; makul bir açıklama. Yani yüksek grafik gücü vaad eden bir cihaz ile kullanıcılar oyun oynamak isteyeceğinden uzun süreli kullanımlarda ortaya çıkabilecek aşırı yük ve ısı gibi sorunmların önüne geçebilmek için GPU hızı düşürülüyor. İkinci yönden değerlendirmede ise, Samsung yaptığı açıklama ile belli uygulamalar için GPU hızının 533MHz'e yükseldiğini kabul ediyor.

Burada altı çizilmesi gereken nokta ise, GPU hızının oyunlar yerine sadece belli uygulamalarda bir üst basamağa çıkması ki bu kullanabilen sınırlı uygulamalar arasında "test yazılımları" da bulunuyor. Bu açıklamalarda sonra yapılan yeni analizlerde ise yukarıdaki gibi bir tablo gözlemlendi. Yani özellikle test yazılımlarında devreye giren bir "Boost" hız arttırma durumunun olduğu anlaşıldı Galaxy S4'ün GPU frekans aralığı içerisinde.

Yeni Kral Galaxy Note 3: Testlerde rakip tanımıyor!

Bugünlerde bizim de bir incelemesini hazırladığımı Galaxy Note 3'ün 4G ülkeleri için hazırlanan Snapdragon 800 işlemcili versiyonu için de önemli bir tuhaflık tespit edildi. Samsun çiçeği burnundaki yeni amiral gemisi Galaxy Note 3, benzer şekilde Snapdragon 800 platformunu kullanan LG G2 ile kıyaslandığında %20'ler seviyesinde daha yüksek sonuçlara imza atabiliyor, peki ama nasıl ? Akıllara gelen ilk unsur, Galaxy Note 3'ün sahip olduğu DDR3 bellek modüllerinin hızı. Ancak fark o kadar büyük ki, bellek hızı ile açıklanacak gibi değil.

Hesap makinesinde işlemci olması gerektiği gibi çalışırken, bir test uygulaması GeekBench 3 aynı şekilde çalıştırıldığında (başlatılmadığında) işlemci birden tüm çekirdekleriyle en yüksek hızda görev yapmaya başlıyor.

Ars Technica sitesinin yaptığı analiz sonucunda, Galaxy S4'teki özel GPU hız moduna benzer bir boost etkisi Galaxy Note 3'ün CPU'su için geçerli yani Samsung test yazılımlarında telefonun işlemcisini yapay olarak hızlandırıyor. İlginç olan nokta ise Galaxy Note 3'ün sahip olduğu özel hız modunu kapatmaya yönelik bir yöntem de tespit edildi ve bu sayede telefona özel, Ars Technica'nın ifadesiyle "hile" durumunun etkileri net bir şekilde anlaşıldı. Yukarıda bahsettiğimiz performans/güç tüketimi arasındaki frekans dalgalanması CPU için de geçerli. Yük olmayan durumlarda çekirdeklerden biri hafifçe çalışmaya devam eder, diğer çekirdekler ise kapatılır. Hatta Nvidia'nın Tegra 3 ve Tegra 4 platformlarındaki 4+1 tasarımın ortak çekirdeği de sırf bu eylemi daha etkin gerçekleştirmek için yapılmış "Low Power" üretimine moduna sahip daha özel bir verimlilik çekirdeğidir.

GeekBench'in ismi Stealtbench olarak değiştirilince, Galaxy Note 3'ün işlemcisindeki tuhaflık sona eriyor ve bir altta görüldüğü üzere LG G2 ile aynı modda çalışmaya başlıyor.

Konumuza geri dönecek olursak, Galaxy Note 3'ün işlemcisi bekleme durumunda 4 çekirdektenden (4 çekirdekli Snapdragon 800 platformundan bahsediyoruz) 3'ünü kapatarak aktif çekirdeği 300MHz seviyesinde tutarken, bir benchmark uygulaması olan Geekbench 3 uygulaması çalıştırıldığında - başlatılmadığında, sadece çalıştırılığında - tüm çekirdeklerin bir anda uyandığı ve hepsinin en yüksek frekans haritası olan 2.3GHz'de görev yapmaya başladığı görülüyor. Sadece bir uygulama çalıştırıldığında ama herhangi bir şekilde başlatılmadığında yani sistem hala yük altında değilken, tüm çekirdeklerin en yüksek hızda çalışmaya başlaması ilginç. Daha da ilginç olan nokta ise aynı şekilde Geekbench 3 uygulaması aynı donanıma sahip LG G2'de çalıştırıldığında ise farklı bir tablo ya da başka bir ifade ile olması gereken durum karşımıza çıkıyor, 3 çekirdek hala kapalı tek çekirdek ise 384MHz'de. (300MHz değil zira bir çalıştırıldığı için işlemci tek çekirdeğin hızını bir miktar arttırıyor.)

LG - Google Nexus 4: Her şey olması gerektiği gibi.

Galaxy Note 3'le ilgili "tuhaf" durum, Geekbech'in .apk dosyası modifiye edilip uygulama isminin Geekbench yerine Stealthbench olarak değiştirilmesiyle iyiden iyiye patlak veriyor ve uygulama ismi değiştiğinde CPU'nun olması gereken gibi çalışmaya başladığı yani uygulama sadece başlatıldığında tüm işlemcilerin tam yük altında değil tek bir işlemcinin hafif yük altında kalmayı sürdürdüğü anlaşılıyor. Samsung'un Note 3'e adapte ettiği test yazılımlarına özel boost durumu, performans sonuçlarına genel olarak %20 seviyesinde etki ederken, örneğin Linpack uygulamasında fark %50'ler seviyesine kadar çıkabiliyor.

İronik Durum

İşin ilginç yanı ise; Samsung'un bu yöntemi kapatıldığında bile Note 3, LG G2'den hızlı olmayı başarıyor ancak aradaki fark oldukça azalıyor. Açıkçası Samsung'un zaten hızlı olan bir cihaz için hangi gerekçelerle böyle bir uygulamaya gittiği bilinmiyor ancak gelecek için şirketin önünde iki yol olduğu düşünülüyor. Birinci seçenek olarak hem CPU hem de GPU için olan "özel boost" modu son kullanıcıların kontrolüne verilir ve dileyen kullanıcı açıp kapatabilir. İkinci seçenek ise yazılım güncellemeleri ile bu özel durum kaldırılabilir. Tabi göz ardı etmemek gerekiyor, bir üçüncü seçenek olarak Samsung, var olan yapıyı koruyarak hiç bir değişiklik yapmayabilir. Geçmişte hileli test sonuçlarıyla ilgili çok fazla tartışma yaşanmış, Note 3'tekine benzer "test yazılımının ismine göre hızlandırma" masaüstü PC'ler için de ortaya çıkmıştı. Ayrıca Intel işlemcilerin, Intel derleyicinin kullandığı uygulamalarda daha hızlı çalıştığı ya da başka bir ifade ile "patika yolu" kullanarak sonuca daha hızlı bir şekilde eriştiği sektör tarafından tartışılmıştı. Şimdilerdeyse Samsung ikinci defa "hileli" test sonuçları ile gündeme geldi. Bakalım mobil teknoloji devi şirket, Note 3'le ilgili bu yeni duruma nasıl tepki verecek, bekleyip göreceğiz...

- Güncelleme (02/10/2013 - 03:23)

Samsung Galaxy Note 3'le ilgili gelişmeyi gündemine alan rakip ilk isim, Apple'ın global pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Philip Schiller oldu ve kişisel Twitter hesabında "hilekarlıklar" yazarak, Galaxy Note 3'ün testlerdeki hilesini konu olan sayfaya link verdi.

Kaynaklar;

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Galaxy serisi akıllı telefonlar ile Android ekosisteminin en çok satan dolayısıyla en popüler cihazlarına sahip olan Samsung'un, rakiplerini geride bırakabilmek için testlerde hile yaptığı bildiriliyor. Gelin şimdi tüm hikayeyi baştan alalım ve durumu anlamaya çalışalım.