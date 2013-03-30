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Analiz : Samsung bazı gelişmekte olan ülke pazarlarında Nokia'yı geçiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung bazı gelişmekte olan ülke pazarlarında Nokia'yı geçiyor

Samsung geçen yılı hem mobil telefon hem de akıllı telefon pazarında liderlikle tamamlarken, hemen gerisindeki Nokia ise gelişmekte olan ülke pazarlarında halen gücünü koruyor. Asha serisini genişleten Nokia, S40 telefonları ile 1.5 milyar S40 satış barajını geçen yıl geçerken, kırılması zor bir rekora da imza attı. Ancak anketler gelişmekte olan ülke pazarlarında Samsung'un öne geçmeye başladığını gösteriyor.

Upstream tarafından yapılan çalışmaya göre Samsung, kilit konumundaki gelişmekte olan ülke pazarlarında daha çok tercih edilen marka oldu. 

Fiyat kategorisi dışarıda tutularak yapılan ankete göre Nijerya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da Samsung'dan bir telefon satın almak isteyenlerin oranı yüzde 32 iken bu oran Nokia'da yüzde 22, Apple'da yüzde 21, BlackBerry'de ise yüzde 10 civarında.

Ülke bazında ise Brezilya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da Samsung en çok talep gören marka konumunda,Nijerya'da ise liderlik Nokia'da. Enerji kaynaklarının yetersiz olduğu ülkede uzun kullanım süresi sunan Nokia cihazlarının daha fazla tercih edildiği belirtiliyor.

Gelişmiş ülkelerde elde edilen sonuçlara bakıldığında İngiltere-ABD toplamında katılımcıların yüzde 32'si Apple, yüzde 22'si Samsung, yüzde 7'si Nokia, yüzde 6'sı BlackBerry'den yana tercihini kullanıyor.

İstenen fiyat aralığı konusunda ise katılımcıların yüzde 46'sı 100$-300$ arasında cep telefonuna para harcayabileceğini belirtirken, yüzde 16'sı ise 450$ üzerinde harcama yapabileceğini belirtmiş. Bu da düşük fiyatlı model sunan markaların gelişmekte olan ülke pazarlarında daha çok ilgi göreceğini gösteriyor.

http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2013/03/28/emerging-market-samsung/ Yorum Yaz
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koyunsavar 6 yıl en beğenilen
onsos1100
bir gariban atasözü derki nokiadan şaşma, samsunga bulaşma alt segmentte nokia her zaman tercih edilir.

isin icine teknoloji girdigi zaman atani dedeni bir kenara birak teknoloji yi yakindan takip et
onsos1100bir gariban atasözü derki nokiadan şaşma, samsunga bulaşma alt segmentte nokia her zaman tercih edilir.isin icine teknoloji...
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mert1907 6 yıl
Nokia aslında üst segmentede oynarda sadece belirli politikalarını değiştirmesi gerekiyor. Alt segmentte ise gerek aksesuar gerekse sağlamlık açısından Nokia bir başkadır.
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Thracian Spartacus 6 yıl
Teknolojiye çok da fazla ihtiyacı olmayan o kadar insan var ki.. Bu yüzden Nokia'nın kolay kolay gerilere düşeceğini zannetmiyorum çünkü kendini kanıtladı bir kez.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
tuşlu telefonları güzel Nokia'nın ama dokunmatik te daha yeni wp ile başarıyı yakalamazsa işleri zor. Samsung kullanan biri olarak dokunmatik kullamasam tercihim Nokia 6300 olur. android e şimdi geçse bile yine başarılı olur. ama wp dan vazgeçmez.
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byhackermstf 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine
tuşlu telefonları güzel Nokia'nın ama dokunmatik te daha yeni wp ile başarıyı yakalamazsa işleri zor. Samsung kullanan biri olarak dokunmatik kullamasam tercihim Nokia 6300 olur. android e şimdi geçse bile yine başarılı olur. ama wp dan vazgeçmez.

wpda pek basarili oldugu söylenemez cogu kiside androiddeki uygulama coklugundan android tercih ediyor nokia androide gecse satis rakamlari firlar
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koyunsavar 6 yıl en beğenilen
onsos1100
bir gariban atasözü derki nokiadan şaşma, samsunga bulaşma alt segmentte nokia her zaman tercih edilir.

isin icine teknoloji girdigi zaman atani dedeni bir kenara birak teknoloji yi yakindan takip et
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Toygun_ank 6 yıl
Samsung e250 üretirken kimse samsungun yüzüne bakmazdı.

Hep nokianın android inadından oldu bunlar.
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xconnect 6 yıl
TR de dahi sadece "ALO" demek için en iyi telefonlar hala NOKIA dır. Gençler özenti için başka markalara gider o ayrı...
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onsos1100 6 yıl
bir gariban atasözü derki " nokiadan şaşma, samsunga bulaşma"
alt segmentte nokia her zaman tercih edilir.
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webmaster-mt 6 yıl
şirketler için ideal telefonları var nokia nın uzun konuşma süresi sağlayan telefonları var
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