Analiz : Samsung bazı gelişmekte olan ülke pazarlarında Nokia'yı geçiyor





Samsung geçen yılı hem mobil telefon hem de akıllı telefon pazarında liderlikle tamamlarken, hemen gerisindeki Nokia ise gelişmekte olan ülke pazarlarında halen gücünü koruyor. Asha serisini genişleten Nokia, S40 telefonları ile 1.5 milyar S40 satış barajını geçen yıl geçerken, kırılması zor bir rekora da imza attı. Ancak anketler gelişmekte olan ülke pazarlarında Samsung'un öne geçmeye başladığını gösteriyor.





Upstream tarafından yapılan çalışmaya göre Samsung, kilit konumundaki gelişmekte olan ülke pazarlarında daha çok tercih edilen marka oldu.





Fiyat kategorisi dışarıda tutularak yapılan ankete göre Nijerya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da Samsung'dan bir telefon satın almak isteyenlerin oranı yüzde 32 iken bu oran Nokia'da yüzde 22, Apple'da yüzde 21, BlackBerry'de ise yüzde 10 civarında.





Ülke bazında ise Brezilya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da Samsung en çok talep gören marka konumunda,Nijerya'da ise liderlik Nokia'da. Enerji kaynaklarının yetersiz olduğu ülkede uzun kullanım süresi sunan Nokia cihazlarının daha fazla tercih edildiği belirtiliyor.





Gelişmiş ülkelerde elde edilen sonuçlara bakıldığında İngiltere-ABD toplamında katılımcıların yüzde 32'si Apple, yüzde 22'si Samsung, yüzde 7'si Nokia, yüzde 6'sı BlackBerry'den yana tercihini kullanıyor.





İstenen fiyat aralığı konusunda ise katılımcıların yüzde 46'sı 100$-300$ arasında cep telefonuna para harcayabileceğini belirtirken, yüzde 16'sı ise 450$ üzerinde harcama yapabileceğini belirtmiş. Bu da düşük fiyatlı model sunan markaların gelişmekte olan ülke pazarlarında daha çok ilgi göreceğini gösteriyor.

http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2013/03/28/emerging-market-samsung/