Vodafone müşterilerine 24 saatte çözüm sözü veriyor

Tam Boyutta Gör Müşteri deneyimini iyileştirmek için uzun zamandır önemli adımlar atan Vodafone, müşterilerin sorun sonrası mağduriyet yaşamaması adına “Bir defa söyleyin, Vodafone’la çözümü oldu bilin” mottosunu hayata geçirdi. Vodafone, kullanıcıların taleplerini tekrar etmek zorunda kalmadan 24 saat içinde çözüme ulaştırmayı hedefliyor.

Vodafone’un daha önce hayata geçirdiği “Memnuniyet Merkezi” programının devamı olarak 24 saatte çözüm dönemi başlıyor. 24 saat içerisinde çözüm sağlanmazsa müşterilere ek fayda ve fatura indirimi gibi telafi seçenekleri sunuluyor.

Yeni dönemde müşteriler ister Vodafone Yanımda uygulamasından, ister kişisel dijital asistan TOBi ile yazışarak, ister müşteri hizmetlerini arayarak, isterse de mağazaları ziyaret ederek talebini bırakabiliyor. Müşteri, talebini nereden bırakırsa bıraksın, çözüm uzmanları onun adına talebini takip ediyor ve müşteriyi bilgilendiriyor. Müşteriler dijital asistan TOBi ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden taleplerinin çözüm sürecini takip edebiliyor. Talep ilk temasta çözülemediğinde ise devreye Çözüm Uzmanlarımız giriyor ve müşterilerimizi süreç tamamlanana kadar düzenli olarak bilgilendiriyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimizin güvenilir birer yol arkadaşı olmak istiyoruz. Onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, üzerine düşünülmüş ve hatırlanan deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıl Memnuniyet Merkezi isimli bir program başlattık ve müşterilerimize ‘Vodafone’la Oldu Bilin’ dedik. Aşım iade, sadakat bazlı ödüllendirme, 65 yaş ve üzeri müşterilerimize özel teklifler gibi birçok müşteri odaklı planı hayata geçirdik. Bugün ise müşterilerimize yeni bir deneyim sözü veriyoruz. Müşterilerimizin taleplerini bir defa söylemeleri yeterli, Vodafone olarak gerisini biz üstleniyoruz. Böylece müşterilerimiz, taleplerini bize tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmıyor. Bu yeni uygulamamız sayesinde müşterilerimiz taleplerini bize diledikleri yerden bırakabiliyor. Çözüm Uzmanlarımız talebi baştan sona takip ediyor; müşterilerimizi süreç boyunca bilgilendiriyor. Biz de müşterilerimizin taleplerini bıraktıktan sonra 24 saat içinde çözmek için çalışıyoruz. Eğer belirttiğimiz sürede çözemezsek müşterilerimize bu deneyimi telafi ediyoruz. Bugün verdiğimiz bu yeni deneyim sözü, Vodafone’un müşteri odaklı yaklaşımının bir devamı niteliğinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz.”



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: