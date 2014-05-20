Analiz : Samsung yılın ilk çeyreğinde 500 bin Galaxy Gear sattı

Haber Editörü
Geçen yıl ki Galaxy Gear modeli ile akıllı saat pazarına adım atan Samsung, pek çok noktada eleştirilmesine karşın başarılı satışlar yapıyor ve ikinci nesil ürünleri ile pazarda yeniden boy göstermeye başladı.
Geçen yılı 800 bin adet Galaxy Gear satışı ile kapatan Samsung'un yılın ilk çeyreğinde de 500 bin adet Galaxy Gear sattığı analizlerde ortaya kondu. Toplamda 1.3 milyon satış rakamına ulaşan Samsung akıllı saat pazarında yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 gibi büyük bir paya hakim olmayı başardı.
Yeni nesil Gear modelleri yılın ilk çeyreğine yetişmediği için Samsung bu başarıyı sadece Galaxy Gear modelleri ile yakalamış oldu. Ancak Galaxy Gear genelde kampanya ile akıllı telefonlar yanında verildiği için rakamlar para ödenerek alınan cihaz sayısını tam olarak yansıtmıyor.
Analize göre akıllı saat pazarı ilk çeyrekte yüzde 250 artış gösterdi. Yaz aylarında Moto 360, LG G Watch gibi Android Wear cihazlarının piyasaya çıkması ile pazarın daha da hareketleneceği ifade ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-ships-500000-Galaxy-Gears-in-Q1-2014-has-71-of-the-smartwatch-market_id56262 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Batarya teknolojileri gelişmeden aleacele bu tarz ürünlerin çıkması biraz da kullanıcıyı sömürme amaçlı diye düşünüyorum. Tek şarjla 1-2 hafta çalışanını yaparlarsa o zaman kullanıcı dostu olur.
Daha kullanılabilir olmaları için epey var, batarya teknolojilerine gerekli yatırım yapılmıyor çünkü. Hala yerinde sayıyor.
elimde samsung gear saat var.
bunu HTC M8 de kullanmanın bir yolu yok mudur?
çok uğraştım diğer modellerden apk ları alarak denedim ama ayrıştırma hatası diye birşey geliyor telefona bağlanmıyor.
lg g2 de denedim onda da aynı sorun oldu.
BU PROBLEMİ ÇÖZEBİLEN VARSA MİLAD OLACAK SANIRIM.
konuyla ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
-sabah alarm çaldığında sarjda olan telefonuma kadar gidip susturmam gerekmiyor
-evde ofiste araçta her gelen sms te telefona bakmak durumunda kalmıyorum
-çok acil durumlarda saat ile fotoğraf ve video çekiyorum
-saat takmaktan rahatsızdım ama gerçekten çok rahat bir saat olarak kullanılabiliyor
-araç sürerken telefon geldiğinde tek tuşla araç sürüyorum mesajı gönderebiliyorsun.
eksileri
-su'ya dayanıklı olmalıydı
-wifi ile bağlantı kurulsaydı kapsama alanı artabilirdi bilmiyorum sarjı çokta yiyebilirdi.
-pil ömrü uzatılabilirdi fakat pil teknolojisi yıllardır gelişemiyor bunu firmaya bağlayamayız. belki 4-5 gün gitse sarjı daha iyi olabilirdi otomatik ekran uyandırma kapatıldığuında 3 gün rahat gidiyor.
bir saatten daha fazla ne beklenir bilmiyorum ama ilk aşama için başarılı.
tek sorun samsung un üstünden 1 yıl geçmeden gear 2 yi çıkarıp 1 alanları salak yerine koyması.
Misal,haberde olduğu gibi gear,smartwatch çakması.
İlk su geçirmez ve kalp atış sensörlü telefon Sony xperia active.
galaxy y,pocket gibi giriş seviyesi telefonlar iphone 1,2,3 tasarım çakması...
Tanıdığın birine sor kim smartwatchı biliyor ? neredeyse kimse ama gearı dünya tanıdı ve su geçirmez olmadığını bilmiyorlar.
Kopyacısın desen tasarımlar,ürünler bize ait derler ...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
451 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, samsung