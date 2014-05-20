Analiz : Samsung yılın ilk çeyreğinde 500 bin Galaxy Gear sattı





Geçen yıl ki Galaxy Gear modeli ile akıllı saat pazarına adım atan Samsung, pek çok noktada eleştirilmesine karşın başarılı satışlar yapıyor ve ikinci nesil ürünleri ile pazarda yeniden boy göstermeye başladı.





Geçen yılı 800 bin adet Galaxy Gear satışı ile kapatan Samsung'un yılın ilk çeyreğinde de 500 bin adet Galaxy Gear sattığı analizlerde ortaya kondu. Toplamda 1.3 milyon satış rakamına ulaşan Samsung akıllı saat pazarında yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 gibi büyük bir paya hakim olmayı başardı.





Yeni nesil Gear modelleri yılın ilk çeyreğine yetişmediği için Samsung bu başarıyı sadece Galaxy Gear modelleri ile yakalamış oldu. Ancak Galaxy Gear genelde kampanya ile akıllı telefonlar yanında verildiği için rakamlar para ödenerek alınan cihaz sayısını tam olarak yansıtmıyor.





Analize göre akıllı saat pazarı ilk çeyrekte yüzde 250 artış gösterdi. Yaz aylarında Moto 360, LG G Watch gibi Android Wear cihazlarının piyasaya çıkması ile pazarın daha da hareketleneceği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-ships-500000-Galaxy-Gears-in-Q1-2014-has-71-of-the-smartwatch-market_id56262