Analiz : Tablet pazarında 8 inçlik segmentin önemi artıyor

Haber Editörü
Bir dönem sadece Çinli üreticilerin boy gösterdiği 7 inçlik tablet pazarında, dev isimler de bir kaç tane üst seviye model ile katkı yapmaktaydı. Ancak bu segmentin giderek tüketici ilgisini daha çok çekmesi ve satışların artması, teknoloji devlerinin bu segmente de yatırım yapmasını sağladı.
Bununla birlikte yeni analizler, tablet segmentinde 8 inçlik pazarın da bu yıl yıldızının parlayacağını belirtiyor. WitsView tarafından yapılan analize göre, yıl sonuna kadar 8 inçlik tabletler yüzde 11.9 pazar payına ulaşacak. 2012 sonunda bu oran yüzde 2.6 iken büyük bir yükseliş bekleniyor. Yıl sonuna kadar Samsung, Asus, Lenovo yeni 8 inçlik tabletler pazara sunmayı düşünüyor.
7 inçlik pazarda çok sayıda modelin boy göstermeye başlaması, popülaritenin kaybolmasındaki en önemli etken olarak gösteriliyor.
Şu an iPad mini modelinin, Iconia A1 810 modelinin ve Galaxy Note 8.0 modelinin rekabete tutuşacağı 8 inçlik pazar, tüketici tarafında daha dikkate değer görülmeye başladı. Firmalar tabletlerin boyutunu büyütmeden ekran boyutunu büyüterek tüketiciye daha kompakt bir tasarım sunmayı hedefliyor. Bu segmentteki modellerin 7 inçlik modellerle aynı boyutta olmasının kilit faktör olduğu belirtiliyor.
8 inçlik segmente daha fazla firmanın girişi, Android işletim sisteminin iPad modellerinin önüne geçmesinin de başlangıcı olacak. iPad mini ile doğrudan rekabete girecek olan 8 inçlik modellerin 50$-100$ daha ucuz olacağı da kaydediliyor.
http://www.androidauthority.com/8-inch-android-tablets-next-big-thing-this-year-191390/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir el karışı ( an önce cetvelle ölçtüm ) 8.5 inç é takabul ediyor !
yani 8.5 ortalama bir elin ekranı kaplamadan bir uçtan bir uca rahatlıkla ulaşabileceği bir mesafe !
dahası dikkat ediyorum da şu ana kadar bu ölçüde değilde özellikle bu ölçüyü atlarcasına panel üretenler var gibi ! tabi bu bir satış stratejisi sonuç olarak 10 inç bir noktada fazla büyük neredeyse bunu yanınızda taşımak için ayrı yetten bir çanda daha taşımanız gerekiyor misali !
uzun lafın kısası tabletlerde en büyük satış fırtınası 8.5 inç te kopacak diye şimdiden buraya yazıyorum !
yeri ve zamanı gelince bu yazanın haklılık payını sizde görebilirsiniz !
Hocam taşınabilirlikte fark olmayacak zaten aynı boyutlarda sadece ekran büyüyecek. Haberi okumadınız sanırım...
Aynen, Şimdi 8 değil 7.9 derler
aslında steve jobs 10 inc'in altındaki tabletler ölü doğmuş dediği zamanlarda lg optimus pad isimli bir tablet vardı, boyutu sanırım 8.9 inc'ti. 8 küsür inc olduğunu biliyorumda küsüratını tam hatırlamıyorum.