Analiz : Tablet pazarında 8 inçlik segmentin önemi artıyor





Bir dönem sadece Çinli üreticilerin boy gösterdiği 7 inçlik tablet pazarında, dev isimler de bir kaç tane üst seviye model ile katkı yapmaktaydı. Ancak bu segmentin giderek tüketici ilgisini daha çok çekmesi ve satışların artması, teknoloji devlerinin bu segmente de yatırım yapmasını sağladı.





Bununla birlikte yeni analizler, tablet segmentinde 8 inçlik pazarın da bu yıl yıldızının parlayacağını belirtiyor. WitsView tarafından yapılan analize göre, yıl sonuna kadar 8 inçlik tabletler yüzde 11.9 pazar payına ulaşacak. 2012 sonunda bu oran yüzde 2.6 iken büyük bir yükseliş bekleniyor. Yıl sonuna kadar Samsung, Asus, Lenovo yeni 8 inçlik tabletler pazara sunmayı düşünüyor.





7 inçlik pazarda çok sayıda modelin boy göstermeye başlaması, popülaritenin kaybolmasındaki en önemli etken olarak gösteriliyor.





Şu an iPad mini modelinin, Iconia A1 810 modelinin ve Galaxy Note 8.0 modelinin rekabete tutuşacağı 8 inçlik pazar, tüketici tarafında daha dikkate değer görülmeye başladı. Firmalar tabletlerin boyutunu büyütmeden ekran boyutunu büyüterek tüketiciye daha kompakt bir tasarım sunmayı hedefliyor. Bu segmentteki modellerin 7 inçlik modellerle aynı boyutta olmasının kilit faktör olduğu belirtiliyor.





8 inçlik segmente daha fazla firmanın girişi, Android işletim sisteminin iPad modellerinin önüne geçmesinin de başlangıcı olacak. iPad mini ile doğrudan rekabete girecek olan 8 inçlik modellerin 50$-100$ daha ucuz olacağı da kaydediliyor.





http://www.androidauthority.com/8-inch-android-tablets-next-big-thing-this-year-191390/