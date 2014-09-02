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Analiz : Türkiye'deki dijital veri büyümesi 45 Exabyte'a ulaştı

4 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Türkiye'deki dijital veri büyümesi 45 Exabyte'a ulaştı

Dünyada insanların ve şirketlerin daha çok internete bağlanması sebebiyle devasa bir dijital veri akışı oluşmuş durumda ve bu dijital evren sürekli büyümeye devam ediyor. Ülkemizde de hızlı bir büyüme sözkonusu.

EMC'nin sponsorluğunda, IDC tarafından gerçekleştirilen EMC Dijital Evren Araştırması'na göre bugün Türk Dijital Evreni'ni oluşturan veri miktarı, 4.422 futbol sahasının toplam çevre uzunluğuna eşit. 2020'de ise bu miktarın, dünyanın çapından fazla olması öngörülüyor.

Analizde evrenin kapasitesi iPad Air'in 128GB depolama belleğinin üstüste konması ile hesap edilmiş ve 1533km mesafeye ulaşılmış. 2020 yılında ise bu uzunluk 13 800km'ye ulaşacak. Bununla birlikte Türk Dijital Evreninin %50'si korunmayan, risk altındaki verilerden oluşuyor. 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki veri büyümesi KOBİ segmentinin güçlü potansiyeli, şirketlerde hareketliliğin yaygınlaşmasıyla masaüstü sanallaştırmanın artması ve  telekomünikasyon segmenti sayesinde oluyor. Bu yıl Türk Dijital Evreni 45 Exabyte boyutlarındaydı. 2020 yılında ise 284 Exabyte olacağı tahmin ediliyor. 

Dünya genelindeki dijital evrenin ise 2013-2020 yılları arasında 4.4 trilyon gigabayttan 44 trilyon gigabayta çıkması bekleniyor. Türkiye'nin bu evrendeki payı ise yüzde 0.6 olarak kalacak. 

Analize göre şu an dijital dünyadaki verilerin %60'ını Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş pazarlar üretiyor. 2017 yılına kadar ise gelişmekte olan ülke pazarları gelişmiş ülke pazarlarını geride bırakacak. 

Cihazların birbiri ile iletişimini ifade eden Nesnelerin İnterneti kavramı gelecekte Türk şirketlerine daha fazla fırsat yaratacak. Bunda Nesnelerin İnternetine yapılan yatırımların yanı sıra düşen maliyetler ve bilgiyi kaydeden, oluşturan, yöneten ve koruyan cihazların artan kullanımının etkisi büyük. Nesnelerin İnternetinin Türk şirketleri için; yeni iş modelleri oluşturmada, kritik sistemlerde gerçek zamanlı bilgiler edinmede, gelir akışlarının çeşitlendirilmesinde, global görünürlük sağlanmasında ve şirket içi etkin, akıllı operasyonlar gerçekleştirilmesinde fırsat yaratacağı tahmin ediliyor. 

Analizde şirketlerin en yüksek değerli verileri hedeflemesi isteniyor. Yüksek değerli veri kavramı ise kolay erişilebilir, gerçek zamanlı, etkin kaplama alanına sahip ve analiz sonrasında iş süreçlerini dönüştürebilecek faydayı sunabilen veriler olarak tanımlanıyor. Türk Dijital Evreni'nde yüksek değerli verinin oranı yüzde 1.2 civarında.  
 
Analiz : Türkiye'deki dijital veri büyümesi 45 Exabyte'a ulaştı


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cana-cana 4 yıl
Fena rakamlar gelecekte nasıl teknolojiler bizi bekliyor çok merak ediyorum :))
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Umutcan 4 yıl
Bence dünya geneline vurunca %0.6'dan çok daha fazla bir dijital evrenimiz olabilirdi ama internet servis sağlayıcı firmalarımız açgözlü olduğu için kotalarla ve düşük bant genişlikleri ile veri iletim imkanlarını oldukça sınırlandırıyor.
Dolayısıyla yüksek veri depolama gerektiren online hizmetler ve stream hizmetleri ülkemizde bu internet servisleri ile tutamıyor. Bu işin eğlence kısmı. Profesyonel ve bilimsel anlamda ise zaten ülkemizde devasa veritabanları tutan,
tonlarca veri saklayan kaç firma ve laboratuar var ki ? Bence bu kadar yüksek nüfuslu ve yüksek sayıda internet kullanıcısı olan bir ülke için utanılacak bir durum.
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ALLAME.1 4 yıl
YARISINDAN FAZLASI GEREKSİZ
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BARIŞ55 4 yıl
Birleşik Devletler, Japonya, Almanya da büyük olması normal. Akademik çalışmalar, üretim yüksek.

Türkiye de o veriyi neler oluşturuyor?

Multiplayer Oyunlar
Vakit kaybı diziler
Korsan müzik, film

Türkiyede hangi kullanıcının gizliliği korunuyormuş pardon ama. Devlete kadro alırken bile bakıyorsunuz insanların ilişkilerine, yazışmalarına.
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ahmethi 4 yıl
neden yorumlara eskisi gibi rating sistemi yok ???
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Dharma Initiative 4 yıl ahmethi
ahmethi
neden yorumlara eskisi gibi rating sistemi yok ???

+1
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Bl00dyHell 4 yıl
Adam gibi internet sağlayıcımız olsa... Ayrıca dijital veriyi nasıl uzunluk olarak ölçmüşler anlamadım.
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adını nick koydum 4 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell
Adam gibi internet sağlayıcımız olsa... Ayrıca dijital veriyi nasıl uzunluk olarak ölçmüşler anlamadım.

Dijital veriyi, minimum boyuttaki fiziksel disk olarak düşünüp ölçmüşler.

Bir de büyümenin tek sebebi artan insan kaynağı değil, uygulamaların artan boyutu. Örneğin şuan mobil platformda Chrome 80 mb ise 2020 de 8 gb olabilir?
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Firaristt 4 yıl
Veri miktarı çığ gibi artıyor da internet yavaşlıyor, pahallanıyor. 3 Mbps gibi inanılmaz bir hızla internete giriyoruz
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Grkwnxs 4 yıl Firaristt
Firaristt
Veri miktarı çığ gibi artıyor da internet yavaşlıyor, pahallanıyor. 3 Mbps gibi inanılmaz bir hızla internete giriyoruz

+1 3-4 yıl önce 8mbit olarak kullandığım interneti şu anda 6 mbit kullanıyorum yakında 1 mbit olur
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Elsa 4 yıl
2020 yılına kadar o kadar büyük sıçrama olacağını sanmıyorum taksitlerden sonra
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