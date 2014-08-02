Analiz : Windows 8 sürümleri kan kaybediyor





Windows 8.1 güncellemesini yıl ortalarında kullanıma sunduktan sonra yoğun bir şekilde ilginin artması için çaba sarfeden Microsoft, halen istediği seviyeye ulaşabilmiş değil ve yükselişten ziyade düşüş yaşandığı görülüyor.





Net Applications tarafından 160 milyon kullanıcıyı kapsayan analize göre Windows 8 ve 8.1 sürümleri yüzde 12.54'ten yüzde 12.48'e gerileyerek toplamda 0.06 düşüş yaşadı. Sürüm bazında ise Windows 8 yüzde 0.01, Windows 8.1 ise yüzde 0.05 pay kaybetti.





Windows 8'in düşüş yaşaması Windows 8.1 nedeniyle olumlu karşılanıyor ancak Windows 8.1'in de gerilemesi kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Zira orijinal Windows 8'den Windows 8.1'e geçiş ücretsiz olmasına rağmen görünen o ki kullanıcılar halen son kararını vermemiş.





Microsoft'un özellikle kurum ve organizasyonlardan bir türlü kaldıramadığı Windows XP yüzde 25 pazar payının altına geriledi. Windows sürümleri arasında kullanım oranını artıran ise Windows 7 oldu. Sürüm yüzde 50.55 oranından yüzde 51.22 oranına yükseldi. Ayrıca Vista sürümü de yüzde 0.1 artış yaşadı.





Bununla birlikte Windows sürümleri yüzde 91.68'e yükselmeyi başardı. Başarılı satışlar yapan Mac OS X işletim sistemi de Mayıs dönemine göre 1 puanlık düşüşle yüzde 6.64'e geriledi. Linux ise yüzde 1.7 civarında seyretti.





Analizlere bakıldığında Microsoft'un Windows XP ve Windows 7 kullanıcılarını halen ikna edememiş görünüyor. Aradan iki yıl geçmesine rağmen Windows 8 sürümleri halen yüzde 13 civarında ve eski sürümlerin toplamdaki yüzde 87'lik diliminden büyük bir parça koparamadı. Gelen bilgiler Microsoft'un Windows 9 ile tüm masaüstü ve mobil platformları tek çatı altında toplayacağını ve bu bakımdan Windows 8 ile yaşadığı hüsranı gidermeye çalışacağını ifade ediyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2014/08/01/windows-xp-falls-25-market-share-windows-8-1-loses-share-first-time/