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Analiz : Windows 8 sürümleri kan kaybediyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows 8 sürümleri kan kaybediyor

Windows 8.1 güncellemesini yıl ortalarında kullanıma sunduktan sonra yoğun bir şekilde ilginin artması için çaba sarfeden Microsoft, halen istediği seviyeye ulaşabilmiş değil ve yükselişten ziyade düşüş yaşandığı görülüyor. 

Net Applications tarafından 160 milyon kullanıcıyı kapsayan analize göre Windows 8 ve 8.1 sürümleri yüzde 12.54'ten yüzde 12.48'e gerileyerek toplamda 0.06 düşüş yaşadı. Sürüm bazında ise Windows 8 yüzde 0.01, Windows 8.1 ise yüzde 0.05 pay kaybetti. 

Windows 8'in düşüş yaşaması Windows 8.1 nedeniyle olumlu karşılanıyor ancak Windows 8.1'in de gerilemesi kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Zira orijinal Windows 8'den Windows 8.1'e geçiş ücretsiz olmasına rağmen görünen o ki kullanıcılar halen son kararını vermemiş. 

Microsoft'un özellikle kurum ve organizasyonlardan bir türlü kaldıramadığı Windows XP yüzde 25 pazar payının altına geriledi. Windows sürümleri arasında kullanım oranını artıran ise Windows 7 oldu. Sürüm yüzde 50.55 oranından yüzde 51.22 oranına yükseldi. Ayrıca Vista sürümü de yüzde 0.1 artış yaşadı.

Bununla birlikte Windows sürümleri yüzde 91.68'e yükselmeyi başardı. Başarılı satışlar yapan Mac OS X işletim sistemi de Mayıs dönemine göre 1 puanlık düşüşle yüzde 6.64'e geriledi. Linux ise yüzde 1.7 civarında seyretti. 

Analizlere bakıldığında Microsoft'un Windows XP ve Windows 7 kullanıcılarını halen ikna edememiş görünüyor. Aradan iki yıl geçmesine rağmen Windows 8 sürümleri halen yüzde 13 civarında ve eski sürümlerin toplamdaki yüzde 87'lik diliminden büyük bir parça koparamadı. Gelen bilgiler Microsoft'un Windows 9 ile tüm masaüstü ve mobil platformları tek çatı altında toplayacağını ve bu bakımdan Windows 8 ile yaşadığı hüsranı gidermeye çalışacağını ifade ediyor.  

http://thenextweb.com/microsoft/2014/08/01/windows-xp-falls-25-market-share-windows-8-1-loses-share-first-time/ Yorum Yaz
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carter 4 yıl en beğenilen
Win 7'nin tahtını devirmek için xp'de olduğu gibi desteği kesmek zorunda kalacaklar.
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OldGamers86 4 yıl
Ortada yeni işletim sistemine geçmek için yeterli sebep yok. Hep şu kadar daha hızlı bu kadar daha iyi diye spekülatif yorumlar yapılıyor; ama bunlar son kullanıcıyı etkilemekten uzak oluyor çoğu kere..
Ortada yeni işletim sistemine geçmek için yeterli sebep yok. Hep şu kadar daha hızlı bu kadar daha iyi diye spekülatif yorumlar yapılıyor; ama bunlar son kullan...
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Umutcan 4 yıl
İnsanları alıştıkları arayüzden mahrum bırakıp 3. parti yazılımlara ittiler, 8.1'de hatalarını farkettiler fakat artık çok geçti, bence en büyük sorun burada.
Dokunmatik kolaylığı odaklı bir arayüzü mouse/klavye kullanan masaüstü bilgisayarlarda kullandırmaya çalışmaları hataydı, tamam bu arayüzü çok sevenler de oldu, fakat çoğunluk beğenmedi ve w7'ye devam ediyor.
Opsiyonel olarak birebir w7 arayüzü(başlat menüsü ve herşeyi dahil) ve metro birlikte sunulmalıydı, ayarlardan ve kurulumda seçilebilmeliydi diye düşünüyorum.
İnsanları alıştıkları arayüzden mahrum bırakıp 3. parti yazılımlara ittiler, 8.1'de hatalarını farkettiler fakat artık çok geçti, bence en büyük sorun burada. ...
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DH Misafiri 4 yıl
Windows 7'li diye laptop aldım. Bi baktım Windows 8'liymiş "Aman Tanrım" didim :D
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Celtic Warrior 4 yıl
Mac oldugu surece daha cok kan kaybeder.
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Basteryus 4 yıl Celtic Warrior



Bununla birlikte Windows sürümleri yüzde 91.68'e yükselmeyi başardı. Başarılı satışlar yapan Mac OS X işletim sistemi de Mayıs dönemine göre 1 puanlık düşüşle yüzde 6.64'e geriledi. Linux ise yüzde 1.7 civarında seyretti.

Adamlar kendi sürümleri içerisinde rekabet ediyo, sende bunu Mac'e bağlıyon he mi ?
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Chromosty 4 yıl
Yaklaşık 2 sene önce haber çıkmıştı "Windows 9 çalışmaları başladı mı?" tarzında. O zaman tutmaz bu yeni yollar arıyorlar demiştim. Bir suru eksi yemişti. Bakın ne oldu şimdi?
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the_alien89 4 yıl
micrasoft pc ve mobile sürümleri birleştirmeye kalkarsa düşüş devam edecektir. pc için ayrı bir windsows sürümü çıkarmalı aynen xp ve 7 gibi..
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parberk9999 4 yıl
Windows 7 candır
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E_Aydin35 4 yıl
Alışkanlıklar kolay kolay ve zoraki olmadığı sürece değiştirilemez ne yazık ki.. :) Windows XP ve özellikle Windows 7 kullanıcılarına bu konuda hak veriyorum ama Microsoft bu konuda şöyle bir etkinlik yapabilir mi diye düşünüyorum her ne kadar mümkün olabilir bilemiyorum ama;her Windows kullanıcısına bir günlük Wİndows 8-8.1 deneyimi yaşatmak için bir etkinliğe girebilir. Belki bir arayüz veya önizleme ama o kullanım duygusunu tatmak için belkide bir yama...
Kullanıcıların tatmaya ihtiyacı var aksi halde çok zor...
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Public_Enemy 4 yıl
win 8.1 kurdum ama classic shell ve diğer yamalar ile kullanılabilir hale getirmek uğraştırıyor. Neticede modern menu, hot corners vs.. herşeyi iptal edip windows 7 gibi kullanıyorum (hatta tema dahi win7 teması) ama yinede sürücülerde, uygulamalarda sorunlar yaşıyorum.
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oduranli 4 yıl
Burada windows 8.1 veya windows 8 icin kotu yorumlarda bulunan arkadaslar acaba XP ilk ciktiginda veya 7 ilk ciktiginda da ayni seyleri yazmis miydi? Windows 8 sonrasi butun arayuzler bu sekle donusecek. Hatta tablet, notebook, telefon hepsi ayni arayuzu kullanmaya baslayacak. Uygulamalar tamamen birbiri ile senkronize calismaya baslayacak v.s. Bu sekilde yapilmasinin sebebi zaten tablet, telefon, pc hepsinin senkronizasyonu olabilsin, birinde calisan uygulama digerinde de calissin mantigidir. Bulut teknolojilerine bu kadar yatirim yapilmasinin sebebi de budur.
Windows icin donanim ureticisi suruculerinden sorumludur. Parcasini satmak istiyorsa surucusunu de cikarmak zorundadir. Rekabet geregi de bunu yapar zaten. Oyunlarda v.s. problem yasayanlara gelince oyunlarinin guncellemelerini yapmayanlardir. Oyun firmalari da surekli guncelleme yayinlarlar bu guncellemelerin sebebi de her donanima ve surucuye uygun yazilim gelistirip test edemezler. Standart donanimlarda test ederler beta surumleri ile de cesitli donanimlarda test edilir. Cikan problemler ureticiye bildirilir ve sorunlar guncelleme ile cozulur. Betada karsilasilmayan sorunlar ise gercek dagitimlarda ortaya cikar sebebi de beta testerlerda olmayan donanimlardir. Iste bu guncellemeler yapilmaz ise oyun olsun program olsun sorun cikartir.
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McLaren64 4 yıl
Win 7 candır.
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keremec 4 yıl
Microsoft da bukadar sik isletim sistemi cikarmamasi gerektigini anlamistir herhalde.
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CaRviLLE 4 yıl
windows 8 gerçekten çok hızlı ve stabil bir işletim sistemi çok üst seviye bi pc im olmamasına rağmen (ssd im var)5-6 sn de bilgisayar açılıyo sırf başlat menüsü için hala neden windows 7 yi savunurlar anlamış değilim başlat çubuğu aklıma bile gelmiyo bu haliyle gayet işlevsel bence kullanım oranlarına gelince 1.si ön yargı herkeste windows 8 in kötü olduğuna dair bi ön yargı oluştu oda metro arayüz kaynaklı metroyu gören direk windows 7 ye geçmek istiyo 2.si de kurumsal firmaların windows xp de diretmeleri basit işlemler yapan firmalara mesela atm lerde windows xp yeter de artar bile o yüzden maliyet odaklı düşünüp lisans ücreti ödemek istemiyolar windows 7 satın alan firmalar da yine aynı şekilde çok memnunlar ve ekstra lisans ücreti ödeyip 8 e geçmeyi düşünmüyolar bi firma da her sene yazılıma para harcanmaz sonuç olarak bunlar windows 8 in hızlı ve stabil olduğu gerçeğini değiştirmiyo beta dan itibaren kullanıyorum gayet memnunum
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