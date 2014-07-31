Analiz : Xiaomi akıllı telefon pazarında ilk beşte





Her ne kadar ilk pazar analizleri LG'yi ilk beş akıllı telefon üreticisi arasına koysa da Xiaomi'den gelen son satış rakamları ile birlikte analizlerde de önemli bir değişiklik yaşanıyor.





Son analizlere göre Xiaomi 15.1 milyon akıllı telefon satışı ile pazarda beşinci sıraya yerleşmeyi başardı. LG 14.5 milyon satış ile altıncı sıraya gerilemiş oldu. Lenovo 15.8 milyon satış ile dördüncü, Huawei 20.1 milyon satış ile üçüncü sırada yer aldı.





Tabloya bakıldığında bir hayli ilginç bir sonuç karşımıza çıkıyor. Samsung ve Apple halen ilk iki sırada ve uzun bir süre daha bu konumlarını koruyacağı düşünülüyor. Ancak bir dönemin HTC, Nokia, BlackBerry gibi devlerinin artık geride kaldığını ve üç Çinli firmanın listeyi domine ettiğini görüyoruz.





Bir dönemin kopya cihaz cenneti olarak görülen Çin'in bu seviyeye geleceği aslında geçen yıl ki analizlerde ilk işaretlerini vermeye başlamıştı. Amiral gemi seviyesindeki donanımları uygun fiyata veren veya çok düşük rakamlara tatmin edici performans sunan cihazlar üreten Çinli üreticiler haliyle rekor üstüne rekor kırıyor.





Xiaomi'nin ki ise ayrı bir başarı olarak görülebilir. Sadece Çin'e yönelik satış yapan bir firma olarak 2010 yılında kurulan Xiaomi 4 yılda kendisini uluslararası olarak ispat etmiş bir deve dönüştü. Elbette Asya pazarında peynir ekmek gibi satan Redmi Note ve Mi3 gibi modellerin bunda etkisi oldukça fazla. Ayrıca Hugo Barra faktörünü de unutmamak gerekiyor.





Hem Xiaomi hem de Lenovo yıl sonuna doğru yeni ülkelere açılacağı için Huawei'nin yeri sallantıda. Zira Huawei hali hazırda pek çok ülkede satış yapıyor ve yol haritasında yeni pazarlara girmek yok.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-surpasses-LG-as-fifth-largest-smartphone-maker-breathes-down-Lenovo-and-Huaweis-necks_id58817