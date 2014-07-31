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Analiz : Xiaomi akıllı telefon pazarında ilk beşte

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Xiaomi akıllı telefon pazarında ilk beşte

Her ne kadar ilk pazar analizleri LG'yi ilk beş akıllı telefon üreticisi arasına koysa da Xiaomi'den gelen son satış rakamları ile birlikte analizlerde de önemli bir değişiklik yaşanıyor. 

Son analizlere göre Xiaomi 15.1 milyon akıllı telefon satışı ile pazarda beşinci sıraya yerleşmeyi başardı. LG 14.5 milyon satış ile altıncı sıraya gerilemiş oldu. Lenovo 15.8 milyon satış ile dördüncü, Huawei 20.1 milyon satış ile üçüncü sırada yer aldı. 

Tabloya bakıldığında bir hayli ilginç bir sonuç karşımıza çıkıyor. Samsung ve Apple halen ilk iki sırada ve uzun bir süre daha bu konumlarını koruyacağı düşünülüyor. Ancak bir dönemin HTC, Nokia, BlackBerry gibi devlerinin artık geride kaldığını ve üç Çinli firmanın listeyi domine ettiğini görüyoruz. 

Bir dönemin kopya cihaz cenneti olarak görülen Çin'in bu seviyeye geleceği aslında geçen yıl ki analizlerde ilk işaretlerini vermeye başlamıştı. Amiral gemi seviyesindeki donanımları uygun fiyata veren veya çok düşük rakamlara tatmin edici performans sunan cihazlar üreten Çinli üreticiler haliyle rekor üstüne rekor kırıyor. 

Xiaomi'nin ki ise ayrı bir başarı olarak görülebilir. Sadece Çin'e yönelik satış yapan bir firma olarak 2010 yılında kurulan Xiaomi 4 yılda kendisini uluslararası olarak ispat etmiş bir deve dönüştü. Elbette Asya pazarında peynir ekmek gibi satan Redmi Note ve Mi3 gibi modellerin bunda etkisi oldukça fazla. Ayrıca Hugo Barra faktörünü de unutmamak gerekiyor.

Hem Xiaomi hem de Lenovo yıl sonuna doğru yeni ülkelere açılacağı için Huawei'nin yeri sallantıda. Zira Huawei hali hazırda pek çok ülkede satış yapıyor ve yol haritasında yeni pazarlara girmek yok.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-surpasses-LG-as-fifth-largest-smartphone-maker-breathes-down-Lenovo-and-Huaweis-necks_id58817 Yorum Yaz
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Alp Er Timur 5 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Fire_67
Xiaomi garanti,servis desteği falan veriyor mu

Hayir. Dünyada 5. sirada ama garanti vermiyor. Öyle satiyor birakiyor
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eeosman 5 yıl
Tüketiciyi yolunacak kaz görme döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Batılı, Koreli ve Japon üreticiler bu kafayla devam ederse ilk 5'in Çinli olacağı günler yakındır.
Tüketiciyi yolunacak kaz görme döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Batılı, Koreli ve Japon üreticiler bu kafayla devam ederse ilk 5'in Çinli olacağı günler yakındır...
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Cengaver66 5 yıl
Dışarıda en az 600 dolara, Türkiyede 2000 TL'ye telefon satıyor milyar dolar kar yapıyorlardı. O devranı dışarıda 300 dolara, Türkiyede 1000 TL'den satacak Çin'li firmalar bozmaya başladığı için bu listenin başıyla sonu elbet yer değiştirecektir.
Dışarıda en az 600 dolara, Türkiyede 2000 TL'ye telefon satıyor milyar dolar kar yapıyorlardı. O devranı dışarıda 300 dolara, Türkiyede 1000 TL'den satacak Çin'...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bikacay sonra üçüncü olur
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E_Aydin35 5 yıl
Çin mobil pazarı, tek başına usul usul sistemi avuçları içine alıyor bana göre..
Bu dünyada zengin ve üst düzey diye konumlandırdığımız yüksek performans ve güç çözümlü telefonların hitap ettiği kesimlerden daha fazla telefonun üstünü altını, güçlüsünü güçsüzünü dert etmeden yaşayan insan var... Bunu da Çİn pazarı temsil ediyor. :)
O yüzden bu çözümler o insanları sevindirdiği sürece destekliyorum ve Samsung, Apple, HTC gibi firmaların Çin'de ki üreticiler ile iş birliğine gitmesini şiddetle öneriyorum..! :)
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ender ahmet 5 yıl
dünya telefon çöplüğü haline geliyor.kaynak israfı.
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darkest earth 5 yıl
O marketi ne yapacaklar acaba Avrupaya açılınca. Paralı uygulamalar falan full Warez adamların marketi.
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drö 5 yıl
Mi3 ihtiyacı olan bananulsassin
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drö 5 yıl
Mi3 ihtiyacı olan bananulsassin
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spenx01 5 yıl
Xiaomi Hindistanda satışa başladığında, ilk parti Mi3ler 2 dakikada, 2. parti ise 40 saniyede tükendi. Bir çok ülkede durum buna yakın. Malzeme kalitesi kötü değil, hatta şaşırtıcı derecede iyi (Mi3). Ayrıca garantili ve servisleri iyi. kamera mı bozuldu 10-30 tl, anakart mı yandı 50-100 tl, ekran mı kırıldı 50-100 tl. ayrıca Mi3 ve Mi4 için "complete teardown" parçalama videolarına bakın; herkes çok beğenmiş.
Ancak kaynak kodunu açmıyor ve artık demode olan MIUI'ye mahkum bırakıyor kullanıcıları.
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magicboyguccino 5 yıl
servis yok diye sallama yorum yazanlar için;
xiaomi çindeki servis noktaları listesi;
mi.com/...
bir çoğu 1 saat içinde tamir hizmeti veriyor (bizim ülkemizde neden böyle birşey yok :( )
ayrıca satış yaptığı ülkelerdede servis noktası var. en son hindistan'a açıldılar. premium servis noktalarından birini bangalore şehrine açtılar (IT nin merkezi olan şehir ve xiaomi nin hedef müşteri kitlesinin bir çoğu burada yer alıyor)
resmi olarak satılmadığı ülkelerde servis olmamasını servis yok diye yorumlarsanız yanlış olur.
firmanın satış sonrası politikası;
Millet Firma ürün sattı (fiili makbuz tarih) tarihinden itibaren, aşağıdaki koşullara tabi taahhüt 7 gün geri dönmek için hiçbir sebep , 15 gün içinde yedek kalite problemleri , bir uygulama online sipariş göndermek veya iade darı için müşteri servis merkezine başvurun olabilir mal konular. 1 yıl garanti. Eğer online sipariş başvuru veya iade darı konularda müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçebilirsiniz:
Aşağıdaki koşullar İade geçerli olmayacaktır
Mal satmak için herhangi bir off-site (www.mi.com) Lynx amiral gemisi mağaza ve Çin Unicom satış kanalları (seri numarası eşleşmiyor);
Fazla sigorta ürünü için (malın garanti fazla üç paket);
Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpışmalar, ihmal, istismar, ürün kalitesi sorunları, ya da yırtılmış, değiştirilmiş çıkartmalar, makinenin seri numarası, güvenlik etiketleri kaynaklanan sıvı, kaza, değişiklik, uygun olmayan kurulum içine;
Ürün ambalaj, aksesuar, hediyelik eşya, eksik broşür, fatura eksik veya değiştirilmiş;
Mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlar;
Cep telefonu tamir ürünleri:
1 yıl ücretsiz bakım yapay neden arızaya telefon. 1 yıldan fazla ömür boyu bakım hizmeti tadını çıkarabilirsiniz, sadece küçük bir parça maliyetlerini ödemek.
Ayrıca online başvuru ve onarım için darı telefon şirketi dönebilirsiniz telefon tamir hizmeti için ev yan darı, servis ve tamir satış mağazaları ziyaret edebilirsiniz.
Tüm darı ev "bir saatlik hızlı onarım" hizmetleri sunmak; en yetkili servis noktaları da destekleyecektir "bir saatlik hızlı onarım."
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ziper_gazi_ 5 yıl
aynı haberi 2 ay öncede yapmıştınız hatta htc nin 10 yada 11. sırada olduğunu yazmıştınız ozaman..
bukadar kötü durumdamı teknoloji haberleri.. derleyip tekrar veriyorsunuz.
Xiaomi yi seviyorum S3 ümde onun rom unu kullanıyorum Türkiye ye gelsin gözü kapalı alacaklar danım.
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HRMNKY 5 yıl
Mi4u sabırsızlıkla bekliyorum
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ender ahmet 5 yıl
bütün telefonlar toplama aga. pc de de benzer durumlar oluştu.anakart ekran işlemci bellek işletim sistemi vs vs

ayfon biraz diğerlerinden ayrılıyor.dışarıdan daha az malzeme alıp telefonunu yapıyor.
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Public_Enemy 5 yıl
Ben iki sene önce çin gezimden sonra böyle olacağını söylemiştim ki o zaman listede hiçbiri yoktu sanırım, aynı performansdaki ürünler arasında uçuk fiyat farkları var çünkü.
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