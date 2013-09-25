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Analiz : Yeni iPhone'ların maliyeti daha az

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
871
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40
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yeni iPhone'ların maliyeti daha az

Apple'ın bir süre önce teknoloji dünyasına sunduğu iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinin en merak edilen taraflarından birisi maliyet tablosuydu.

Her yeni lansmanda bir önceki nesli 100$ indirime sokan Apple'ın maliyetler aynı kaldığı için kar marjını erittiği ve yatırımcılarından tepki aldığı gündeme gelmişti. Bu nedenle Apple iPhone 5 üretimine son vererek yerine iPhone 5C modelini getirdi. Analizler Apple'ın hamlesinin işe yaradığını gösteriyor.

IHS tarafından yapılan analize göre iPhone 5S geçen yıl ki 205$'lık maliyeti daha da aşağı çekerek 199$'da tutmayı başardı. 16GB kapasiteli iPhone 5S'in maliyeti 191$ iken, işçilik ile toplam 199$ oluyor. 64GB kapasiteli iPhone 5S ise toplamda 218$ maliyete sahip.

Rengarenk kapak seçeneklerine sahip iPhone 5C ise 16GB kapasiteli versiyonu 173$, 32GB kapasiteli versiyonu 183$ olarak maliyet çıkarıyor. Buna 7$ işçilik ücreti de eklenecek. 

Analizde iki yeni iPhone modeli arasında 20-30$ civarında bir maliyet farkı olduğu dikkat çekiyor. iPhone 5S modelinde A7 işlemci, yeni özel yongalar ve Touch ID olmasına rağmen, büyük bir fark ortaya çıkmamış. 

Apple'ın yeni iPhone modellerinde 370$-630$ arasında kar elde ettiği görülüyor. Vergi, reklam, pazarlama, dağıtım derken bu rakamın daha da düşeceği aşikar ancak kar marjı iPhone 5 modeline göre yüksek olacak.  

http://www.tuaw.com/2013/09/24/ihs-iphone-5s-component-tally-reaches-199-iphone-5c-costs-17?ncid=txtlnkusaolp00000597 Yorum Yaz
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scanh 6 yıl en beğenilen
Milyar dolarlik sirket servetini boyle yaptilar 😄 Her buyuk guncellemede final surumunu ilk hafta indirmek isteyenler icin 9,99 dolar ucret alsalar o parayi da afrikaya bagislasalar afrikada ki aclik sorunu cozulur. Tamam kapitalizm vahsi bir ekonomi sistemi ama sirketler bari bu kadarini yapsa. Yaziktir gunahtir.
Milyar dolarlik sirket servetini boyle yaptilar 😄 Her buyuk guncellemede final surumunu ilk hafta indirmek isteyenler icin 9,99 dolar ucret alsalar o parayi d...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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kımyasal 6 yıl
scanh
Milyar dolarlik sirket servetini boyle yaptilar ?? Her buyuk guncellemede final surumunu ilk hafta indirmek isteyenler icin 9,99 dolar ucret alsalar o parayi da afrikaya bagislasalar afrikada ki aclik sorunu cozulur. Tamam kapitalizm vahsi bir ekonomi sistemi ama sirketler bari bu kadarini yapsa. Yaziktir gunahtir.

Devlet ve şirket mantığında merhamete,duygusallığa yer yoktur.
scanhMilyar dolarlik sirket servetini boyle yaptilar ?? Her buyuk guncellemede final surumunu ilk hafta indirmek isteyenler icin 9,99 dolar uc...
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Genç Düşünür 6 yıl
Kullanışlı ve ucuz olması daha iyi olur tabii.
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61gün 6 yıl
buyrun
hepsinin maliyet ve karları
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Genç Düşünür 6 yıl 61gün
takım elbiseli penguen
buyrun
hepsinin maliyet ve karları
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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LilTunechi 6 yıl
Diğer masrafları eklememek saçmalık ama her cihazdan 1-2 dolar bağışlasalar ölmezler
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamlar milleti kaz gibi yoluyorlar
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Batuist 6 yıl
Esas maliyeti bunlarda parça değil tasarım, arge, mühendislik oluşturur.. Parça maliyeti en düşük payı alır arasında...
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BekleGeliyorum 6 yıl
Giren yine giriyor tüketici tarafında
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suslu76 6 yıl
kımyasal
scanh Milyar dolarlik sirket servetini boyle yaptilar ?? Her buyuk guncellemede final surumunu ilk hafta indirmek isteyenler icin 9,99 dolar ucret alsalar o parayi da afrikaya bagislasalar afrikada ki aclik sorunu cozulur. Tamam kapitalizm vahsi bir ekonomi sistemi ama sirketler bari bu kadarini yapsa. Yaziktir gunahtir.
Devlet ve şirket mantığında merhamete,duygusallığa yer yoktur.

kapitalizmde yer yoktur, türk islam kültüründe mevcut devlet anlayışında vardır
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OBA INC 6 yıl
Hala salaklar 200 dolar sanıyor maliyeti. O telefonun hem donanımı hemde yazılımı için çalışan binlerce çalışanın maliyet, işletme giderleri, kargo yol masrafları, bayi- dükkan kar paylarını hesaba bile katmıyorlar. Böyle saçma hesap yapanların eminim ticaretle alakaları yoktur varsada zaten çok geçmez batarlar pek çok kişi gibi.
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alp0007 6 yıl
Fanlar bu firmaların kümesteki tavukları, birazdan yumurtlamaya başlarlar.
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ALBAY 6 yıl
5S in fiyatı belli olmuş 3.199 TL cik.Maliyet? O da ne ki?

darty.com.tr/...
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uA006 6 yıl ALBAY
ALBAY

5S in fiyatı belli olmuş 3.199 TL cik.Maliyet? O da ne ki?

darty.com.tr/...

tamam işte türkiye'ye de daha ucuz girmiş, geçen sene 3299'dan girmişti.


iphoneturkey.net/...
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ceo-tr 6 yıl
scanh
Milyar dolarlik sirket servetini boyle yaptilar ?? Her buyuk guncellemede final surumunu ilk hafta indirmek isteyenler icin 9,99 dolar ucret alsalar o parayi da afrikaya bagislasalar afrikada ki aclik sorunu cozulur. Tamam kapitalizm vahsi bir ekonomi sistemi ama sirketler bari bu kadarini yapsa. Yaziktir gunahtir.

dünyadaki bütün ülkeler ortak karar alıp, ülkelerindeki firmaların vergilerinin 1000 de 1 ini uluslar arası kurulacak bir fona yatırsa herşey çözülecek ama nerde. refah olan yerde o ülkenin halkını, kaynaklarını, iç işlerini istediğin gibi kontrol edemezsin.
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onkuba 6 yıl
Aslinda ip5 im 5s den daha pahali ha :D
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