Analiz : Yeni iPhone'ların maliyeti daha az





Apple'ın bir süre önce teknoloji dünyasına sunduğu iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinin en merak edilen taraflarından birisi maliyet tablosuydu.





Her yeni lansmanda bir önceki nesli 100$ indirime sokan Apple'ın maliyetler aynı kaldığı için kar marjını erittiği ve yatırımcılarından tepki aldığı gündeme gelmişti. Bu nedenle Apple iPhone 5 üretimine son vererek yerine iPhone 5C modelini getirdi. Analizler Apple'ın hamlesinin işe yaradığını gösteriyor.





IHS tarafından yapılan analize göre iPhone 5S geçen yıl ki 205$'lık maliyeti daha da aşağı çekerek 199$'da tutmayı başardı. 16GB kapasiteli iPhone 5S'in maliyeti 191$ iken, işçilik ile toplam 199$ oluyor. 64GB kapasiteli iPhone 5S ise toplamda 218$ maliyete sahip.





Rengarenk kapak seçeneklerine sahip iPhone 5C ise 16GB kapasiteli versiyonu 173$, 32GB kapasiteli versiyonu 183$ olarak maliyet çıkarıyor. Buna 7$ işçilik ücreti de eklenecek.





Analizde iki yeni iPhone modeli arasında 20-30$ civarında bir maliyet farkı olduğu dikkat çekiyor. iPhone 5S modelinde A7 işlemci, yeni özel yongalar ve Touch ID olmasına rağmen, büyük bir fark ortaya çıkmamış.





Apple'ın yeni iPhone modellerinde 370$-630$ arasında kar elde ettiği görülüyor. Vergi, reklam, pazarlama, dağıtım derken bu rakamın daha da düşeceği aşikar ancak kar marjı iPhone 5 modeline göre yüksek olacak.

http://www.tuaw.com/2013/09/24/ihs-iphone-5s-component-tally-reaches-199-iphone-5c-costs-17?ncid=txtlnkusaolp00000597