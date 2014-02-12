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Analiz : iPad mini en kırılabilir mobil cihaz

5 yıl
10,9b
1
49
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : iPad mini en kırılabilir mobil cihaz

Günlük hayatımızın vazgeçilmezileri arasında yerini alan mobil cihazlar için şüphesiz en büyük risklerden birisi düşme veya darbe sonucunda cihazın ekranının kırılması ve kasasının zarar görmesi. Cihazın günlerce serviste kalmasına neden olan bu risk henüz üreticiler tarafından giderilebilmiş değil. 

Kullandığımız amiral gemi modellerinin yüksek fiyatlardan satılıyor olması, bu tür kırılmaları da kullanıcı için çok önemli bir hale getiriyor. SquareTrade adlı bir sigorta firması farklı mobil cihazları çeşitli testlere tabi tutarak ne kadar kırılabilir olduklarını belirlemeye çalışmış.

Yüksekten düşme, suya girme, düz zeminde kayma gibi gerçek hayat testlerine tabi tutulan cihazlar sonrasında kırılganlık düzeyine göre en kırılgan 10 cihaz listelenmiş. Testlere göre en fazla kırılabilir ekran iPad mini modelinde yer alıyor. Düşme testlerinden kendisini kurtaramayan iPad mini'yi ise Galaxy S4 takip ediyor. Galaxy S4'ün hem düşme testlerinde hem de su testlerinde çalışmayı durdurduğuna dikkat çekiliyor. iPad Air de en kırılgan mobil cihaz listesinde üçüncü sırada kendisine yer buluyor.

Testleri hafif sıyrıklarla atlatan en iyi model ise Moto X oluyor. Cam panelini koruyabilen cihaz su altında da çalışmayı başarmış. Onun ardından Nexus 7 2013 ve iPhone 5S cam paneli koruyabilen cihazlar olarak dikkat çekiyor. 

SquareTrade testler ile tüketicilere cihaz seçimi ve paranın değeceği ürünleri almaları konusunda yol göstermeyi amaçladığını belirtiyor. En kırılabilir cihaz kategorisindeki liste ise şu şekilde:


1. iPad Mini - 7.5

2. Samsung Galaxy S4 - 7

3. iPad Air - 6.5

4. Samsung Galaxy S3 - 6.5

5. iPhone 5C - 6

6. Nexus 7.1 - 6

7. Samsung Galaxy Tab 3 - 5.5

8. iPhone 5S - 5.5

9. Nexus 7.2 - 5

10. Moto X - 4.5

http://www.theregister.co.uk/2014/02/10/apple_tops_list_of_most_breakable_gadgets/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl en beğenilen memo006
memo006
Hiçbir zaman kırılmayan bozulmanyan telefon uretilmeyecek

Uretilemez diye bir sey yok. Askeri standard elektronik devreler var. Silikon yerine galyum kullaniliyor, chipler plastik yerine seramikle kaplaniyor. Yuzlerce derece sicaga ve her cesit darbeye dayaniklilar. Uzerinden tank gecse kirilmayacak telefon yapmak mumkun. Ama agirligi ne olur, maliyeti nasil olur iste mesele burda. Ornegin sony ve nokia dayanikliligi daha onde tutan modeller cikariyor ama telefonlar takoza dondugunden satislari ortada.
memo006Hiçbir zaman kırılmayan bozulmanyan telefon uretilmeyecekUretilemez diye bir sey yok. Askeri standard elektronik devrel...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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memo006 5 yıl darkaura
Ben üretilemeyecek demedim uretilmeyecek dedim dikkatinizi çekerim yoksa böyle bir şeyin mümkün olduğu muhakkak
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Peregrino 5 yıl
Buralar karışır
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DH Misafiri 5 yıl
ipad im kırıldı tamir edilir mi?
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LilTunechi 5 yıl
4 çok sağlam sıkıntı yok
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sensodrive 5 yıl ekrem71
Bu analize maalesef katılıyorum, on günlük 32 gb 4gli GSM mini retinam kısamesafeden düşme sonucu ekran görüntüsünde sorun oluştu. Ekranda çizik bile yok ama görüntü gıdıyor, ikinci ele konu actım, bimeksten aldığım gsmli 32 gb mini retinayı 850 liraya veriyorum, bu mesajı ipadden gonderıyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsung şaşırmadım desem
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Tom Hagen 5 yıl
apple'ın cihazları öyle. Samsungda plastik. Sony sağlam ama destek yavaş ayrıca z'ye çöp muamelesi yapılıyor..
Nokia desek sağlam ama wp'a bi önyargımız var hala..
Napsak ki
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Stradale 5 yıl
Lumia 620 cihazım Gorilla Glass camı olmamasına rağmen defalarca ekran üzerine düşme yaşadı ve kırılmadı. Ekranın sol üst köşesinde 2 sağ alt ve üst köşelerinde de ezikler mevcut. Bence ekranın kırılmasındaki ana etken yekpare gövdeden oluşan telefonların darbeyi emecek bir yanının bulunmaması. Telefon yere düştüğünde camının üzerine düşmese bile bütün güç düzlem şeklinde olan ön cam ve arka kapağa uygulanıyor. Burada kapaklı telefonların avantajı var, yere düştüklerinde kapak darbeyi emerek telefondan ayrılıyor ve ana cihaz sadece 1 cm'lik bir yerden yere düşmüş oluyor.
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Erıs 5 yıl
Gereksiz bir analiz
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Master_Evil 5 yıl
5c şaşırttı
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darknesss45 5 yıl
ipad mini retina ekranli mi cop ekranli olani mi
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Götterfunken 5 yıl
sağlamlık istersem Otterbox alırım.128GB 4G iPad mini kullanıyorum (retina)
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n.emre 5 yıl
neden üretsinlerki. Bir ekran hasarı amiral gemilerinde 800 liralara yakın masraf çıkartıyor. maliyetinin kaç katı kim bilir. kaçınız telefon alırken öncelik olarak sağlamlığına bakıyorsunuz ki..
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senersongur 5 yıl
Kalitesi düşük ve 500TL en fazla edecek bir tablet. Yazik günah acayip paraya satiyorlar hala.
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