Analiz : iPad mini en kırılabilir mobil cihaz





Günlük hayatımızın vazgeçilmezileri arasında yerini alan mobil cihazlar için şüphesiz en büyük risklerden birisi düşme veya darbe sonucunda cihazın ekranının kırılması ve kasasının zarar görmesi. Cihazın günlerce serviste kalmasına neden olan bu risk henüz üreticiler tarafından giderilebilmiş değil.





Kullandığımız amiral gemi modellerinin yüksek fiyatlardan satılıyor olması, bu tür kırılmaları da kullanıcı için çok önemli bir hale getiriyor. SquareTrade adlı bir sigorta firması farklı mobil cihazları çeşitli testlere tabi tutarak ne kadar kırılabilir olduklarını belirlemeye çalışmış.





Yüksekten düşme, suya girme, düz zeminde kayma gibi gerçek hayat testlerine tabi tutulan cihazlar sonrasında kırılganlık düzeyine göre en kırılgan 10 cihaz listelenmiş. Testlere göre en fazla kırılabilir ekran iPad mini modelinde yer alıyor. Düşme testlerinden kendisini kurtaramayan iPad mini'yi ise Galaxy S4 takip ediyor. Galaxy S4'ün hem düşme testlerinde hem de su testlerinde çalışmayı durdurduğuna dikkat çekiliyor. iPad Air de en kırılgan mobil cihaz listesinde üçüncü sırada kendisine yer buluyor.





Testleri hafif sıyrıklarla atlatan en iyi model ise Moto X oluyor. Cam panelini koruyabilen cihaz su altında da çalışmayı başarmış. Onun ardından Nexus 7 2013 ve iPhone 5S cam paneli koruyabilen cihazlar olarak dikkat çekiyor.





SquareTrade testler ile tüketicilere cihaz seçimi ve paranın değeceği ürünleri almaları konusunda yol göstermeyi amaçladığını belirtiyor. En kırılabilir cihaz kategorisindeki liste ise şu şekilde:









1. iPad Mini - 7.5





2. Samsung Galaxy S4 - 7





3. iPad Air - 6.5





4. Samsung Galaxy S3 - 6.5





5. iPhone 5C - 6





6. Nexus 7.1 - 6





7. Samsung Galaxy Tab 3 - 5.5





8. iPhone 5S - 5.5





9. Nexus 7.2 - 5





10. Moto X - 4.5

http://www.theregister.co.uk/2014/02/10/apple_tops_list_of_most_breakable_gadgets/