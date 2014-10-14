Analiz : iPhone 6 serisi Çin'de 20 milyon ön sipariş rakamına yaklaştı





İlk hafta açılışında 10 milyon gibi rekor bir satış rakamına imza atan iPhone 6 serisi, Cuma günü itibariyle dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de de satışa sunulacak ve yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor.





Analizlere göre sadece Jingdong Mall perakende zincirinde toplamda 4.66 milyon iPhone 6 ile 4.82 milyon iPhone 6 Plus ön siparişi verildi. Tek bir platformdan 9.49 milyon ön sipariş alan serinin üç operatör ve ve diğer perakende kanallarındaki ön siparişleri de hesaba katıldığında toplamda 20 milyon rakamına ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Satışa henüz 3 günlük bir süre olduğu 20 milyon rakamının da rahatlıkla geçilebileceği tahmin ediliyor.





iPhone modelleri ilk kez geçen yıl Çin'i ilk dalga ülkeleri arasına almış ve bu sayede toplamda 9 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Ancak bu yıl yetkili onaylar yetişmediği için satış tarihi 16 Ekim'e kadar sarktı. Eğer onaylar yetişseydi Apple ilk haftasonu 20 milyondan fazla iPhone 6 serisi satışı yaparak kırılması zor bir rekora imza atacaktı. Çin'deki nihai satış rakamlarının gelecek hafta itibariyle netleşmesi bekleniyor.

http://www.imore.com/iphone-6-and-iphone-6-plus-pre-orders-reportedly-exceed-20-million-china