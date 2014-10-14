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Analiz : iPhone 6 serisi Çin'de 20 milyon ön sipariş rakamına yaklaştı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : iPhone 6 serisi Çin'de 20 milyon ön sipariş rakamına yaklaştı

İlk hafta açılışında 10 milyon gibi rekor bir satış rakamına imza atan iPhone 6 serisi, Cuma günü itibariyle dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de de satışa sunulacak ve yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor. 

Analizlere göre sadece Jingdong Mall perakende zincirinde toplamda 4.66 milyon iPhone 6 ile 4.82 milyon iPhone 6 Plus ön siparişi verildi. Tek bir platformdan 9.49 milyon ön sipariş alan serinin üç operatör ve ve diğer perakende kanallarındaki ön siparişleri de hesaba katıldığında toplamda 20 milyon rakamına ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Satışa henüz 3 günlük bir süre olduğu 20 milyon rakamının da rahatlıkla geçilebileceği tahmin ediliyor. 

iPhone modelleri ilk kez geçen yıl Çin'i ilk dalga ülkeleri arasına almış ve bu sayede toplamda 9 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Ancak bu yıl yetkili onaylar yetişmediği için satış tarihi 16 Ekim'e kadar sarktı. Eğer onaylar yetişseydi Apple ilk haftasonu 20 milyondan fazla iPhone 6 serisi satışı yaparak kırılması zor bir rekora imza atacaktı. Çin'deki nihai satış rakamlarının gelecek hafta itibariyle netleşmesi bekleniyor.  

http://www.imore.com/iphone-6-and-iphone-6-plus-pre-orders-reportedly-exceed-20-million-china Yorum Yaz
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RoadSing3r 4 yıl
Bir de komünizm ile yönetiliyor... Herkes eşit filan, hani maddi anlamda.
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doctor_bey 4 yıl
Ben hala 3310'un dokunmatik versiyonunu bekliyorum

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rvn_10 4 yıl
artık hiç stok bulamıcz sanırım :D
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Crazy Kids 4 yıl
süpermiş
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Murmeko 4 yıl
yanlış hatırlamıyorsam samsung, galaxy s5 i duyurduğunda yıl sonuna kadar 11 milyon satış rakamı beklemişti ama note serisi de olabilir iphone 6 çöp olcak diyenlere bir cevap olmuştur sanırım adamlar 3-4 ayda 100 milyon satacaklar neredeyse
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Katibim 4 yıl
İlerde bir gün herkes iphone kullansa hemde en son modelini,hava için alanlar ne yaparlar merak ediyorum
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Aimstein 4 yıl
Yahu şimdi felsefe yapma diceksinizde farkındalık ta ayrı bişey millet açlıktan can çekişiyor bir telefona canı pahasına para dayayan milyonlar var şu parayı sadece 1 defalığına açlara yardım olarak kullansalar elde ne aç kalır ne fakir ,
İnanın acılınacak durum şu durum yaşadığımız sistem felan hikaye şu durum insan denen türün tabiri caiz se ne kadar kör varlıklar olduğunun net göstergesidir.Duygu diye bişey kalmamış herkes Nefsinin tuttuğu tasmayla dolaşıyor.Telefonu al tamam paran varda etrafına bi bak Selfie çekmekten daha önemli şeyler var arkadaşına o Elmayı göstermekten daha mühim olan böyle bi güç var ve bir dünya lideride çıkıp durumu izah etmiyor , net ve en net şekilde dünyanın durumunu gördüğüm ender vakalardan biri olduğu için yazdım ,
Bunları söylenecek en saçma yer burası ama dayanamıyom işte..
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glikoz surubu 4 yıl
bulabilirsem alacagim 16gb ip6 1700TL
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Erasmus78 4 yıl
Apple yil sonuna kadar 75 milyon hedeflemisti ama 100 milyonu gececek gibi.
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E_Aydin35 4 yıl
Çinli telefon markaları(Huawei, ZTE, Lenovo...) şuan iç çekiyor durumdalardır sanırım. Çinin mükemmel bir akıllı telefon pazarı potansiyeli var haklı olarak yerli firmalar bu kotayı doldurmak istiyor ama Apple tekerlerine taş koyuyor.. :)
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BekirTemel 4 yıl
1.5 milyarda 20 milyonun pek bir manası olmaz ama dünya geneli için çok iyi karşılanması doğal.
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kımyasal 4 yıl
Organ mafyaları Çin de iyi hasılat kaldırır.
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