Analiz : iPhone 6 serisi Çin'de 20 milyon ön sipariş rakamına yaklaştı

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İlk hafta açılışında 10 milyon gibi rekor bir satış rakamına imza atan iPhone 6 serisi, Cuma günü itibariyle dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de de satışa sunulacak ve yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor.
Analizlere göre sadece Jingdong Mall perakende zincirinde toplamda 4.66 milyon iPhone 6 ile 4.82 milyon iPhone 6 Plus ön siparişi verildi. Tek bir platformdan 9.49 milyon ön sipariş alan serinin üç operatör ve ve diğer perakende kanallarındaki ön siparişleri de hesaba katıldığında toplamda 20 milyon rakamına ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Satışa henüz 3 günlük bir süre olduğu 20 milyon rakamının da rahatlıkla geçilebileceği tahmin ediliyor.
iPhone modelleri ilk kez geçen yıl Çin'i ilk dalga ülkeleri arasına almış ve bu sayede toplamda 9 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Ancak bu yıl yetkili onaylar yetişmediği için satış tarihi 16 Ekim'e kadar sarktı. Eğer onaylar yetişseydi Apple ilk haftasonu 20 milyondan fazla iPhone 6 serisi satışı yaparak kırılması zor bir rekora imza atacaktı. Çin'deki nihai satış rakamlarının gelecek hafta itibariyle netleşmesi bekleniyor.
http://www.imore.com/iphone-6-and-iphone-6-plus-pre-orders-reportedly-exceed-20-million-china Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnanın acılınacak durum şu durum yaşadığımız sistem felan hikaye şu durum insan denen türün tabiri caiz se ne kadar kör varlıklar olduğunun net göstergesidir.Duygu diye bişey kalmamış herkes Nefsinin tuttuğu tasmayla dolaşıyor.Telefonu al tamam paran varda etrafına bi bak Selfie çekmekten daha önemli şeyler var arkadaşına o Elmayı göstermekten daha mühim olan böyle bi güç var ve bir dünya lideride çıkıp durumu izah etmiyor , net ve en net şekilde dünyanın durumunu gördüğüm ender vakalardan biri olduğu için yazdım ,
Bunları söylenecek en saçma yer burası ama dayanamıyom işte..