iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı

Apple’ın iPhone 12 serisini lanse etmesinin ardından iPhone 11 serisi için indirim beklentisi başlamıştı. Apple beklendiği gibi fiyatları indirdi ancak iki önemli modeli de satıştan kaldırdı.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’a elveda
Apple her dönem yeni bir ürünün satışını baltalayacağını düşündüğü önceki ürünlerini satıştan kaldırması ile biliniyor ve bu konuda pek de merhametli değil. Henüz piyasaya çıkalı bir yıl olmasına rağmen iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kıyıma uğradı.İlginizi Çekebilir iPhone 11 serisi karşılaştırması
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri kamera açısından geçen yılın en iyi telefonları arasında yer alıyordu. Bu bakımdan iPhone 12 sonrasında bu modellere yönelmek isteyenler mevcuttu.
Bununla birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satışını etkileyeceği düşüncesiyle Apple bu iki modelin satışını durdurdu. Apple Store mağazalarında artık bu modeller mevcut değil.
Halen piyasaya sürülmüş fazla sayıda iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max mevcut. Bunları hali hazırda pek çok perakende mağazasında bulmak mümkün ancak yavaş yavaş stok azaldıkça fiyatın hiç düşmemesi veya artması gibi bir durumla da karşılaşabiliriz.
Diğer taraftan iPhone Xr, iPhone SE ve iPhone 11 modellerinin fiyatları bir miktar indirime girmiş. Yani uygun fiyatlı iPhone arayanlar bu modellere bakmak zorunda. Hali hazırda Apple sanal mağazası bakıma alınmış durumda.
https://www.indiatoday.in/technology/news/story/apple-stops-selling-iphone-11-pro-iphone-11-pro-max-after-iphone-12-launch-1731707-2020-10-15 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
kıyaslama için olmasın ama 3 yaşına gelen s9'a 2inci yaşında yazılımla eklenen bir özellikti tüm kameralara gece modu.yani iş yazılımdan ibaret demek istiyorum