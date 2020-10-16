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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı

    iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin piyasaya çıkışı öncesinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri satıştan kaldırıldı. iPhone 11 ise devam ediyor.
    6 gün
    36,4b
    2
    31
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın iPhone 12 serisini lanse etmesinin ardından iPhone 11 serisi için indirim beklentisi başlamıştı. Apple beklendiği gibi fiyatları indirdi ancak iki önemli modeli de satıştan kaldırdı.

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’a elveda

    Apple her dönem yeni bir ürünün satışını baltalayacağını düşündüğü önceki ürünlerini satıştan kaldırması ile biliniyor ve bu konuda pek de merhametli değil. Henüz piyasaya çıkalı bir yıl olmasına rağmen iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kıyıma uğradı.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 11 serisi karşılaştırması

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri kamera açısından geçen yılın en iyi telefonları arasında yer alıyordu. Bu bakımdan iPhone 12 sonrasında bu modellere yönelmek isteyenler mevcuttu.

    Bununla birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satışını etkileyeceği düşüncesiyle Apple bu iki modelin satışını durdurdu. Apple Store mağazalarında artık bu modeller mevcut değil.

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı
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    Halen piyasaya sürülmüş fazla sayıda iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max mevcut. Bunları hali hazırda pek çok perakende mağazasında bulmak mümkün ancak yavaş yavaş stok azaldıkça fiyatın hiç düşmemesi veya artması gibi bir durumla da karşılaşabiliriz.

    Diğer taraftan iPhone Xr, iPhone SE ve iPhone 11 modellerinin fiyatları bir miktar indirime girmiş. Yani uygun fiyatlı iPhone arayanlar bu modellere bakmak zorunda. Hali hazırda Apple sanal mağazası bakıma alınmış durumda.



    https://www.indiatoday.in/technology/news/story/apple-stops-selling-iphone-11-pro-iphone-11-pro-max-after-iphone-12-launch-1731707-2020-10-15 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün en beğenilen
    ultra geniş açı ve ön kameraya gece modu sadece iphone 12'de gelmiş.yazılım bu, iphone xs ya da 11'e gelmesinde engel nedir? çakal bunlar çakaaal

    kıyaslama için olmasın ama 3 yaşına gelen s9'a 2inci yaşında yazılımla eklenen bir özellikti tüm kameralara gece modu.yani iş yazılımdan ibaret demek istiyorum
    ultra geniş açı ve ön kameraya gece modu sadece iphone 12'de gelmiş.yazılım bu, iphone xs ya da 11'e gelmesinde engel nedir? çakal bunlar çakaaal kıyas...
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    Yanıtla +8
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    retarget 6 gün ensei
    apple_keriz_avi_720p_izle
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    tritone (hakan yıldız) 5 gün
    geçen yıl almanyaya ipnone almaya gittiğimde aklında tel almak olmayan alman arkadaşım ben de aliim yanında para fazla var mı demişti, 2 gün sonra hesabıma yollamıştı, bu kdr n aliim die düşünmeye gerek yok, sizin pek haberiniz yok şahlanan bi ekonomimiz var, kurlara da dönüp bakmayın oldu bitti
    geçen yıl almanyaya ipnone almaya gittiğimde aklında tel almak olmayan alman arkadaşım ben de aliim yanında para fazla var mı demişti, 2 gün sonra hesabıma yoll...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Yazık oldu gül gibi telefonlara. Iphone 12 bataryası downgrade olmuş 17 saat video playback sunuyor, iphone 11 pro 18 saat(!)
    1 Yanıt Yanıtla
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    kartal172 (Cemil ) 4 gün DH Misafiri
    Evet, görün şimdi üç kağıtçı millet nasıl sıfır iphone 12 fiyatından satıyorlar ikinci el 11 leri
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    dublex06 (Deli fisek Gibiyim) 5 gün
    İphone 11. Almistim applestore dan alincs 6ay hic guncellemedim o sekil sattim nedir bu guncelleme hastalığı anlamiyorum guncelleme almayan 5s. 6s bile takir takir seri calisiyor guncelleyince noluyor cihaz her guncellemede yavasliyor ve kamera kalitesi bozuluyor yillarca Apple kullandım suan mi ,not 10, pro var fazla fazla yetiyor bir cogunuzada ,iphone 7ve ,8 yetecekken birakin bu tuketim çılgınlığıni iphone +12de ne yapacaksaniz 8de de yapabilirsiniz cogumuz sosyal medya icin kullaniyoruz yuzde 70
    Yanıtla +2
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    mpy (e. e. kara) 5 gün
    İphone 12 çıktığına göre 5s ten 7 veya 8e geçme vakti gelmiş demektir.
    Yanıtla +1
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    tritone (hakan yıldız) 5 gün
    geçen yıl almanyaya ipnone almaya gittiğimde aklında tel almak olmayan alman arkadaşım ben de aliim yanında para fazla var mı demişti, 2 gün sonra hesabıma yollamıştı, bu kdr n aliim die düşünmeye gerek yok, sizin pek haberiniz yok şahlanan bi ekonomimiz var, kurlara da dönüp bakmayın oldu bitti
    Yanıtla +5
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    AribyAriana 6 gün
    Kardeşimin kullandığı iPhone 5s var pili de son bir yıl içinde değişti. Günümüz şartları gereği ne internet tarayıcısı hızı yeterli ne google maps anlık yol tarifi yeterli, ne bellek yapışandırması günümüz uygulamaların kaynak tüketimi için yeterli. Ne de pil kapasitesi. Uygulama açılış hızları takdire şayan. :) WhatsApp gir çık ve de otamatik denkleşör ile belge gönderme de hiç kasmıyor, mesela. Artık insanlarımızın ezberi bırakması gerekiyor. Suç onların değil. Suç ezbeci eğitim sistemimizde. Haliyle insanoğlu hayatın her noktasını ezberleme ihtiyacı görüyor.
    Yanıtla +2
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    monacomen 6 gün
    Sanıyorum bu taktik iyi tutuyor ama müşteriyi de mağdur ediyor orası gerçek. Aynı durumu Rock Star'da GTA5 çıktıktan sonra asla girip oynayamadığım GTA4 ile yaşadım. Hala da oynamanız mümkün değil yok social clup yok key yok şu bu derken oyundan illallah ediyorsunuz giremiyorsunuz ki oynayasınız, steame girin bakıp tümü olumsuz mesaj, oyun iyi ama oynanmıyorsun. Rock Starın da çok da umurunda. GTA5 oyna GTA4'ü unut diye diye türlü türlü oyunlar... Aslında tüketici mahkemesine gitsen süründürürsün de neyse. Avukatları güçlüdür.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Night_Noise (Night_Noise ) 5 gün monacomen
    Hocam hala oynamak istiyorsanız şuan oynayabilirsiniz. GTA 4 düzeleli 3-4 ay kadar olucak neredeyse.
    1 Yanıt Yanıtla
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün en beğenilen
    ultra geniş açı ve ön kameraya gece modu sadece iphone 12'de gelmiş.yazılım bu, iphone xs ya da 11'e gelmesinde engel nedir? çakal bunlar çakaaal

    kıyaslama için olmasın ama 3 yaşına gelen s9'a 2inci yaşında yazılımla eklenen bir özellikti tüm kameralara gece modu.yani iş yazılımdan ibaret demek istiyorum
    Yanıtla +8
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 6 gün
    İphone 11 alicaklarina 7 plus alsinlar 8 plus alsinlar ne kasma var ne donma ne gerek var iphone 11 alip 7500tl baymak nedir:)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    onboardx 6 gün
    Halen teknoloji marketlerde var stok.Birde iPhone gibi bir teli sürekli yeni modelle değiştirmek saçma geliyor.güncelleme sürekli var,telde kasma,yavaşlama olmuyor.uzun yıllar kullanılabilecek bir cihaz.11 i olanlar bence 12 almasına gerek yok kanımca.
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    Shelby_34 (Mert ) 6 gün
    11’i olanlar için avantaj mı sizce
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    36416 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 11 pro ve iphone 11 pro max
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