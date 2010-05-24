Analiz: AMD'nin harici GPU pazarındaki payı %8.2 arttı, Nvidia kayıp yaşadı

Mercury Research tarafından hazırlanan yeni bir piyasa araştırmasına göre AMD, hem harici hem de entegre ekran kartı segmentlerinde, Nvidia'dan pay alarak pazar pozisyonunu güçlendirmeyi başardı. Firmanın hazırladığı rapora göre, harici ekran kartı pazarındaki payını ilk çeyrekte %8.2 oranında arttıran AMD'ye karşı Nvidia ise doğal olarak %8.2 pay kaybetmiş oldu.

Mobil GPU pazarında da yükselişte olduğu belirtilen AMD'nin, Ocak ayında duyurduğu DirectX 11 destekli mobil GPU'larla birlikte pazar payını %50'ye yaklaştırdığı bildiriliyor. Detaylandırılan rakamlara göre ilk çeyrek itibariyle AMD, mobil GPU pazarındaki payını %9 arttırarak, pazar payını %49.7'ye çıkarmış durumda.

Mercury Research'e göre grafik pazarının genelinde ise AMD'nin pazar payı %2.8 oranında artarken, bu rakama harici ekran kartlarına ek olarak entegre grafik çözümlerinin dahil olduğu da bildirildi. Firmanın hazırladığı rapora göre Nvidia ise genel pazar payında ilk çeyrek itibariyle %4.8 oranında düşüş yaşadı.