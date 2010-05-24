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Analiz: AMD'nin harici GPU pazarındaki payı %8.2 arttı, Nvidia kayıp yaşadı

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercury Research tarafından hazırlanan yeni bir piyasa araştırmasına göre AMD, hem harici hem de entegre ekran kartı segmentlerinde, Nvidia'dan pay alarak pazar pozisyonunu güçlendirmeyi başardı. Firmanın hazırladığı rapora göre, harici ekran kartı pazarındaki payını ilk çeyrekte %8.2 oranında arttıran AMD'ye karşı Nvidia ise doğal olarak %8.2 pay kaybetmiş oldu.

Mobil GPU pazarında da yükselişte olduğu belirtilen AMD'nin, Ocak ayında duyurduğu DirectX 11 destekli mobil GPU'larla birlikte pazar payını %50'ye yaklaştırdığı bildiriliyor. Detaylandırılan rakamlara göre ilk çeyrek itibariyle AMD, mobil GPU pazarındaki payını %9 arttırarak, pazar payını %49.7'ye çıkarmış durumda.

Mercury Research'e göre grafik pazarının genelinde ise AMD'nin pazar payı %2.8 oranında artarken, bu rakama harici ekran kartlarına ek olarak entegre grafik çözümlerinin dahil olduğu da bildirildi. Firmanın hazırladığı rapora göre Nvidia ise genel pazar payında ilk çeyrek itibariyle %4.8 oranında düşüş yaşadı.


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BlackBeasT 9 yıl
Dogrudur NVIDIA oyuncuya yönelık E.kartı hazırlamıyor.Bunuda sati fiyatlarından anlıyoruz :D
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IgorStravinsky 9 yıl
Hah işte Buldozerlerde gelsin görücem ben AMD'yi.
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RaptorFX 9 yıl
GeForce larla 3DFX i yok eden, ortalığı kasıp kavuran nvidia 3dfx in hatalarına göz göre göre düşmeye başladı..
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Batuist 9 yıl
AMD bunu hak etmişti... bu sadece yukarı doğru ivmelenen bir grafik.. 6x serisi ile bu pazar paylarını daha çok yukarı çekecektir.. Özellikle mobil alandaki pazar payı çok dikkat çekici.. ama sanırım burada intel harici pazar payından bahsediyoruz.. yoksa intelin mobil pazar payı toplamda dizüstlerinde %45-50 arası birşeydi diye hatırlıyorum.. evet sanırım intel hariç sadece nvidia ve ati nin yer aldığı pazar paylarındaki durum bu.. ceteris-paribus...
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Furkan* 9 yıl
Bencede hakediyor şu anlık
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Tolgá 9 yıl
atinin pay kapması güzel olaylar rekabeti arttırır..ama fiyatlara yansıdığı günleri görmek isteriz
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Amd nin mimari değişikliğe gitmesine bile gerek yok aslında. Sadece dx11 ve tes performansını arttırsın yeter, onun haricinde nv den bir eksiği yok.
Amd nin asıl ihtiyacı oyun üreticileri sıkı fıkı olmak, oyunları en az zamanda ve kaliteli şekilde geliştirecek araçları sunmak ve teknik destek vermek. Sadece donanımı üretip alın ne yaparsanız yapın demekle pek olmayacak çünkü.
Artık oyunlarda "Powered by AMD"
görmek istiyoruz.
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ugacomtr 9 yıl
Esasen şu anda ATI çok iyi bir fırsat yakaladı. Nvidia nın DX11 kartları daha zar zor ve sınırlı sayıda piyasaya girmişken 6000 serisi sağlam gelirse Nvidia yı pazar payında geçebilir bile. Uzun yıllar süren çalışmalar ile tasarlanan Fermi serisi, ATI nin 4000 serisinin revize hali olan 5000 serisi ile ancak baş edebilirken, 6000 serisine cevap verebilmesi kısa vadede imkansız görünüyor.

boşuna 6xxxx serisi beklemiyorum :)
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fatihcanery 9 yıl
amd için sevindirici gelişme,işlemci ayağındaki rekabeti sürdürmesi için ekran kartında başarılı olmak zorunda.Bakalım 6xxx serisini nasıl yapacaklar? gerçekten sağlam gelirse ,amd'ye bravo.Gelecek sene çıkaracaklar galiba,testelation'a yükleneceklerdir bu seride eminim.İzleyip görecez,amd hala lider ekran kartı performansında,cift gpulu nvidia ekran kartı yapana dek,amdnin ona da akılcı bir çözümü vardır belkide yapmışlar hazırda bekletiyorlardır kim bilir
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eric13 9 yıl
o oran daha çok artar nvidia daha yeni 480 ile 470 piyasaya sürdü amdnin ise nerdeyse bütün segmentleri dolduran bir 5xxx serisi var profesyonelden tut mobile kadar alt segmenten üst segmente kadar bence hız olarak bu sefer çok başarıydılar
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HoLY.oNE 9 yıl
eee biz zaahmet kaç ay tek başınaydı piyasada
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1mpossible 9 yıl
tam bir eşitlik söz konusu ozaman eğer o ilk iki istatisliğe %49 ve %50 pazar payı olanlara sadece harici grafik dahilse o zaman nvidia ve ati tam olarak eşit vay be işte nvidiaya yetişti bi anda ati o kadar farkı nasıl kapadı hala düşünmüyo deilim.
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