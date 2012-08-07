Anand Chandrasekher, Qualcomm'un bünyesine katıldı





Qulacomm, şirketin pazarlama çalışmalarının başına geçmesi için Intel’in eski yöneticilerinden Anand Chandrasekher'i bünyesine kattığını açıkladı.

Şirkette CMO olarak görev yapacakolan Chandrasekher, Qualcomm'un dünya çapındaki pazarlama faaliyetlerini yürüterek şirketin COO'su Steve Mollenkopf'a rapor edecek. Intel'de 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Chandrasekher, Intel'in Atom serisi çipsetlerinin piyasaya sürülmesinde büyük rol oynamış ve Ultra Mobility biriminin genel müdürlüğünü yapmıştı.





Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm Başkanı ve COO'su Steve Mollenkoph, Chandsekher'in pazarlama ve yönetim konusundaki yetenekleriyle kendisine uygun bir pozisyon hazırladığını dile getirdi. Sahip olduğu deneyim ile şirketin iletişim ve pazarlama hamlelerinde daha güçlü adımlar atmasını sağlayacak olan Chandrasekher'ın yeni alanlarda sunulacak olanakları daha etkili duyuracağı da belirtildi. Ayrıca Mollenkophf, Chandrasekher'ın Qualcomm bünyesine katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını da dile getirdi.

Qualcomm tarafından gerçekleştirilen bu alımın şirketin PC ve sunucu pazarına odaklanması için önemli bir ön adım olduğu belirtilse de ilerleyen dönemlerde şirketin ne gibi atılımlar yapacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/08/06/qualcomm-appoints-chief-marketing-officer