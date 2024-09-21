İddia: Qualcomm, Intel’i satın almak için çalışmalara başladı

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Tam Boyutta Gör Özellikle son 20 yılda Windows bilgisayarların gözdesi haline gelen Intel, geçtiğimiz yıllarda bazı ekonomik problemler ile karşı karşıya geldi. Apple’ın kendi işlemcilerini tasarlamaya başlaması ve AMD’nin Ryzen ve EPYC işlemcilerinin pazarda rekabet oluşturması, Intel’in kan kaybetmesine sebep oldu. Bir süredir finansal problemlerine çözüm arayan firma, yakında beklenmedik bir anlaşmaya imza atabilir.

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Qualcomm ve Intel yakında birleşebilir

Güvenilir kaynakları ile bilinen Wall Street Journal, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Intel’i satın almak için firmaya bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Intel’in bu teklife nasıl bir cevap verdiği henüz bilinmiyor ancak iki firmanın birleşmesi, yarı iletken ve işlemci sektörünü baştan aşağı değiştirebilir.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Intel, Foundry bölümünü bağımsız hale getireceğini duyurarak TSMC ve Samsung’a karşı yeni bir rekabet stratejisi geliştirmişti. Bu doğrultuda firma, Amazon’a “Intel 3” fabrikasyon sürecinde Xeon 6 çipleri ve AWS sunucuları için yapay zekâ çipleri üretecek. Ayrıca Intel, maliyet düşürme amacıyla 15000 kişinin işten çıkarılacağını da duyurdu. Görünüşe göre firmanın ekonomik problemlerini gören Qualcomm, Intel’i satın almak için çalışmalara başlamış durumda.

Antitröst incelemeleri yolda

Qualcomm’un Intel’i satın almaya çalışması, dünya genelinde birçok hükümetin antitröst incelemesi başlatmasına sebep olacaktır. Ancak Intel’in Amerikan olmayan bir firma tarafından satın alınmasını engellemek isteyen ABD Hükümeti, Qualcomm ve Intel’in birleşmesine ulusal güvenlik amaçları nedeniyle izin verebilir. Qualcomm ve Intel henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak eğer iddialar doğruysa, önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

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Intel Qualcomm tarafından satın alınabilir