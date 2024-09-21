İddia: Qualcomm, Intel’i satın almak için çalışmalara başladı

Güvenilir kaynakları ile bilinen Wall Street Journal, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Intel’i satın almak için firmaya bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Intel’in bu teklife nasıl bir cevap verdiği henüz bilinmiyor ancak iki firmanın birleşmesi, yarı iletken ve işlemci sektörünü baştan aşağı değiştirebilir.
Antitröst incelemeleri yolda
Qualcomm’un Intel’i satın almaya çalışması, dünya genelinde birçok hükümetin antitröst incelemesi başlatmasına sebep olacaktır. Ancak Intel’in Amerikan olmayan bir firma tarafından satın alınmasını engellemek isteyen ABD Hükümeti, Qualcomm ve Intel’in birleşmesine ulusal güvenlik amaçları nedeniyle izin verebilir. Qualcomm ve Intel henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak eğer iddialar doğruysa, önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...