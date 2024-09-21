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    Anlık Bildirim

    İddia: Qualcomm, Intel’i satın almak için çalışmalara başladı

    Dünyanın en büyük mobil çip tasarımcılarından olan Qualcomm, yakında Intel’i satın alabilir. İddialara göre San Diego merkezli firma, geçtiğimiz günlerde Intel için bir teklifte bulunmuş.
    Qualcomm Tam Boyutta Gör
    Özellikle son 20 yılda Windows bilgisayarların gözdesi haline gelen Intel, geçtiğimiz yıllarda bazı ekonomik problemler ile karşı karşıya geldi. Apple’ın kendi işlemcilerini tasarlamaya başlaması ve AMD’nin Ryzen ve EPYC işlemcilerinin pazarda rekabet oluşturması, Intel’in kan kaybetmesine sebep oldu. Bir süredir finansal problemlerine çözüm arayan firma, yakında beklenmedik bir anlaşmaya imza atabilir.

    Qualcomm ve Intel yakında birleşebilir

    Güvenilir kaynakları ile bilinen Wall Street Journal, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Intel’i satın almak için firmaya bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Intel’in bu teklife nasıl bir cevap verdiği henüz bilinmiyor ancak iki firmanın birleşmesi, yarı iletken ve işlemci sektörünü baştan aşağı değiştirebilir.

    Intel Foundry Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Intel, Foundry bölümünü bağımsız hale getireceğini duyurarak TSMC ve Samsung’a karşı yeni bir rekabet stratejisi geliştirmişti. Bu doğrultuda firma, Amazon’a “Intel 3” fabrikasyon sürecinde Xeon 6 çipleri ve AWS sunucuları için yapay zekâ çipleri üretecek. Ayrıca Intel, maliyet düşürme amacıyla 15000 kişinin işten çıkarılacağını da duyurdu. Görünüşe göre firmanın ekonomik problemlerini gören Qualcomm, Intel’i satın almak için çalışmalara başlamış durumda.

    Antitröst incelemeleri yolda

    Qualcomm’un Intel’i satın almaya çalışması, dünya genelinde birçok hükümetin antitröst incelemesi başlatmasına sebep olacaktır. Ancak Intel’in Amerikan olmayan bir firma tarafından satın alınmasını engellemek isteyen ABD Hükümeti, Qualcomm ve Intel’in birleşmesine ulusal güvenlik amaçları nedeniyle izin verebilir. Qualcomm ve Intel henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak eğer iddialar doğruysa, önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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