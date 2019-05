Android 4.0 ICS, Nexus One'a port edildi

Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Ice Cream Sandwich, Google'ın ilk telefonu olan Nexus One'a port edildi. Daha öncesinde Nexus S 4G'ye uyarlanan işletim sisteminin görece daha eski olan Nexus One'da nasıl çalışacağı merak ediliyordu zira günümüzdeki yeni telefonlarla kıyaslandığında Nexus One yavaş yavaş eskimeye yüz tutmuş bir donanıma sahip. HTC tarafından üretilen telefon, dr1337md rumuzlu kullanıcı tarafından resmi olmayan ilk Ice Cream Sandwich güncellemesini almış oldu.

Resmi olmayan pek çok uygulamada olduğu gibi şu an için sorunlu ve yavaş çalışan Nexus One ICS uyarlamasında ses ve video çözümlemenin çalışmadığı ve ayrıca akıcı bir kullanım deneyimi elde edilemediği ifade edilirken, zaman içerisinde yapılacak optimizasyonlar ile birlikte Android Ice Cream Sandwich'in Nexus One üzerinde daha kabul edilebilir olması beklenebilir. Bu noktada Google'ın kendi markasını taşıyan ilk telefonu olması ve arkasında ciddi bir geliştirici desteği bulunması sayesinde iki yaşına yaklaşan Nexus One, yeni güncellemeler almaya devam edecek gibi görünüyor.