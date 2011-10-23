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Android 4.0 ICS, Nexus One'a port edildi

7 yıl
25,2b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Ice Cream Sandwich, Google'ın ilk telefonu olan Nexus One'a port edildi. Daha öncesinde Nexus S 4G'ye uyarlanan işletim sisteminin görece daha eski olan Nexus One'da nasıl çalışacağı merak ediliyordu zira günümüzdeki yeni telefonlarla kıyaslandığında Nexus One yavaş yavaş eskimeye yüz tutmuş bir donanıma sahip. HTC tarafından üretilen telefon, dr1337md rumuzlu kullanıcı tarafından resmi olmayan ilk Ice Cream Sandwich güncellemesini almış oldu.
Resmi olmayan pek çok uygulamada olduğu gibi şu an için sorunlu ve yavaş çalışan Nexus One ICS uyarlamasında ses ve video çözümlemenin çalışmadığı ve ayrıca akıcı bir kullanım deneyimi elde edilemediği ifade edilirken, zaman içerisinde yapılacak optimizasyonlar ile birlikte Android Ice Cream Sandwich'in Nexus One üzerinde daha kabul edilebilir olması beklenebilir. Bu noktada Google'ın kendi markasını taşıyan ilk telefonu olması ve arkasında ciddi bir geliştirici desteği bulunması sayesinde iki yaşına yaklaşan  Nexus One,  yeni güncellemeler almaya devam edecek gibi görünüyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
3gs üzerinde iOS 5 iOS 4 ten daha stabil ve hızlı çalışırken yapmak istediğim tek sey gülmek :) software shit
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L&L 7 yıl
Ben de HTC Desire üzerinde denedim ics'i gerçekten çok başarılı buldum.
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L&L 7 yıl
Ben de HTC Desire üzerinde denedim ics'i gerçekten çok başarılı buldum.
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fpscan 7 yıl
Hocam peki ya htc desire yukleniyor mu ? Veya me zaman yuklenir 9
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marmarafb 7 yıl
kötü haber...

nexus one'a 4.0 güncellemesi çıkmayacakmış
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K_Spartakus 7 yıl fpscan
fpscan

Hocam peki ya htc desire yukleniyor mu ? Veya me zaman yuklenir 9

htc desire için yanılmıyorsam ocak ayı gibi xda developerda port edilmiş halini sunabilirler tam anlamıyla sorunsuz bir şekilde ve htc sense 3.0 , htc sense 3.5 yada htc sense 4.0 eklenebilir .
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BlessedSoul 7 yıl
Henüz AOSP kodları yayınlanmadan stabil bir port olmaz. Kodlar muhtemelen Kasım sonu falan yayınlanır, ondan sonra tam anlamıyla port çalışmalarına başlar geliştiriciler.
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:::KR@L::: 7 yıl
incredible S için beklemedeyim:d
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Batuist 7 yıl
xda developerdaki versiyonların iyice olgunlaşmasını beklemek lazım . bence en doğrusu bu olur.
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K_Spartakus 7 yıl
mutlaka gelişmesini beklemek lazım kurmak için daha erken çünkü mevcut eksiklikler ve hatalar zamanla düzeltiliyor .
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Yilsev 7 yıl
keşke nexuslar da ülkemizde mağazalarda satılsa.
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Boromir 7 yıl
Hayırlı olsun.
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napolyon94 7 yıl
1)n900
2)HD2
3)nexus one
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make.believe 7 yıl
Darısı HD2 ye
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dark dragon 7 yıl
Efsane telefon Nexus One.
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K_Spartakus 7 yıl
darkaura
nexus telefonlari almak bu yuzden cok avantajli. uzun sureli yazilim destegi oluyor. cabuk eskimiyor.

sana katılıyorum
üstelik xda developer sitesinde htc desire'a port edilmiş versiyonu gördüm
yakında yeni sürprizlerle karşılaşabiliriz bence
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