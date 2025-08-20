Giriş
    Google, uygun fiyatlı kulaklığı Pixel Buds 2a'yı tanıttı

    Google, Pixel 10 akıllı telefonlarıyla birlikte en yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Pixel Buds 2a, A serisinde aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğini destekleyen ilk model.

    Google Pixel Buds 2a kulaklık özellikleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google, Made by Google donanım etkinliğinde yeni Pixel 10 serisiyle birlikte en yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Pixel Buds 2a, aktif gürültü engelleme, etkileyici ses, daha uzun pil ömrü ve Gemini AI özelliklerini uygun fiyata sunuyor.

    Google, Pixel Buds 2a'nın konfor ve sağlamlık için yeniden tasarlandığını belirtiyor. Önceki A serisinden daha küçük ve daha hafif olan bu kulaklık, Pixel Buds Pro 2 tasarımından ilham alıyor. Çevirerek ayarlanabilen sabitleyici ve dört kulaklık ucu seçeneği, kulaklığın güvenli bir şekilde takılmasını sağlarken, IP54 su ve tere dayanıklılık sertifikası sayesinde antrenmanlara ve beklenmedik hava koşullarına dayanıklı.

    Aktif gürültü engelleme (A serisinde ilk) 

    Pixel Buds 2a'nın kalbinde özellikle ses için tasarlanmış bir işlemci olan Tensor A1 yer alıyor. Kulaklık, şeffaflık modu, Silent Seal 1.5 ile ANC ve aktif kulak içi basınç azaltma desteği sunan özel olarak tasarlanmış 11 mm dinamik hoparlör sürücüsüne sahip. Yeni özel hoparlör sürücüsü ve yüksek frekanslı odacık sesi iyileştirirken, Google AI rüzgar ve arka plan gürültüsünü azaltarak daha net arama kalitesi sunuyor.

    Şarj kutusu değiştirilebilir pille geliyor

    Pixel Buds 2a, ANC açıkken 7 saat, şarj kutusuyla 20 saate kadar dayanıyor. ANC kapalıyken dinleme süresi, birinci nesil Pixel Buds A serisine kıyasla iki katına çıkıyor. Kablosuz kulaklık, beş dakika şarj edildikten sonra bir saate kadar dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusunun pili değiştirilebiliyor.

    Gemini yapay zeka ile entegre

    Pixel Buds 2a, Gemini AI ile entegre olarak geliyor. "Hey Google" gibi basit sesli komutlarla, telefonlarına uzanmadan mesajları özetlemek, programı kontrol etmek, yol tarifi almak ve fazlasını yapmak mümkün. Kulaklık, Hızlı Eşleştirme özelliği sayesinde Pixel telefonlarla anında eşleşiyor ve cihazlar arasında kesintisiz geçiş için Çoklu Nokta özelliğini destekliyor. Find Hub ile kulaklığın konumu harita üzerinden görülebiliyor, yakındaysa çaldırılabiliyor.

    Google Pixel Buds 2a fiyatı ne kadar?

    Google Pixel Buds 2a, 229 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı, 9 Ekim'de de Google Store ve mağazalarda satışa sunulacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 38 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

