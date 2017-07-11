Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi

XDA Developers platformu, Android 7.1'in birkaç kez üst üste geri butonuna basıldığında tetiklenen bir "panik moduyla" geldiğini ortaya çıkardı. Panik modu etkinleştirildikten sonra cihaz ana ekrana geri dönüyor ve çalışan bütün uygulamalar kapatılıyor.

Ancak burada şöyle bir durum var. Android'in, kullanıcının bu özelliği etkinleştirmeye çalışıp çalışmadığını veya sadece bir önceki ekrana dönmek için geri düğmesine basıp basmadığını ayırt etmesi gerek. Bunun için panik algılama sistemi dokunma başına 0.3 saniyelik bir süreyle çalışıyor. Yani modu aktif duruma getirebilmek için 0.3 saniyede dört kez arka arkaya geri butonuna basmak gerek.

Panik algılama sistemi neden mantıklı?

İlk bakışta panik algılama özelliği pek mantıklı gelmese de aslında doğru zamanda kullanılabilirse çok faydalı olabilir. Ransomware yani fidye yazılımlarının yalnızca Windows'u değil, Android dahil diğer platformları da tehdit ettiği bir gerçek. Bu tip kötü amaçlı yazılımlar dosyaları şifreleyerek, kullanıcılardan para koparana kadar cihazları kilitleyebiliyor.

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Google'ın yeni özelliği teorik olarak fidye yazılımı ile birlikte gelen kilit sistemini atlayabilir. Bu sayede kullanıcılar geri butonuna 4 kez arka arkaya basarak ana ekrana geri dönüp kötü amaçlı yazılım içerdiğine inandıkları uygulamayı kaldırabilir veya enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olabilecek bir güvenlik yazılımı yükleme şansına sahip olabilirler.

https://www.xda-developers.com/android-7-1-has-a-panic-detection-mode-that-detects-frantic-back-button-presses/