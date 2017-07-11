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Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi

Google'ın Android 7.1 sürümüne bu güne kadar pek de gündeme gelmeyen bir "panik algılama modu" eklediği ortaya çıktı. Peki nedir bu panik modu ve nasıl devreye girer?
1 yıl
3,1b
1
6
Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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XDA Developers platformu, Android 7.1'in birkaç kez üst üste geri butonuna basıldığında tetiklenen bir "panik moduyla" geldiğini ortaya çıkardı. Panik modu etkinleştirildikten sonra cihaz ana ekrana geri dönüyor ve çalışan bütün uygulamalar kapatılıyor.
 
Ancak burada şöyle bir durum var. Android'in, kullanıcının bu özelliği etkinleştirmeye çalışıp çalışmadığını veya sadece bir önceki ekrana dönmek için geri düğmesine basıp basmadığını ayırt etmesi gerek. Bunun için panik algılama sistemi dokunma başına 0.3 saniyelik bir süreyle çalışıyor. Yani modu aktif duruma getirebilmek için 0.3 saniyede dört kez arka arkaya geri butonuna basmak gerek.
 

Panik algılama sistemi neden mantıklı?

İlk bakışta panik algılama özelliği pek mantıklı gelmese de aslında doğru zamanda kullanılabilirse çok faydalı olabilir. Ransomware yani fidye yazılımlarının yalnızca Windows'u değil, Android dahil diğer platformları da tehdit ettiği bir gerçek. Bu tip kötü amaçlı yazılımlar dosyaları şifreleyerek, kullanıcılardan para koparana kadar cihazları kilitleyebiliyor.
 
Ayrıca Bkz. "Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu"
Google'ın yeni özelliği teorik olarak fidye yazılımı ile birlikte gelen kilit sistemini atlayabilir. Bu sayede kullanıcılar geri butonuna 4 kez arka arkaya basarak ana ekrana geri dönüp kötü amaçlı yazılım içerdiğine inandıkları uygulamayı kaldırabilir veya enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olabilecek bir güvenlik yazılımı yükleme şansına sahip olabilirler.

https://www.xda-developers.com/android-7-1-has-a-panic-detection-mode-that-detects-frantic-back-button-presses/ Yorum Yaz
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KoşanBalık 1 yıl en beğenilen kırmızı çekiç

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Guest-8F2929295 1 yıl kırmızı çekiç
kırmızı çekiç

her yeri folloş olmuş android işletim sistemi güvenlik önlemi geliştirmeyi akıl edebilmiş


Saf Android hem performans hem de güvenlik bakımından hiç folloş değil valla.Gayet sağlam.Tek gerekli olan reklam engelleyen hosts dosyası eklemek.
kırmızı çekiçher yeri folloş olmuş android işletim sistemi güvenlik önlemi geliştirmeyi akıl edebilmişSaf A...
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9unkarekoku 1 yıl
Bunun benzeri MIUI içinde var kısayollardan ayarlanabiliyor, misal geri tuşuna uzun basınca mevcut uygulama zorla kapatılıyor.
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ergenius 1 yıl
Sevgilinin telefonunda stalk yapanlar için harika ??
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unununium 1 yıl
Hiçte bile o saçma sapan fidye uygulamaları bilen kişinin elinde bir şey yapamaz. O uygulamaların hiçbiri dosyaları şifrelemiyor bile. Telefonu güvenli başlat şeklinde açtıktan sonra sil gitsin.
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kırmızı çekiç 1 yıl
her yeri folloş olmuş android işletim sistemi güvenlik önlemi geliştirmeyi akıl edebilmiş
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Guest-8F2929295 1 yıl kırmızı çekiç
kırmızı çekiç

her yeri folloş olmuş android işletim sistemi güvenlik önlemi geliştirmeyi akıl edebilmiş


Saf Android hem performans hem de güvenlik bakımından hiç folloş değil valla.Gayet sağlam.Tek gerekli olan reklam engelleyen hosts dosyası eklemek.
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