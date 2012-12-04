Android Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Kasım ayında %6.7'ye ulaştı

Android işletim sisteminin Kasım sonu - Aralık başında versiyonlara göre kullanım oranı anlamında geldiği son noktayı gözler önüne seren yeni istatistikler yayınlandı. Google, geçtiğimiz ayın ilk iki haftasına oranla büyük bir yükseliş gösteren Jelly Bean ve bu sürümün son alt versiyonu olan Android 4.2'nin kullanımındaki ciddi yükselişi de ortaya koymuş oldu.

Kasım ayının ortalarında API seviyesi 16 olan Android 4.1 sürümü, %2.7'lik bir kullanım oranına sahipken, iki hafta içerisinde bu rakam %5.9'a, 17 API düzeyindeki 4.2 ise; %0.8'e yükseldi. Toplamda ekosistemin %6.7'lik bölümünü oluşturan Jelly Bean'i %1.7'lik artışla %27.5'e ulaşan Android 4.0.x Ice Cream Sandwich izledi. Mobil işletim sisteminin bu son iki büyük güncellemesi dışında geçtiğimiz haftalarda kullanım oranı artış gösteren başka bir sürüm olmadı.

%54.2 civarında seyreden Gingerbread, Aralık ayının başında %50.8'e, %1.8'lik Honeycomb, %1.6'ya, %12'lik Froyo, %10.3'e ve %3.1'lik Eclair, %2.7'ye gerilemiş. Android 1.5 Cupcake %0.1, Android 1.6 Donut ise; %0.3'lük oldukça düşük olan oranlarında bir kayıp yaşamamış. Genel olarak Jelly Bean Froyo, Ice Cream Sandwich ve Gingerbread olmak üzere dört parçaya ayrılmış olan Android ekosistemi, bu yapısından yavaş da olsa sıyrılmaya çalışıyor. Yeni sürümlerin çok daha hızlı bir şekilde tüketiciyle buluşturulması da bu gelişimin gösterilmesinde büyük rol oynuyor.

Satışları 30 milyonu aşan Galaxy S3 ve 5 milyon barajına ulaşan Galaxy Note 2 gibi telefonları sayesinde Samsung'un Jelly Bean versiyonundaki bu hızlı yükselişin en büyük nedeni olduğu tahmin ediliyor. Aralık - Ocak aylarındaki yeni yazılım güncelleme dağıtımlarıyla bu oran çok daha kısa sürede birkaç kat artış gösterecektir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html