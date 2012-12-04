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Android Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Kasım ayında %6.7'ye ulaştı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin Kasım sonu - Aralık başında versiyonlara göre kullanım oranı anlamında geldiği son noktayı gözler önüne seren yeni istatistikler yayınlandı. Google, geçtiğimiz ayın ilk iki haftasına oranla büyük bir yükseliş gösteren Jelly Bean ve bu sürümün son alt versiyonu olan Android 4.2'nin kullanımındaki ciddi yükselişi de ortaya koymuş oldu.
Kasım ayının ortalarında API seviyesi 16 olan Android 4.1 sürümü, %2.7'lik bir kullanım oranına sahipken, iki hafta içerisinde bu rakam %5.9'a, 17 API düzeyindeki 4.2 ise; %0.8'e yükseldi. Toplamda ekosistemin %6.7'lik bölümünü oluşturan Jelly Bean'i %1.7'lik artışla %27.5'e ulaşan Android 4.0.x Ice Cream Sandwich izledi. Mobil işletim sisteminin bu son iki büyük güncellemesi dışında geçtiğimiz haftalarda kullanım oranı artış gösteren başka bir sürüm olmadı.
%54.2 civarında seyreden Gingerbread, Aralık ayının başında %50.8'e, %1.8'lik Honeycomb, %1.6'ya, %12'lik Froyo, %10.3'e ve %3.1'lik Eclair, %2.7'ye gerilemiş. Android 1.5 Cupcake %0.1, Android 1.6 Donut ise; %0.3'lük oldukça düşük olan oranlarında bir kayıp yaşamamış. Genel olarak Jelly Bean Froyo, Ice Cream Sandwich ve Gingerbread olmak üzere dört parçaya ayrılmış olan Android ekosistemi, bu yapısından yavaş da olsa sıyrılmaya çalışıyor. Yeni sürümlerin çok daha hızlı bir şekilde tüketiciyle buluşturulması da bu gelişimin gösterilmesinde büyük rol oynuyor.
Satışları 30 milyonu aşan Galaxy S3 ve 5 milyon barajına ulaşan Galaxy Note 2 gibi telefonları sayesinde Samsung'un Jelly Bean versiyonundaki bu hızlı yükselişin en büyük nedeni olduğu tahmin ediliyor. Aralık - Ocak aylarındaki yeni yazılım güncelleme dağıtımlarıyla bu oran çok daha kısa sürede birkaç kat artış gösterecektir. 

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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vidoko 6 yıl
win 7 de flash belleği rem olarak kullanıyoruz. aynı özelliği Android te de olsa ben bu gün son sürümü yüklerim ,en azından sd kartta sanal olarak bellek destegi versin. varmı böyle bir yazılım. benim bildiğim yok.
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Onurcan91 6 yıl
4.1.2 bile 4.0.4'te hem hız hem de görsellik bakımından yeni bir telefon almış gibi hissettiriyor SII'de.
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darkaura 6 yıl
mipa90
beray074.2 yide biz nexus severler olusturuyoruz :))
bende 4.0.4 mevcut merak ettimde benden farklı ne yapıyorsun 4.2 de?

4.1 ile 4.0 arasinda gunduzle gece kadar hiz ve akicilik farki var. 4.0dan 4.1e geciste sanki yeni telefon almis gibi hissettiriyor. 4.2 ile gelen farksa ekstra guvenlik. android yuklenen tum uygulamalari kotu amacli yazilimlara karsi denetliyor. ayrica 4.2de kuresel panorama cekimi ve ektra foto edit, filtre ozellikleri var ama bu foto ozellikleri uygulamalarla yapilamiyacak seyler degil. kisaca farkli bir sey yapmiyoruz, ayni seyi yapiyoruz ama daha akici ve guvenli sekilde.
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sacrificeson 6 yıl
Halen m__27 one x ime gelmedi update her an gidip note2 alabilirim.
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iskocyall 6 yıl
alfabetik sirayla en son sistemin adinin zet cubugu olma ihtimali bi hayli fazla...
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s.s.s 6 yıl
Bu rakamlar deryasında boğulup gitmişiz haberimiz yok. Adam gibi android 1-2 -3 vs çıkarsalar ya. Donanım ihtiyaçlarını da belirtseler windows gibi en az 512 ram tek çekirdek 800 Mhz işlemci vs gibi. Yok cup cake yok jealy bean bu işin moku çıkmış arkadaş. Herne kadar android sevsem de bu saçmalığa çok gıcığım.
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kuqi1110 6 yıl

Paylaşım için teşekkürler!
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4w3e 6 yıl
htc Allah belanı versin :D
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danGerfuLL 6 yıl
Pastanın yarısı hala GingerBread ne kadar hızlı güncellenmiş öyle.
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karakaya_o 6 yıl
Gb'den ics'e geçtiğimde telefon resmen uçuşa geçmişti. Ama ics'den jb'e geçince o uçuş olmadı.. bir gun herkes androidli olacak!
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talerk 6 yıl
Bu ics kadar saçma bir sürüm yoktu hep takılıyor du
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