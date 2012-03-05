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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Jelly Bean yıl sonunda hazır olabilir, 6. sürümün ise Key Lime Pie adını alacağı iddia ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
26
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü yüzde 1 gibi bir kullanım oranını yeni geçmişken 5.0 ve hatta 6.0 sürümleri için dedikodular gelmeye başladı.

Android 5.0 Jelly Bean olacağı düşünülen sürümün yılın ikinci yarısından sonra yayınlanacağı ve gelişmiş dock arayüzü özelliği sunacağı belirtilmişti. Ancak MWC 2012 fuarında soruları cevaplayan Google mühendisi Hiroshi Lockheimer, Android 4 sürümünden sonra 5 sürümünün geleceğini ancak zaman konusunda esnek olduklarını ve halen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. 

Genel olarak Android işletim sistemine ait yıl içinde bir sürüm yayınlanırken devamında da bakım güncellemeleri yayınlanıyor. Tahminler 5 sürümünün en erken yıl sonunda hazır olabileceği yönünde.

5.0 Jelly Bean sürümünün devamında gelecek güncellemenin 6.0 Key Lime Pie yani Limonlu Turta olarak adlandırılacağına dair The Verge sitesinin de bir iddiası var. 5.0 Jelly Bean ismini internete sızdıran kaynaktan edinildiği belirtilen yeni isim Android platformuna neler getirecek henüz bilinmiyor.

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eng304 7 yıl en beğenilen
Sonra yok efendim obezite niye bu kadar yaygın
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darkaura 7 yıl
eng304
Katılıyorum çok fazla donanım istiyor Android tabii dalvik bunun sebebi artık Android native olarak çalışmalı. Firmalarda arayüz eklememeli bence özellikle samsung touchwizi unutsun artık

android isletim sistemi zaten native kod. sadece uygulamalar dalvikle calisiyor. onlarda ilk kullanimdan sonra jit tarafindan makina koduna donusturulup dalvik cache de depolaniyor, sonraki kullanimlarda native kodundan aciliyor.
arayuzu kullanici isterse degistiriyor ve cok guzel 3rd party arayuzler var. bence degistirilebilir olmasi en guzeli. ureticinin tercihlerine hapsolmuyoruz.
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eng304 7 yıl darkaura
darkaura

eng304

Katılıyorum çok fazla donanım istiyor Android tabii dalvik bunun sebebi artık Android native olarak çalışmalı. Firmalarda arayüz eklememeli bence özellikle samsung touchwizi unutsun artık


android isletim sistemi zaten native kod. sadece uygulamalar dalvikle calisiyor. onlarda ilk kullanimdan sonra jit tarafindan makina koduna donusturulup dalvik cache de depolaniyor, sonraki kullanimlarda native kodundan aciliyor.

arayuzu kullanici isterse degistiriyor ve cok guzel 3rd party arayuzler var. bence degistirilebilir olmasi en guzeli. ureticinin tercihlerine hapsolmuyoruz.



İşte diyorum saf halde olsa daha güzel olur ICS 4'ün default arayüzünü kullanmak için CM 9.0 kullanıyorum herkes böyle kullanamaz. Launcherlar falan çok fazla değiştirmiyor bence.
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TaLeNDiL 7 yıl
eng304
Firaristt
eng304 Sonra yok efendim obezite niye bu kadar yaygın
Bende ne güzel künefe fln bekliyordum :D Şaka bir yana Android kaptırdı.gidiyor da şu destek.süresi.bence biraz daha uzun olmalı... 18ayı dolan cihaz sütten kesilmiş gibi oluyor... Donanımı yeten tüm.cihazlara en kısa sürede yeni yazılım.da gelmeli bence...
Katılıyorum çok fazla donanım istiyor Android tabii dalvik bunun sebebi artık Android native olarak çalışmalı. Firmalarda arayüz eklememeli bence özellikle samsung touchwizi unutsun artık

Kesinlikle unutmalı touchwiz olsun, sense olsun herkes kendine göre bir arayüz belirliyor. Zaten upgrade yapılamamasının en büyük sebebi bu.
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engurlu 7 yıl
Galaxy S guncellemeler

Eclair ( cikis )
Froyo
Gingerbread
Ics ( resmi olmasada su an kullaniyorum )

3gs guncellemeler

ios 3 ( cikis )
ios 4
ios 5
........
ios 6 almayacak...

Yani bir cihazin daha ne kadar guncelleme almasi lazim ki bos bos yorumlar yapiliyor ??


1 Yanıt Yanıtla
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danGerfuLL 7 yıl engurlu
engurlu

Galaxy S guncellemeler

Eclair ( cikis )
Froyo
Gingerbread
Ics ( resmi olmasada su an kullaniyorum )

3gs guncellemeler

ios 3 ( cikis )
ios 4
ios 5
........
ios 6 almayacak...

Yani bir cihazin daha ne kadar guncelleme almasi lazim ki bos bos yorumlar yapiliyor ??




Sorun cihazın ne kadar yazılım alacağı değil. Donanım desteklediği halde yazılım desteği vermemeleri.

Xperia X10

1.6 Donut (Çıkış) şu an Gingerbread.

iOS6'da almasın zaten 3Gs'nin donanımı yetmez.
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TaLeNDiL 7 yıl
Teknolojinin gelişmesi güzel ancak cihazlara yükleyemedikten sonra bunun ne anlamı var. Galaxy Nexus'un ardından bir tek Nexus S'e çıktı ICS, daha S2'de bile yok. XDA'yı takip edip duruyoruz, amatör geliştiriciler kaçıncı betayı çıkarmış diye.
Yüzde 1 ya, nasıl bir rakamdır bu. Sen bu kullanım oranına rağmen yıl sonuna doğru yeni sürüm çıkaracaksan bir kere baştan biz beceremedik, yeniden yapıyoruz demek istiyorsun. Hoş ICS'yi hakketen çok beğenmedim ama yine de resmi sürümlerini kullanmak isterim.
Ben Galaxy S kullanıcısı olarak Iphone kullanan arkadaşlarıma gıptayla bakmıyor değilim. 3GS gibi eski bir model sahibi bile herkesle aynı anda IOS 5'i yükleyip kullanabiliyor. Android de artık bu standardı oluşturmalı. Yeni Android versiyonu mu çıkacak, baştan söyleyecek arkadaş şu gün şu saatte serverlara yüklenecek ve şu şu telefonlar, o an upgrade yapabilir, şunlar ise yapamayacak diye. Ama ne oluyor. Adamlar çıkarıyor yeni sürümü bir telefonla. Önce bekliyosun acaba benim telefonuma yükleyebilecek miyim diye? Aradan bir ay geçiyo, bi önceki ana modele destek geliyo. Aradan bikaç ay geçiyo başka bi model biz de güncelleyeceğiz diyor, aradan yine birkaç ay geçtikten sonra ancak upgradeyi yapıyorsun. Ki herhangi bir GSM şirketi üzerinden aldıysan ve root etmek vs gibi şeylerle uğraşmayıp ana programla (Kies vs.) yüklemek istiyorsan bir de bunun senin ülkene uyanını beklemek zorundasın. Tabi Turkcell, Avea neyse artık orada çalışanların da güncellemeyi onaylayıp kendi romlarını yayınlaması da süre gerektiriyor (bunu GB'de gördük).
Velhasıl Android'in özelliklerini IOS'ten çok daha esnek, kişiselleştirilebilir ve kullanışlı bulduğum için Iphone yerine tercih ediyorum. Ancak sık sık telefon değiştirmeyi de sevmem. İnanıyorum ki birçok kişi de benimle aynı fikirde. Ve bu Android için ciddi bir sorun. Bir an evvel kendi standardını oluşturup cihaz üreten şirketlere bu standart üzerinde telefon yapmalarını şart koyması gerekiyor. Aksi halde son yıllardaki bu hızlı yükselen satışları, yerini yavaş yavaş da olsa Iphone'ye kaptıracak.
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Cidelee 7 yıl
Android'in 6. sürümü kebab kod adıyla gelmesse cidden ayıp etmiş olurlar
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xLmNt13 7 yıl
android 6 :) daha 2.3.3 teyiz pehh :P
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mehmetoguzderin 7 yıl
Android Billie Jean :D
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danGerfuLL 7 yıl
Android'de bir cihaza 2 sene güncelleme görmek hayal.(Nexus serisi dışında)
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cagataykoroglu 7 yıl
sırf şu saçma sapan politakaları yüzünden asla Android kullanmayacağım. ios ve Wp un gözünü seveyim.
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Kanfelaketi 7 yıl
künefe olaydı =)
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Firaristt 7 yıl Kanfelaketi
Kanfelaketi

künefe olaydı =)

bende öyle bekliyordum ne güzel
künefe, kadayıf, kazandibi vs. olaydı iyiydi :D tatlı, seveceğimiz gibi olsun da adını sonra düşünürüz...
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DH Misafiri 7 yıl
bu nedir kardesim yaa biz daha 7 aydır offical 2.3 gingerbread kuramadık ideos x5 e
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