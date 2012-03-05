Android Jelly Bean yıl sonunda hazır olabilir, 6. sürümün ise Key Lime Pie adını alacağı iddia ediliyor

Henüz Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü yüzde 1 gibi bir kullanım oranını yeni geçmişken 5.0 ve hatta 6.0 sürümleri için dedikodular gelmeye başladı.





Android 5.0 Jelly Bean olacağı düşünülen sürümün yılın ikinci yarısından sonra yayınlanacağı ve gelişmiş dock arayüzü özelliği sunacağı belirtilmişti. Ancak MWC 2012 fuarında soruları cevaplayan Google mühendisi Hiroshi Lockheimer, Android 4 sürümünden sonra 5 sürümünün geleceğini ancak zaman konusunda esnek olduklarını ve halen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.





Genel olarak Android işletim sistemine ait yıl içinde bir sürüm yayınlanırken devamında da bakım güncellemeleri yayınlanıyor. Tahminler 5 sürümünün en erken yıl sonunda hazır olabileceği yönünde.





5.0 Jelly Bean sürümünün devamında gelecek güncellemenin 6.0 Key Lime Pie yani Limonlu Turta olarak adlandırılacağına dair The Verge sitesinin de bir iddiası var. 5.0 Jelly Bean ismini internete sızdıran kaynaktan edinildiği belirtilen yeni isim Android platformuna neler getirecek henüz bilinmiyor.