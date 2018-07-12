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Android P'nin tam adının Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı

Google tarafından Android P ismiyle geliştirilen mobil işletim sisteminin tam adının Android Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
10,2b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnsanların Google'un bir sonraki Android sürümünü nasıl adlandıracağını tahmin etmeleri yıllık bir gelenek haline geldi. Google'ın önümüzdeki ay resmi olarak duyurmasını beklediği Android P'nin tam adının Android Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı.

Huawei çalışanı Android P'nin açılımını ifşa etti

Bir Huawei çalışanı tarafından yapılan hata sonucu, Android'in bir sonraki sürümünün adı ifşa oldu. Müşteri ile yaptığı bir canlı sohbet esnasında Android P'nin, Android Pistachio olarak adlandırılacağını ağzından kaçıran çalışan, böylece birçok meraklı Android kullanıcısının da merakını gidermiş oldu. Huawei P9 Lite Mini ve Huawei P9 Lite'ın, Android 8.0 Oreo işletim sistemine ne zaman güncelleneceğini öğrenemek isteyen müşteriye Huawei çalışanının, içinde Android Pistachio geçen bir cevap verdiği görülüyor.
Ancak bu bir ilk değil. Bloomberg de Şubat ayında Android P'nin, Google'ın Android isimlendirmesinde şekerleme ve tatlı geleneğine devam ederek, Android Pistachio Ice Cream (Antep Fıstıklı Dondurma) olarak adlandırılacağına dair bir haber yayınlamıştı. Hangi ismin doğru olduğunu öğrenmek için maalesef ki Google'ın resmi açıklamasını beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://www.gizmochina.com/2018/07/11/android-ps-name-revealed-in-huawei-customer-chat/ Yorum Yaz
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smart1978 10 ay en beğenilen
Siirt Fistigi daha makul :)
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elmek6 10 ay
Antep Pistachio
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KNTLG 10 ay
2.2 sonrası ciddi bir gelişme olmadı.
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jimhendrix 10 ay
Pisiko olsaymış daha iyi olurmuş. Psikopat gibi ram yiyor ne de olsa.
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Whippoorwill 10 ay
Android'in çalışma prensibi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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s_mail 10 ay
en son kilosu 100 liraydı yiyebilen var mı
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methotrexat 10 ay s_mail
kilosu 100 liralık fıstıkların içi sarı çıkıyor ve tadı yok yani alabilsen de yediğin fıstık değil
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ERIKCI 10 ay
huawei p9 LİTE MİNİ.
Plus unutulmuş
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SEO-Uzmanı 10 ay
şimdi yerli pastırma adı olsa anlayacağım
ama adamlara pastırma deseniz !
onların anlayacağı avrupalı kültürüne göre ;
domuz pastırması sabah kahvaltıda güzel gidiyor
anlamına gelecektir !
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General. 10 ay
Android çalışanları nasıl bir açlık çekti acaba, dünyayı sömürdüler daha doymadılar.
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smart1978 10 ay en beğenilen
Siirt Fistigi daha makul :)
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Umutcan 10 ay smart1978
Onu da 2 sürüm sonra Android S'e yapsınlar.
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Das Boot 10 ay
Ee cevap ne olmus geliyor muymuş p9 lite a
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FRAPS_TR 10 ay
4.1 jb den sonra ciddi bir gelişme olmadı.
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intel7mix 10 ay FRAPS_TR
5.0 sonra gelişme olmadı desek daha doğru olur.
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