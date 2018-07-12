Android P'nin tam adının Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
İnsanların Google'un bir sonraki Android sürümünü nasıl adlandıracağını tahmin etmeleri yıllık bir gelenek haline geldi. Google'ın önümüzdeki ay resmi olarak duyurmasını beklediği Android P'nin tam adının Android Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı.
Huawei çalışanı Android P'nin açılımını ifşa etti
Bir Huawei çalışanı tarafından yapılan hata sonucu, Android'in bir sonraki sürümünün adı ifşa oldu. Müşteri ile yaptığı bir canlı sohbet esnasında Android P'nin, Android Pistachio olarak adlandırılacağını ağzından kaçıran çalışan, böylece birçok meraklı Android kullanıcısının da merakını gidermiş oldu. Huawei P9 Lite Mini ve Huawei P9 Lite'ın, Android 8.0 Oreo işletim sistemine ne zaman güncelleneceğini öğrenemek isteyen müşteriye Huawei çalışanının, içinde Android Pistachio geçen bir cevap verdiği görülüyor.Ancak bu bir ilk değil. Bloomberg de Şubat ayında Android P'nin, Google'ın Android isimlendirmesinde şekerleme ve tatlı geleneğine devam ederek, Android Pistachio Ice Cream (Antep Fıstıklı Dondurma) olarak adlandırılacağına dair bir haber yayınlamıştı. Hangi ismin doğru olduğunu öğrenmek için maalesef ki Google'ın resmi açıklamasını beklemekten başka bir çaremiz yok.
https://www.gizmochina.com/2018/07/11/android-ps-name-revealed-in-huawei-customer-chat/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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ama adamlara pastırma deseniz !
onların anlayacağı avrupalı kültürüne göre ;
domuz pastırması sabah kahvaltıda güzel gidiyor
anlamına gelecektir !
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