Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek

Kaynak kodlarında görüldü
Android’in Gerrit kaynak kodu yönetim aracında fark edilen yeni özellik yardımıyla operatörler akıllı telefonların sadece kendilerinde çalışabilmesini sağlayacak. SIM kilidi hali hazırda uygulanan bir yöntem ama işletim sistemine dahili olarak gelmesi operatörlerin işini kolaylaştıracaktır. Kara listeye alınacak operatörlerin satılacak akıllı telefon üzerinde çalışmaması sağlanabilir.Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor"
Bu yeni özelliğin çift sim kartlı telefonların engellenmesi için de kullanılabileceği düşünülüyor. Operatör, satışını yaptığı çift sim kartlı cihazın üzerinde kullanılabilecek SIM kartları kendisi belirleyecek. Örneğin kendi SIM kartı takılı değilse ikinci SIM girişini kilitleyebilir veya ikinci SIM'i sadece belirli operatörlere ayırabilir. Farklı senaryoların uygulanması da Android Q ile birlikte mümkün olacak gibi görünüyor.
https://9to5google.com/2019/01/21/android-q-carriers-sim-lock/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten on yıllardır yapılan bir şey bu. Şimdi daha da kolay olacak operatörler için.