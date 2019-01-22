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Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek

Android Q sürümüne geleceği öğrenilen yeni özellik yardımıyla mobil operatörlerin akıllı telefonlara SIM kilidi eklemesi kolaylaşacak. Bu sayede cihazlar sadece belirli operatörler ile çalışabilecek.
3 ay
6,5b
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9
Cep İşletim Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek
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Android işletim sisteminin yeni sürümü hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Q kod adına sahip yeni versiyonun, akıllı telefonun tamamına uygulanacak karanlık mod ve uygulama izinlerinde gelişmeler gibi yenilikler sunacağı öğrenilmişti. Bugün ortaya çıkan özellik ise kullanıcıları üzecek cinsten. Android Q ile birlikte operatörlerin cihazlara SIM kilidi uygulaması kolaylaşacak.

Kaynak kodlarında görüldü

Android’in Gerrit kaynak kodu yönetim aracında fark edilen yeni özellik yardımıyla operatörler akıllı telefonların sadece kendilerinde çalışabilmesini sağlayacak. SIM kilidi hali hazırda uygulanan bir yöntem ama işletim sistemine dahili olarak gelmesi operatörlerin işini kolaylaştıracaktır. Kara listeye alınacak operatörlerin satılacak akıllı telefon üzerinde çalışmaması sağlanabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor"

Bu yeni özelliğin çift sim kartlı telefonların engellenmesi için de kullanılabileceği düşünülüyor. Operatör, satışını yaptığı çift sim kartlı cihazın üzerinde kullanılabilecek SIM kartları kendisi belirleyecek. Örneğin kendi SIM kartı takılı değilse ikinci SIM girişini kilitleyebilir veya ikinci SIM'i sadece belirli operatörlere ayırabilir. Farklı senaryoların uygulanması da Android Q ile birlikte mümkün olacak gibi görünüyor.


https://9to5google.com/2019/01/21/android-q-carriers-sim-lock/ Yorum Yaz
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khytr89 3 ay en beğenilen
Globalleşen dünyada neyin kilididir bu, kilitleri sınırları kaldırmamız gerekirken ne yani bu şimdi, olacak iş mi
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mkyb 3 ay
Türkiye'de uzun zamandır sim kilitli satışı yasak. Bizi etkilemez içiniz rahat olsun.
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marsk35 3 ay
Bana telefonu yarı fiyatına versin isterse elma logosu yerine armut koysun
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Virinom 3 ay
2 gün sonra XDA'da aşmanın yöntemi paylaşılır.
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Whippoorwill 3 ay
Bu mevzu tüketiciye yaramadığı için yanlış bir gelişme. Sonuçta tüketim olmadığı vakit ne Google kalır ne de Apple.
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smart1978 3 ay
Unlocked telefona operatorlerden sim kilidi gelemez zaten ... Kilitli telefon alip ta suistimal edenler ve araci olanlar dusunsun... Bence dogru olani.
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Galatas4ray 3 ay
Zamanında vodafone gibi operatörler telefon dağıtıyordu 5 tl ye sadece kendi hattını kullanabiliyordun yakında bunun gibi bişe yapcaklar herhalde
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Rachsuchtig 3 ay Galatas4ray
Galatas4ray
Zamanında vodafone gibi operatörler telefon dağıtıyordu 5 tl ye sadece kendi hattını kullanabiliyordun yakında bunun gibi bişe yapcaklar herhalde

Zaten on yıllardır yapılan bir şey bu. Şimdi daha da kolay olacak operatörler için.
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khytr89 3 ay en beğenilen
Globalleşen dünyada neyin kilididir bu, kilitleri sınırları kaldırmamız gerekirken ne yani bu şimdi, olacak iş mi
1 Yanıt Yanıtla +20
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SoMaLiLiGeNç 3 ay khytr89
Hocam amerika'da operatörler baya avantajlı fiyatlarla güncel telefonları unlock olmadan satıyor bu özellik oradaki operatörler için ek bir geliştirme gibi olmuş Türkiye'de bu özelliğin bir etkisi olmaz
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