Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek

Android işletim sisteminin yeni sürümü hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Q kod adına sahip yeni versiyonun, akıllı telefonun tamamına uygulanacak karanlık mod ve uygulama izinlerinde gelişmeler gibi yenilikler sunacağı öğrenilmişti. Bugün ortaya çıkan özellik ise kullanıcıları üzecek cinsten. Android Q ile birlikte operatörlerin cihazlara SIM kilidi uygulaması kolaylaşacak.

Kaynak kodlarında görüldü

Android’in Gerrit kaynak kodu yönetim aracında fark edilen yeni özellik yardımıyla operatörler akıllı telefonların sadece kendilerinde çalışabilmesini sağlayacak. SIM kilidi hali hazırda uygulanan bir yöntem ama işletim sistemine dahili olarak gelmesi operatörlerin işini kolaylaştıracaktır. Kara listeye alınacak operatörlerin satılacak akıllı telefon üzerinde çalışmaması sağlanabilir.

Ayrıca Bkz.

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Bu yeni özelliğin çift sim kartlı telefonların engellenmesi için de kullanılabileceği düşünülüyor. Operatör, satışını yaptığı çift sim kartlı cihazın üzerinde kullanılabilecek SIM kartları kendisi belirleyecek. Örneğin kendi SIM kartı takılı değilse ikinci SIM girişini kilitleyebilir veya ikinci SIM'i sadece belirli operatörlere ayırabilir. Farklı senaryoların uygulanması da Android Q ile birlikte mümkün olacak gibi görünüyor.

https://9to5google.com/2019/01/21/android-q-carriers-sim-lock/