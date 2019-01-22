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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor

Kullanıcıların Twitter uygulaması üzerinden indirdiği fotoğraflar, Huawei telefonların hafızasından otomatik olarak siliniyor. Bu sorunun şu an için sadece Çin’de geçerli olduğu öğrenildi.
3 ay
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5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor
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ABD ve Çin arasındaki gerginlik en çok Huawei'yi etkiledi. Geçtiğimiz hafta üçüncü parti arayüzlerin Huawei akıllı telefonlarda yasaklandığı haberi gelmişti. Bugün ise Twitter uygulaması üzerinden indirilen fotoğrafların otomatik olarak silinmeye başladığı öğrenildi.

Sadece Çin’de geçerli

Twitter uygulaması üzerinden indirilen resimlerin otomatik olarak silinmesi problemi şu an için yalnızca Çin’de geçerli gözüküyor. Ayrıca Twitter’a tarayıcıdan girip resim indirirseniz herhangi bir sorun olmuyor. Sadece Twitter uygulaması üzerinden indirilen resimler siliniyorlar. Bir Reddit kullanıcısı Honor Note 10 cihazına gelen 3.5 MB boyutundaki güncellemeden sonra bu sorunu fark ettiğini söylüyor. Aynı kullanıcı Huawei P20 Pro telefonunda böyle bir durum olmadığını da belirtmiş.

Bazı kullanıcılar ise Twitter uygulamasının bir önceki versiyonunu yükleyerek resimlerin silinmesini engelleyebilmişler. Yani Twitter uygulaması arka planda resimleri siliyor olabilir. Kullanıcılar tarafından gelen benzeri sorunların çoğu şu an için sadece Huawei telefonlarda meydana gelmiş. Çin’de bulunan diğer markalara ait telefonlarda herhangi bir değişim bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı"

Twitter ve Huawei cephesinden şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Bildiğiniz gibi Twitter dahil olmak üzere Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal ağlar Çin’de yasaklı durumdalar. Kullanıcılar VPN yardımıyla bu sitelere ulaşabiliyorlar.


https://www.gizmochina.com/2019/01/22/huawei-phone-deletes-twitter-images-china/ Yorum Yaz
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Şuan Türkiye'de Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram yasaklansa gençlerin damarlarındaki kan akışı durabilir. Hayatı bu uygulamalardan ibaret olanlar var. Trajikomik bir olay :D
Şuan Türkiye'de Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram yasaklansa gençlerin damarlarındaki kan akışı durabilir. Hayatı bu uygulamalardan ibaret olanlar var. Tr...
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Drfalcon 3 ay
Benim mate 10 pro'da gmail'den ya da web tarayıcıdan indirdiğim fotoğraflar zamanla rastgele siliniyor. Bunun çözümünü bilen var mı?
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zotacing 3 ay
ABD kuduz gibi saldırıyor ama fark etmez, Huawei çocuğu koyuyor sürekli, satışlarda liderliğe de oturdu, taş gibi de cihazlar üretiyor.
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OnPlayerExitVehicle 3 ay
Fanboylar PR çalışmalarına kanadursun, firma indirilen fotoğrafların nereden indirildiğini bile online kontrol ederken biri de gelip bana huawei’yi savunsun.
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Xloud 3 ay
Direk twitterı silse saha iyi değil mi?
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Şuan Türkiye'de Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram yasaklansa gençlerin damarlarındaki kan akışı durabilir. Hayatı bu uygulamalardan ibaret olanlar var. Trajikomik bir olay :D
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