Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor

ABD ve Çin arasındaki gerginlik en çok Huawei'yi etkiledi. Geçtiğimiz hafta üçüncü parti arayüzlerin Huawei akıllı telefonlarda yasaklandığı haberi gelmişti. Bugün ise Twitter uygulaması üzerinden indirilen fotoğrafların otomatik olarak silinmeye başladığı öğrenildi.

Sadece Çin’de geçerli

Twitter uygulaması üzerinden indirilen resimlerin otomatik olarak silinmesi problemi şu an için yalnızca Çin’de geçerli gözüküyor. Ayrıca Twitter’a tarayıcıdan girip resim indirirseniz herhangi bir sorun olmuyor. Sadece Twitter uygulaması üzerinden indirilen resimler siliniyorlar. Bir Reddit kullanıcısı Honor Note 10 cihazına gelen 3.5 MB boyutundaki güncellemeden sonra bu sorunu fark ettiğini söylüyor. Aynı kullanıcı Huawei P20 Pro telefonunda böyle bir durum olmadığını da belirtmiş.

Bazı kullanıcılar ise Twitter uygulamasının bir önceki versiyonunu yükleyerek resimlerin silinmesini engelleyebilmişler. Yani Twitter uygulaması arka planda resimleri siliyor olabilir. Kullanıcılar tarafından gelen benzeri sorunların çoğu şu an için sadece Huawei telefonlarda meydana gelmiş. Çin’de bulunan diğer markalara ait telefonlarda herhangi bir değişim bulunmuyor.

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Twitter ve Huawei cephesinden şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Bildiğiniz gibi Twitter dahil olmak üzere Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal ağlar Çin’de yasaklı durumdalar. Kullanıcılar VPN yardımıyla bu sitelere ulaşabiliyorlar.

https://www.gizmochina.com/2019/01/22/huawei-phone-deletes-twitter-images-china/