Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek

Android TV kullanıcıları, uzun süredir bekledikleri bir özelliğe sonunda kavuşuyor. Dünyanın en popüler dijital platformlarından biri olan Netflix'te yer alan içerikler, bundan sonra Android TV'nin genel aramasında görünecek. Kullanıcıların Netflix'te bulunan içeriklere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak bu yeni özellik, Apple TV ve Roku gibi benzeri platformlarda uzun süredir bulunuyordu.

Android TV'de yapılan genel aramalarda çıkan Netflix içerikleri, kendine has arka planlara sahip kartlar olacak görünecek. Ayrıca bu kartların hemen altında, aratılan dizi veya filmin oyuncu kadrosu hakkında bilgiler de yer alacak. Android TV'deki Netflix uygulaması henüz güncellenmiş değil, ancak bu yeni özelliğin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.





http://9to5google.com/2016/06/23/netflix-android-tv-universal-search/