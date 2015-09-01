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Android Wear artık iPhone uyumlu

3 yıl
2,7b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Wear artık iPhone uyumlu

Google'ın geçtiğimiz yıl akıllı saatlere yönelik olarak kullanıma sunduğu Android Wear işletim sistemi, o günden bu yana sadece Android telefonlar ile uyumlu olmuş ve iOS cihazlarını kapsam dışında bırakmıştı. Ancak artık bu durum değişiyor. 

Google henüz yayımladığı uygulama ile Android Wear akıllı saatlerini iOS cihazlarına da uyumlu hale getirdi. Uygulama iOS 8.2 ve üzeri cihazlarda çalışıyor ve iPhone 5 ve sonrasını destekliyor. 

iOS uygulaması da Android uygulaması gibi üçüncü taraf saat temaları, fitness takibi, bildirimler, sesli arama komutları ve Google Now gibi özellikleri barındırıyor. Ayrıca uygulama içerisinde Hava Durumu ve Çeviri gibi uygulamalar da önyüklü olarak geliyor. Ancak Apple'ın kısıtlamaları nedeniyle üçüncü taraf iOS uygulamaları Android Wear tarafından desteklenmiyor. 

iOS için Android Wear uygulaması LG Watch Urbane, Huawei Watch ve Asus ZenWatch 2 gibi yeni nesil akıllı saatleri destekliyor. Moto 360 veya Samsung Gear gibi ilk nesil modeller desteklenmiyor. Ancak bazı kullanıcılar saatlerini fabrika ayarına döndürdükten sonra sonuç aldığını rapor ediyor. 

Apple bu yıl Apple Watch ile 10 milyon satış rakamı hedefliyor ve analizler hedefin tutturulabileceğini gösteriyor. Google ise bu hamlesi ile Android Wear tarafına daha fazla kullanıcı çekmeye çalışacak. Özellikle Apple Watch haricinde farklı bir çözüm arayanlar için Google alternatif olmayı planlıyor. 



 

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THUGGER 3 yıl
İyimis
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Sylargray 3 yıl
Apple Watch satışlarını kesinlikle olumsuz yönde etkileyecektir. Apple böyle bir şeye nasıl izin vermiş, hayret.
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ssj 3 yıl
iphone kullanıcısı olarak Moto 360 Satacaktım. Bu haberi dün okumuştum. tüm fonksiyonları kullanacaksam satma gereği kalmadı
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rorschach_ 3 yıl ssj
ssj
iphone kullanıcısı olarak Moto 360 Satacaktım. Bu haberi dün okumuştum. tüm fonksiyonları kullanacaksam satma gereği kalmadı

Moto 360 veya Samsung Gear gibi ilk nesil modeller desteklenmiyor.
Haberde yazıyor.
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kadirirdem 3 yıl
bu çok iyi olmuş Apple nasıl izin vardı onu merak ettim açıkcası birde Apple Watch satışlarını etkileyecektir.....
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