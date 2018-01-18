Android cihazlardaki bir yazılım WhatsApp mesajlarına erişiyor ve çevreyi dinliyor

Skygofree nedir?
Skygofree, Android kullanıcıları için büyük tehdit oluşturuyor. Skygofree, bulaştığı cihazın hemen hemen tüm kontrolünü ele geçirebiliyor. 2014 yılında ortaya çıkan yazılım, ilk sürümden bu yana sürekli geliştirildi. Şu anki sürümde belirli bir konuma gidildiğinde çevredeki sesi dinleme özelliği dahi bulunuyor. Bulaştığı cihazı, saldırganlar tarafından kontrol edilen Wi-Fi ağına bağlama yeteneği de bir hayli tehlikeli.
Skygofree, ismi açıklanmayan bir markanın pil koruma yöntemini de deliyor ve kendisini “korunan uygulamalar” listesine ekliyor. Bu sayede ekran kapandığında Skygofree kapanmıyor.
Kaspersky Lab’ın araştırmasına göre Skygofree yazılımı, sahte web sayfaları tarafından yayılıyor. Sahte web sayfalarının pek çoğunun 2015’te açıldığı gözlemlendi. İncelemeye göre Skygofree en çok bu yıl içinde yayılmış. Android ve Windows üzerinde yayılabilen yazılım, yaygın olarak Android kullanıcılarını hedef alıyor.
Skygofree'den korunma yolları
Skygofree hakkında daha detaylı bilgiye, saldırı belirtilerine, hedef cihazlarına ve yazılım açıklarına bu dokümantasyondan ulaşabilirsiniz.
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Kaspersky reklamı gibi haber olmuş.Ayrıca bu uygulamayı Kaspersky'ın kendini kanıtlamak için geliştirmediği ne malum?
Beyazdır büyük ihtimal, mavi olacak değil ya.
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WhatsApp, güvenlik açığı ve