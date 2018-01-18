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Android cihazlardaki bir yazılım WhatsApp mesajlarına erişiyor ve çevreyi dinliyor

Skygofree isimli siber gözetleme yazılımı Android cihazlar üzerinde pek çok şeye etki edebiliyor. WhatsApp mesajlarını çalıyor, çevreyi dinliyor, fotoğraf çekebiliyor. Skygofree'den nasıl korunulur?
1 yıl
8,9b
1
14
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Android cihazlardaki bir yazılım WhatsApp mesajlarına erişiyor ve çevreyi dinliyor
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Kaspersky Lab tarafından yapılan bir araştırmada 2014’ten beri aktif olan siber gözetleme için tasarlanmış bir mobil zararlı yazılım keşfedildi. Skygofree adlı bu yazılım, yayıldığı cihaz üzerinde WhatsApp mesajlarına erişiyor, fotoğraf çekebiliyor, SMS ve konum bilgilerine ulaşabiliyor. 

Skygofree nedir?

Skygofree, Android kullanıcıları için büyük tehdit oluşturuyor. Skygofree, bulaştığı cihazın hemen hemen tüm kontrolünü ele geçirebiliyor. 2014 yılında ortaya çıkan yazılım, ilk sürümden bu yana sürekli geliştirildi. Şu anki sürümde belirli bir konuma gidildiğinde çevredeki sesi dinleme özelliği dahi bulunuyor. Bulaştığı cihazı, saldırganlar tarafından kontrol edilen Wi-Fi ağına bağlama yeteneği de bir hayli tehlikeli.


Skygofree, ismi açıklanmayan bir markanın pil koruma yöntemini de deliyor ve kendisini “korunan uygulamalar” listesine ekliyor. Bu sayede ekran kapandığında Skygofree kapanmıyor.

Kaspersky Lab’ın araştırmasına göre Skygofree yazılımı, sahte web sayfaları tarafından yayılıyor. Sahte web sayfalarının pek çoğunun 2015’te açıldığı gözlemlendi. İncelemeye göre Skygofree en çok bu yıl içinde yayılmış. Android ve Windows üzerinde yayılabilen yazılım, yaygın olarak Android kullanıcılarını hedef alıyor.

Skygofree'den korunma yolları

Bu zararlı yazılımdan korunmak için mobil cihazınıza bir virüs koruma uygulaması indirebilirsiniz. Bilmediğiniz kişilerden ve kurumlardan gelen bağlantıları ve ekleri açmamak, bağlantılara tıklamadan önce web sitenin linkini kontrol etmek ve güvenilmeyen kaynaklardan indirme yapmamak gerekiyor.

Skygofree hakkında daha detaylı bilgiye, saldırı belirtilerine, hedef cihazlarına ve yazılım açıklarına bu dokümantasyondan ulaşabilirsiniz.


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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Arkadaş şu haberleri yapmaktan bıkmadınız mı ya ? Android'de accessibility service adında engellilerin yararlanması için ekrandaki her şeyi okuyup müdahale etmeye yarayan bir api var. Siz buna izin verirseniz bu uygulama whatsapp mesajlarınızı da okur banka şifrelerinizi de çünkü amacı bu zaten bu servisin. Bu uygulamadan korunma yolu antivirüs uygulaması indirmek değil accessibility service'e izin vermemektir, bunu anlayın artık
Arkadaş şu haberleri yapmaktan bıkmadınız mı ya ? Android'de accessibility service adında engellilerin yararlanması için ekrandaki her şeyi okuyup müdahale etme...
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Vega 1 yıl
Bu zararlı yazılımdan korunmak için mobil cihazınıza bir virüs koruma uygulaması indirebilirsiniz.
Kaspersky reklamı gibi haber olmuş.Ayrıca bu uygulamayı Kaspersky'ın kendini kanıtlamak için geliştirmediği ne malum?
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Türkçesever 1 yıl Vega
Büyük ihtimalle diğer antivirüs firmaları da bu zararlı yazılımı veritabanlarına eklemiştir.
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DH Misafiri 1 yıl
bu nedir
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KiriN 1 yıl
uğraşmaya gerek yok ki, işe yarar bir uygulama yap istediğin izinleri alırsın kullanıcıdan hem de kendi onayları ile.
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çıkalımmı 1 yıl
eyvah sevgilim escobarvipe düştü bidaha samsung almayacagım
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AnadoluEfes 1 yıl
Sevgilisi olanların içinden geçeni biliyorum :D
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Arkadaş şu haberleri yapmaktan bıkmadınız mı ya ? Android'de accessibility service adında engellilerin yararlanması için ekrandaki her şeyi okuyup müdahale etmeye yarayan bir api var. Siz buna izin verirseniz bu uygulama whatsapp mesajlarınızı da okur banka şifrelerinizi de çünkü amacı bu zaten bu servisin. Bu uygulamadan korunma yolu antivirüs uygulaması indirmek değil accessibility service'e izin vermemektir, bunu anlayın artık
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mavizaman 1 yıl
berbat durum.
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gosHawk. 1 yıl
adamların giydiğim donun rengindende haberi var mı acaba ?
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V4LKyR 1 yıl gosHawk.
GoSHawk.

adamların giydiğim donun rengindende haberi var mı acaba ?

Beyazdır büyük ihtimal, mavi olacak değil ya.
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