WhatsApp'ta büyük açık: Hesabınız devre dışı bırakılabilir

Tam Boyutta Gör Siber güvenlik uzmanı Jake Moore, WhatsApp geliştiricilerine gönderilecek basit bir e-posta ile bir mesajlaşma hesabının devre dışı bırakılmasına olanak tanıyan ciddi bir güvenlik açığı keşfetti. Moore bu akıl almaz güvenlik açığını kişisel Twitter hesabından duyurdu.

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Moore, WhatsApp desteğine gönderilen bir e-posta ile herhangi bir WhatsApp hesabının devre dışı bırakılabileceğini keşfetti. Uygulamanın geliştiricileri, e-postayı gönderenin hesabın sahibi olup olmadığına bakmıyor ve sadece profilin cihazla bağlantısını kesiyor. Bundan sonra, kullanıcı uygulamayı başlatıp hesabına tekrar giriş yapana kadar herhangi bir mesaj alamıyor. Bu prosedür, WhatsApp'ın yüklü olduğu akıllı telefonun kaybolması durumunda uygulanmakta.

Hesap silinebilir

Hesabın devre dışı bırakılması tamamen silinmesi anlamına gelmiyor ve profil ve yazışmalar 30 gün boyunca WhatsApp sunucularında saklanıyor. Bu durumda da WhatsApp hesabına yeniden erişim sağlamak için kullanıcının uygulamayı başlatması ve telefon numarasını girmesi gerekiyor. Ancak kullanıcı bu süre içinde hesabına giriş yapmazsa, hesap kalıcı olarak siliniyor.

Ortaya çıkan bu güvenlik açığının, çıkan haberlerin ardından WhatsApp tarafından kapatılmış olabileceğini de belirtmekte fayda var.

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